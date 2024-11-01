edición general
El Poder Judicial rechaza anular la expulsión de Garzón pese al dictamen de Naciones Unidas

El Consejo considera que carece de vías para declarar nulo su acuerdo de 2012 porque el exmagistrado no ha solicitado la revisión de su condena. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que su proceso vulneró garantías procesales básicas y reclamó su "reparación integral". El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros.................

javierchiclana #3 javierchiclana
Muro de pago:  media
OCLuis #2 OCLuis
Por lo visto en España no tenemos la misma justicia que en el resto de las naciones unidas.
La justicia de allí no vale aquí y la de aquí no vale allí... :wall:
io1976 #5 io1976
El respeto ese que nos dicen los jueces que hay que tener a esta justicia que sufrimos.
Iori #1 Iori
Otra multita de Europa que vamos a ir pagando entre todos. Y ya van...
#4 abogado_del_diablo
La ONU le baja los pantalones al Tribunal Supremo, nada menos.
Esto en un país normal abriría telediarios y llenaría portadas. Aunque quedan pocos países normales a día de hoy.

Y aún habrá quien se rasgue las vestiduras cuando se diga que los jueces españoles son fachas y prevarican a favor de los fachas.
