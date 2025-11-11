edición general
Baltasar Garzón se arriesga a la represalia y enmudece TVE con lo que dice del caso del fiscal: "No me siento seguro"

"Yo discrepo radicalmente. El fiscal tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas. Es mentira. Es autónomo, es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas. No rinde cuentas al Gobierno", ha defendido en primer lugar en respuesta a quienes afirman que es un peón de Sánchez. En su opinión, García Ortiz "está asumiendo una situación absolutamente injusta". "Y desde luego, esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo ...

#6 #1 Los que controlan la sala segunda por detras... dando lecciones... alucinante


El bocadillo de mortadela, con el que te pagan, tiene aceitunas???
Veelicus #2 Veelicus
Tranquilo Garzon, que tu eres intocable, formaste parte de las cloacas del estado y eso siempre se tiene en cuenta.
#19 DonaldBlake
#2 Ya podían inhabilitar a los otros, como hicieron con él.
#57 Ganpalo
#2 HLGP tranqui tu no puedes sufrir pues eres inviolable peazo cabrón jjejejejejjjejl, q
Catapulta #71 Catapulta
#2 SA da fe de ello.
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Vamos a ver, lo del fiscal, como lo de Begoña, ha sido como venganza por haber procesado al Marqués Consorte de Quirón por sus delitos.
Malaguita #55 Malaguita
#11 Y por dejarle con el culo al aire demostrando que además de ser un delincuente, es un mentiroso.
La verdad es que pensaba que no se atreverían a condenarle y que se limitarían a reprobarle de alguna forma.
El prestigio de la Justicia cada vez cae más bajo.
Sadalsuud #67 Sadalsuud
#55 Siento decirte que en este país nunca ha habido mucho prestigio en la judicatura, si acaso, puertas traseras, supernumerarios del opus y secretarios judiciales pagando favores por su ascenso a jueces por la cara.
#3 gershwin
"No depende del Gobierno" qué tierno el tecnicismo del organigrama..
El Gobierno sólo lo nombra y pone a afines.
Veelicus #5 Veelicus
#3 El gobierno lo nombra porque asi lo dice la Constitucion, no porque el "dictador" Sanchez lo haya decidido...
#7 gershwin *
#5 ya ¿y eso qué cambia ? La 'democracia plena que nos dimos '(tm) no tiene ninguna separación de poderes y el poder judicial es uno de ellos y el nombramiento del fiscal general otro ejemplo
Veelicus #10 Veelicus
#7 Cambiar no cambia nada, pero el ha sido uno de los responsables de alimentar al estado profundo, asi que es uno de los menos indicados para hacerse pasar por victima.
Cuando la gente denunciaba en su juzgado torturas y el miraba a otro lado, ¿a que monstruo creia que alimentaba?, o, ¿en ese caso estaba bien mirar para otro lado porque los torturados no eran de los suyos?.
oceanon3d #43 oceanon3d
#7 Que si no te gusta la constitución pues haz lobbie para cambiarla .... pero ahhh las derechas dicen que ni una coma.
#51 gershwin
#43 Si consideras PSOE derecha.. coincido: las derechas dicen que ni una coma
c0re #62 c0re
#51 el PSOE ya la ha modificado una vez.
#66 gershwin
#62 el articulado principal y la forma de estado que genere una separación de poderes requiere procedimiento agravado.
El PSOE la ha modificado 2 y varios grupos incluyendo el PP 1. 3 modificaciones.
c0re #72 c0re
#66 pero entonces, eso de ni una coma?…
#73 gershwin
#72 pues hablando de separación de poderes.. pues... nada que modifique el régimen
c0re #75 c0re
#73 hablamos de la sacrosanta constitución.
#61 juanmaball
#43 salvo cuando lo del defficit
#82 osids
#7 Es lo que tiene que España pasad de un día pa otro de dictadura a democracia, sin limpieza ninguna, y siguen los mismos 50 años después y te vienen a vender el día que han condenado al fiscal en contra de los testimonios, que España democracia plena

