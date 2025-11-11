Baltasar Garzón se arriesga a la represalia y enmudece TVE con lo que dice del caso del fiscal: "No me siento seguro"

"Yo discrepo radicalmente. El fiscal tiene unas garantías en su nombramiento. No depende del Gobierno. Hay que decirlo de una vez por todas. Es mentira. Es autónomo, es un órgano de rango constitucional. Tiene unos mecanismos de control, de supervisión, de dación de cuentas. No rinde cuentas al Gobierno", ha defendido en primer lugar en respuesta a quienes afirman que es un peón de Sánchez. En su opinión, García Ortiz "está asumiendo una situación absolutamente injusta". "Y desde luego, esto de que no se pueda criticar al Tribunal Supremo ...
El bocadillo de mortadela, con el que te pagan, tiene aceitunas???
La verdad es que pensaba que no se atreverían a condenarle y que se limitarían a reprobarle de alguna forma.
El prestigio de la Justicia cada vez cae más bajo.
El Gobierno sólo lo nombra y pone a afines.
Cuando la gente denunciaba en su juzgado torturas y el miraba a otro lado, ¿a que monstruo creia que alimentaba?, o, ¿en ese caso estaba bien mirar para otro lado porque los torturados no eran de los suyos?.
El PSOE la ha modificado 2 y varios grupos incluyendo el PP 1. 3 modificaciones.
PD: Los que le han condenado también han sido nombrados por gobiernos, lo que pasa que son del palo del golpista Aznar "el que pueda hacer que haga" pero a la cárcel solo mandaron a unos que sacaron unas urnas pa votar algo no vinculante te ties que reir de este país
Que dimita el rey
Yo lo que defiendo es que si las normas dicen que se puede usar, se puede usar. Punto.
Porque te lo dejo muy sencillo, los que hemos visto el juicio, de verdad, hemos visto la declaración de esa persona y te adelanto que cuando testifica, efectivamente, acaba las frases con "en mi opinión".
Pero vamos, que aunque no hubiera sido así y hubiera afirmado categóricamente, una testificial generalmente tiene el valor que le den los hechos corroborables y, como ya he señalado, no existen tales hechos. No existe la instrucción, y el resto de fiscales han testificado también que no siguen esas formas del fiscal, etc.
Además de decir que no es realmente experto en esos temas etc.
Fue citado como testigo a dar su opinión e, insisto, no existe instrucción que les diga que tienen que actuar así. En sus opiniones, como en el enlace que has compartido, e imagino que leído poco, dice que las cosas que… » ver todo el comentario
Y por supuesto que he leído. Se pueden hacer. Que no sean recomendables no quita que no se puedan hacer.
Puedes opinar que no debería ser así. Pero que yo sepa, tú no eres el responsable de protección de datos de la fiscalía.
¿En qué va a mentir?¿Cómo dar una opinión es mentir?
Te llevo diciendo hace rato y te he puesto su declaración, que lo que él hace es opinar. Será como mucho una opinión equivocada. Irrelevante.
#40 Me parece que eres tú el que no me has leído. Es el responsable de protección de datos, y dice que se puede hacer lo que hizo. Si hay algo que dice que no es así, estaría mintiendo.
Creo que tampoco sabes lo que significa "responsable"
Es absurdo seguir tratando contigo cuando te niegas a que te entre que lo que da, SEGUN SUS PROPIAS PALABRAS, es mera opinión.
Fin.
Suena lógico.
Lo que no existe es un protocolo que diga que hay que borrarlo todo ni nada parecido
Probar la no existencia
¿No crees que s si existiera un protocolo las noticias que enlazarías a favor del fge lo dirían en el titular ? Se quedan el responsable dice que puede Cc:#36
¿Os acordais cuando se dijo que había una normativa para borrar los datos del móvil del fiscal y resulta que no existía esa normativa de seguridad?.
Encima mintiendo hace meses. Y aquí estamos con políticos que no gobierna dudando de que el Tribunal supremo una de la bases demócraticas, haya cumplido la ley.