PD: Los que le han condenado también han sido nombrados por gobiernos, lo que pasa que son del palo del golpista Aznar "el que pueda hacer que haga" pero a la cárcel solo mandaron a unos que sacaron unas urnas pa votar algo no vinculante te ties que reir de este país xD
mariettica #20 mariettica
#5 lo nombra el rey, vale... a propuesta del gobierno...
Que dimita el rey
#23 fingulod
#3 Pero el gobierno no lo puede destituir. Una vez nombrado, es libre de actuar cómo quiera.
#33 gershwin
#23 eso lo pueden hacer los vitalicios.. este a los 4 años vuelve a ser raso... expediente y pa Ceuta
#30 fingulod
#27 ¿Una declaración en sede judicial bajo juramento es una opinión? Por favor... un poco de seriedad. Entre otras cosas, si ha mentido y eso que ha dicho no corresponde a la verdad (y habrá documentos de ello), esa persona pierde el puesto y va a la cárcel.

Yo lo que defiendo es que si las normas dicen que se puede usar, se puede usar. Punto.
pedrario #32 pedrario
#30 Por favor, que no se note que no tienes ni idea ni de derecho en general, ni del testimonio que usas como fuente en particular.

Porque te lo dejo muy sencillo, los que hemos visto el juicio, de verdad, hemos visto la declaración de esa persona y te adelanto que cuando testifica, efectivamente, acaba las frases con "en mi opinión".

Pero vamos, que aunque no hubiera sido así y hubiera afirmado categóricamente, una testificial generalmente tiene el valor que le den los hechos corroborables y, como ya he señalado, no existen tales hechos. No existe la instrucción, y el resto de fiscales han testificado también que no siguen esas formas del fiscal, etc.
#35 fingulod *
#31 #32 Copia la fuente.
pedrario #36 pedrario
#35 No me voy a poner a buscar todos los videos que hay de sus declaraciones, pero espero que te valga este donde sobre el 1:10 habla de "su opinión" >www.facebook.com/watch/?v=4101655213379919

Además de decir que no es realmente experto en esos temas etc.

Fue citado como testigo a dar su opinión e, insisto, no existe instrucción que les diga que tienen que actuar así. En sus opiniones, como en el enlace que has compartido, e imagino que leído poco, dice que las cosas que…   » ver todo el comentario
#37 fingulod
#36 Entonces ¿tampoco es el responsable de protección de datos? ¿Todos mienten?

Y por supuesto que he leído. Se pueden hacer. Que no sean recomendables no quita que no se puedan hacer.

Puedes opinar que no debería ser así. Pero que yo sepa, tú no eres el responsable de protección de datos de la fiscalía.
pedrario #40 pedrario *
#37 Parece que no lees los comentarios que respondes, es como que quieres seguir una narrativa incoherente impuesta.

¿En qué va a mentir?¿Cómo dar una opinión es mentir?

Te llevo diciendo hace rato y te he puesto su declaración, que lo que él hace es opinar. Será como mucho una opinión equivocada. Irrelevante.
#42 fingulod
#41 Dijo que lo podía borrar a su discreción. Y que esta permitido el uso de cuentas personales.

#40 Me parece que eres tú el que no me has leído. Es el responsable de protección de datos, y dice que se puede hacer lo que hizo. Si hay algo que dice que no es así, estaría mintiendo.

Creo que tampoco sabes lo que significa "responsable"
pedrario #44 pedrario
#42 respondido en el comentario 40 y anteriores.

Es absurdo seguir tratando contigo cuando te niegas a que te entre que lo que da, SEGUN SUS PROPIAS PALABRAS, es mera opinión.

Fin.
#45 fingulod
#44 Perfecto. La opinión del responsable no vale, debo creerme la opinión de alguien con la cara de picapiedra.

Suena lógico.
#74 monsterboy
#44 Jajaja, es gracioso ver desde fuera como actua la gente cuando se topa con un espejo.
#46 El_dinero_no_es_de_nadie
#42 Claro que se puede hacer lo que hizo, le das a eliminar y lo eliminas todo, esa función no está bloqueada.

Lo que no existe es un protocolo que diga que hay que borrarlo todo ni nada parecido
#47 fingulod
#46 ¿Y quien ha dicho eso? lo que dice es que tiene la potestad de hacerlo, no que esté obligado.
#39 gershwin *
#35 las declaraciones en vídeo
Probar la no existencia :wall:
¿No crees que s si existiera un protocolo las noticias que enlazarías a favor del fge lo dirían en el titular ? Se quedan el responsable dice que puede Cc:#36
#4 Katos
Unas garantías que se ha pasado por el forro de los cojones y no ha respetado la ley.

¿Os acordais cuando se dijo que había una normativa para borrar los datos del móvil del fiscal y resulta que no existía esa normativa de seguridad?.

Encima mintiendo hace meses. Y aquí estamos con políticos que no gobierna dudando de que el Tribunal supremo una de la bases demócraticas, haya cumplido la ley.
Es es que es acojonante.
frg #12 frg
#4 xD xD

Ahora las medidas de seguridad digital de un proveniente cargo público no existen xD xD

No repitas el temario que te han pasado, que se nota mucho.
#15 gershwin *
#12 ¿"medidas de seguridad de un cargo público" incluyen destruir su terminal móvil ? por si se lo robaban en un bar
¿cada cuánto destruía terminales previos o borraba su cuenta gmail?
frg #16 frg
#15 Lo desconozco, pero es de sentido común evitar que revuelvan en la información que maneja el fiscal general del estado. Va con el cargo, y es una medida de seguridad nada desproporcionada.
#17 gershwin *
#16 en el juicio ha quedado claro que no hay un protocolo tal para el fiscal general del estado, lo haría por su preocupación que no parece luego muy consistente ya que solicitó que le envíaran fiscales información a su cuenta "personal" gmail que no está bajo los protocolos del esquema de seguridad nacional, ya sólo por eso manejando información reservada tan importantísima debería ser motivo de despido fulminante
#24 fingulod
#17 ¿Dónde ha quedado claro? Porque lo que yo vi es al responsable de protección de datos diciendo que el protocolo que usan permite ambas actuaciones.

¿Puedes poner un enlace que sostenga tu afirmación?

#21 Te puedo poner las declaraciones en sede judicial bajo juramento del responsable:

www.lavanguardia.com/politica/20251111/11252302/borrado-movil-fiscal-g

No creo que haya mentido.
pedrario #27 pedrario
#24 Y yo te animo que no me pongas una declaración de un empleado defendiendo a su jefe con su OPINION y no hechos, sino que me pongas la susodicha instrucción del borrado.

Ánimo.

Que por cierto, maravillosas las opiniones de los que defienden a tope que es super seguro todo lo que ha hecho el fiscal, como enviar DATOS RESERVADOS A SU CUENTA DE GMAIL.

Por favor, que no somos gilipollas. Cualquier mínimo de ciberseguridad eso sería despido fulminante.
#69 famufa
#27 y enviaba tantos y tan seguidos, que Gmail se lo metía en spam...
#31 gershwin
#24 el responsable no afirma que haya un protocolo ¿dónde viene eso en la declaración? si no que cada cual sea cauteloso y puede hacer esto y puede hacer lo otro.. que un borrado contribuye a disminuir el riesgo etc.. generalidades..
#41 El_dinero_no_es_de_nadie
#24 En ningún momento afirma que exista un protocolo de borrado para la cuenta oficial del fiscal general.

Además pidió que no se lo enviaran a la cuenta oficial sino a una cuenta personal en Gmail
#65 itnas19
#15 no a martillazos, como otros we deshicieron de las pruebas guardadas en unís discos duros...
#68 gershwin
#65
lo de los martillazos es un bulo o licencia periodística. repetís como loros.
Existía un protocolo de formateo 'wipe' de equipos para entregarlos al siguiente usuario y el equipo con su disco duro fue entregado a la justicia. Tampoco dudo mucho de las reales motivaciones pero si no se demuestra una orden al técnico.. pues salvado el culo. Aquí es el propio FGE quien confiesa que lo destruyó. Si es que además esto es irrelevante para la condena.
pedrario #21 pedrario
#12 Te animo a citar la instrucción. Son públicas, cuando existen.
alehopio #48 alehopio
#4 Entonces, estás diciendo que la sentencia del Tribunal Supremo está prevaricando ya que:

El Tribunal Supremo no ha condenado al fiscal general por el borrado de sus dispositivos porque, en la sentencia ya firme, le absuelve expresamente “del resto de los delitos objeto de la acusación”, entre los que figuraban:

( A ) alteración de documento (art. 299 CP) y
( B ) omisión del deber de custodia de documentos (art. 410 CP)

por el borrado masivo de WhatsApp y correos el mismo día de su…   » ver todo el comentario
pedrario #78 pedrario
#48 No creo que el comentario que respondes diga que el Supremo prevarica. Por mucho que el FGE mienta, si no hay suficiente elemento probatorio no puede condenar y los puntos que marcas lo indican bien creo.

¿De dónde sacas esas suposiciones por cierto?¿Son tuyas? Me llama la atención la final de que los votos particulares lo son porque creen que habría que haber condenado más.

Si fuera así, sería glorioso para darle una bofetada a todos aquellos que ya han etiquetado de "conservador" o "progresista" a los jueces solo por el hecho de si han hecho un voto particular o no. Aunque creo que no habrá esa suerte y sí serán votos en favor de absolver.
Top_Banana #26 Top_Banana
#22 Una cosa es lo que han hecho y otra lo que tienen que hacer.

La ONU ha sido clara al respecto. Que se la pasan por el forro y hacen lo que quieren ya lo vemos.

Pero tú a lo tuyo ehh!!
pedrario #28 pedrario
#26 Lo dicho, lo más frecuente tratandose de ti y tus suposiciones :-)
Top_Banana #29 Top_Banana
#28 Ya aprenderás a leer, todavía tienes tiempo, no te preocupes. :-*
pedrario #34 pedrario
#29 Tranquilo, que ya lo aprendí hace tiempo y por eso no me ocurre eso con tanta frecuencia como a tí ;)

Un saludo
woody_alien #64 woody_alien
Los catalanes tampoco nos sentimos seguros contigo, hijo de puta.
#38 El_dinero_no_es_de_nadie
Y como media de seguridad pide que no le envíen el correo a la cuenta de correo oficial del fiscal general sino a una cuenta particular en Gmail.

Si es que hay que reírse de cómo intentáis defender lo indefendible
Top_Banana #8 Top_Banana
Si no me equivoco tienen que devolverle la plaza sus "compañeros"
pedrario #22 pedrario
#8 Contigo se va a tratar de lo más frecuente.
#59 Alsanz7
Sin entrar para nada en el fondo de la noticia...
Menos mal que se han eliminado los articulos desde enlaces de twitter y esos sitios, porque estas noticias que basicamente es un comentario de texto de lo que se dice en un video sin aportar absolutamente nada mas al video sube el nivel del periodismo a cotas no vistas hasta ahora...
¿Se podria vetar este tipo de noticias? Un foro como este puede ejercer comportamientos que tal vez fomenten mejores cosas, o al menos no fomentar esta mierda.
c0re #81 c0re
#77 pero qué estás diciendo? xD
c0re #60 c0re
#54 revisa a ver si te estás limpiando el ojal con billetes de 200€.
#77 pozz
#60 Eres tu el que justifica, blanquea y defiende a delincuentes condenados. :roll: :roll:
Me lo estoy pasando pipa con vosotros. xD
#25 dclunedo
Le dice Sanchez que depende de el. El Fiscal demuestra que esta al servicio del gobierno sacando información de un ciudadano para atacar a Ayuso y sale el bocachanclas este a decir que es independiente. :wall:
#79 monsterboy
#25 Interesante las piruetas mentales que debeis hacer para obviar, como si nada, que todo empezo porque el pelucas, junto con MAR y su marioneta, publicaron un bulo para atacar al gobierno y dejar el prestigio de la fiscalia por el suelo.

Pero, claro que si. Aceptamos pulpo. Todo fue un plan para atacar a la intocable.
#58 Ganpalo
Los putos listos izquierdosos metidos s jueces no valiran quie lo podían haber metido en la carcel q
#80 monsterboy
#58 Tio, pareces, literal, el personaje aquel que cuidaba a la Milana. Eso o vas un poco pedo xD
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Este es el que hace años intento procesar a Franco muerto, cosa que solo pasaba en la Santa Inquisicion cuando te juzgaban en esfigie, la gente se lo dijo, y cuando evidentemente le echaron para atras se puso a lloriquear, menos mal que era juez
alehopio #50 alehopio
#14 Sandeces de barra de bar...

En el caso Eichmann (1962), aunque el acusado estaba vivo, la Corte Suprema de Israel afirmó que la jurisdicción universal sobre crímenes de lesa humanidad no depende de la nacionalidad del acusado ni del lugar del hecho, lo que abre la puerta a la idea de que la comunidad internacional tiene un interés superior en la persecución de estos crímenes, incluso más allá de la vida del perpetrador.

Además, algunos autores sostienen que la imprescriptibilidad de los…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #53 CharlesBrowson
#50 si, de barra de cafeteria de facultad hasta ahi te dicen que el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 130.1.1ª del Código Penal, y ademas el ejemplo que dices, estaba vivo (detalle nimio) en un juicio en el estado sionistas de israel, pero no pasa nada el papa esteban vi esta contigo
troymclure #6 troymclure *
#1 Los que controlan la sala segunda por detras... dando lecciones... alucinante


El bocadillo de mortadela, con el que te pagan, tiene aceitunas???
Sadalsuud #63 Sadalsuud
#6 Si, hablé en su momento con uno de estos infraseres y me comentó que les daban bocadillos de mortadela con aceitunas, pero.... pero se las quitaban antes de darle el bocadillo y solo se las devolvían si conseguían mantener la cuenta a flote por más de una semana. Ni que decir tiene que algunos aun no han probado las susodichas aceitunasy hasta les han recortado el currusco del pan... :popcorn:
obmultimedia #9 obmultimedia
#1 señora tomese la pastilla por favor.
#13 pozz *
#9 Por mucho que os joda al facherio, este impresentable fue condenado y expulsado de la carrera judicial en España por ser un corrupto, y mira que llevaba mostando signos de tremenda corrupcion judicial desde los 90s... Y lo del comite ese de la ONU al que tanto os aferrais, esa "resolucion" tiene menos valor que el cacho de papel con el que me limpio la mierda del culo. Y es muy gracioso, porque ahora os rebajais a intentar blanquear a un fiscal condenado por corrupto, por divulgar…   » ver todo el comentario
alehopio #52 alehopio
#1 << un corrupto >>

Hasta que la "justicia" española pueda revisar su caso...

El Poder Judicial rechaza anular la expulsión de Garzón pese al dictamen de Naciones Unidas
www.meneame.net/story/poder-judicial-rechaza-anular-expulsion-garzon-p

El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que su proceso vulneró garantías procesales básicas y reclamó su "reparación integral". El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo.
#54 pozz
#52 El dictamen de ese "comité" de naciones unidas tiene el mismo valor juridico que el cacho de papel con el que me limpie la mierda del culo hace un rato. Que le deis. valor a la resolucion de un comité de activistas y analfabetos por encima de un tribunal, dice mucho de la miseria moral que gastais los fanaticos. xD xD
ccguy #70 ccguy
#1 fue otra condena de "no investigues esto". Una vergüenza.
#76 pozz
#70 Estais jodidamente mal de la cabeza, a Garzon se le condeno como autor de un delito de prevaricación, al ordenar de manera indiscriminada la intervención de las entrevistas reservadas entre los internos sometidos a prisión provisional y sus letrados defensores, algo muy grave, pero que a los fanaticos os da absolutamente igual. En fin, no os queda otra que lloriquear, patalear y berrear como los fachas que en realidad sois, el ridiculo que estais haciendo es espantoso, y la imagen internacional bochornosa, pero aun asi, seguis erre que erre defendiendo a delincuentes condenados, tanto al juez delincuente de este envio como al fiscal delincuente recientemente condenado... xD xD