Es es que es acojonante.
Ahora las medidas de seguridad digital de un proveniente cargo público no existen
No repitas el temario que te han pasado, que se nota mucho.
¿cada cuánto destruía terminales previos o borraba su cuenta gmail?
¿Puedes poner un enlace que sostenga tu afirmación?
#21 Te puedo poner las declaraciones en sede judicial bajo juramento del responsable:
www.lavanguardia.com/politica/20251111/11252302/borrado-movil-fiscal-g
No creo que haya mentido.
Ánimo.
Que por cierto, maravillosas las opiniones de los que defienden a tope que es super seguro todo lo que ha hecho el fiscal, como enviar DATOS RESERVADOS A SU CUENTA DE GMAIL.
Por favor, que no somos gilipollas. Cualquier mínimo de ciberseguridad eso sería despido fulminante.
Además pidió que no se lo enviaran a la cuenta oficial sino a una cuenta personal en Gmail
lo de los martillazos es un bulo o licencia periodística. repetís como loros.
Existía un protocolo de formateo 'wipe' de equipos para entregarlos al siguiente usuario y el equipo con su disco duro fue entregado a la justicia. Tampoco dudo mucho de las reales motivaciones pero si no se demuestra una orden al técnico.. pues salvado el culo. Aquí es el propio FGE quien confiesa que lo destruyó. Si es que además esto es irrelevante para la condena.
El Tribunal Supremo no ha condenado al fiscal general por el borrado de sus dispositivos porque, en la sentencia ya firme, le absuelve expresamente “del resto de los delitos objeto de la acusación”, entre los que figuraban:
( A ) alteración de documento (art. 299 CP) y
( B ) omisión del deber de custodia de documentos (art. 410 CP)
por el borrado masivo de WhatsApp y correos el mismo día de su… » ver todo el comentario
¿De dónde sacas esas suposiciones por cierto?¿Son tuyas? Me llama la atención la final de que los votos particulares lo son porque creen que habría que haber condenado más.
Si fuera así, sería glorioso para darle una bofetada a todos aquellos que ya han etiquetado de "conservador" o "progresista" a los jueces solo por el hecho de si han hecho un voto particular o no. Aunque creo que no habrá esa suerte y sí serán votos en favor de absolver.
La ONU ha sido clara al respecto. Que se la pasan por el forro y hacen lo que quieren ya lo vemos.
Pero tú a lo tuyo ehh!!
Si es que hay que reírse de cómo intentáis defender lo indefendible
www.ohchr.org/es/press-releases/2021/08/baltasar-garzon-trials-were-ar
Menos mal que se han eliminado los articulos desde enlaces de twitter y esos sitios, porque estas noticias que basicamente es un comentario de texto de lo que se dice en un video sin aportar absolutamente nada mas al video sube el nivel del periodismo a cotas no vistas hasta ahora...
¿Se podria vetar este tipo de noticias? Un foro como este puede ejercer comportamientos que tal vez fomenten mejores cosas, o al menos no fomentar esta mierda.
Me lo estoy pasando pipa con vosotros.
Pero, claro que si. Aceptamos pulpo. Todo fue un plan para atacar a la intocable.
En el caso Eichmann (1962), aunque el acusado estaba vivo, la Corte Suprema de Israel afirmó que la jurisdicción universal sobre crímenes de lesa humanidad no depende de la nacionalidad del acusado ni del lugar del hecho, lo que abre la puerta a la idea de que la comunidad internacional tiene un interés superior en la persecución de estos crímenes, incluso más allá de la vida del perpetrador.
Además, algunos autores sostienen que la imprescriptibilidad de los… » ver todo el comentario
Hasta que la "justicia" española pueda revisar su caso...
El Poder Judicial rechaza anular la expulsión de Garzón pese al dictamen de Naciones Unidas
www.meneame.net/story/poder-judicial-rechaza-anular-expulsion-garzon-p
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que su proceso vulneró garantías procesales básicas y reclamó su "reparación integral". El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo.