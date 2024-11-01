·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8650
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
6624
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
9131
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
4816
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
5441
clics
Pacifistas
más votadas
707
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
403
Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei
566
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
596
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
391
La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
32
clics
Por qué bajo el capitalismo las reglas del juego están hechas contra los trabajadores
Los trabajadores deben organizarse para tener poder, mientras que los capitalistas lo ejercen individualmente mediante la propiedad.
|
etiquetas
:
capitalismo
,
reglas
,
trabajadores
,
contrarias
23
4
0
K
273
politica
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
4
0
K
273
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
MiguelDeUnamano
Los más ricos defienden sus intereses que son totalmente opuestos a los de los trabajadores. Lo que es inexplicable es que haya tanto trabajador que prefiere defender los privilegios de los más ricos antes que sus propios derechos, aunque ello signifique también perjudicar a sus propios hijos.
4
K
52
#1
pepel
Trabajadores, qué es eso.
0
K
20
#12
Torrezzno
El articulo obvia 3 puntos:
1. No siempre fue así: después de la Segunda Guerra Mundial EE. UU. floreció enormemente. La gente tenía un buen trabajo que le daba para su casa, coche, televisión y todo lo que querían mientras en la URSS tenian cartillas de racionamiento. De hecho se cuenta que cuando Gorvachov en 1989 visito un supermercado en Texas y al ver todo lo que ofrecía dijo (se dice): “Si pudiera mostrar esto al pueblo soviético, habría una revolución.”
2. Los trabajadores tienen la…
» ver todo el comentario
0
K
20
#10
ChatGPT
*
#8
te dirán como me hicieron más de una vez a mí con otro usuario viejo que tenía… que la has comprado.
En serio. Lo dicen
están tan influenciados por la cámara de eco que se creen que alguien está dispuesto a pagar por una cuenta antigua en menéame
1
K
19
#13
alexwing
#10
Jaja no pago ChatGPT voy a pagar una cuenta de menéame. Antes menéame molaba, había gente con la que se podía debatir ideas, más allá de la tendencia zurda de la pagina. Supongo que debido a la polarización de la sociedad (culpa del que gobierna), a los admins y al nulo interés que representa meterse aquí para alguien que piensa distinto.
0
K
9
#3
reithor
Porque cuando las reglas las hacen los trabajadores el sistema resultante es el socialismo, o el comunismo...
0
K
11
#2
ChatGPT
Igual es que son unas reglas que ha creado… llámame loco… el capital?
0
K
10
#5
alexwing
*
En el comunismo no hay trabajo, ni esfuerzo, solo hambre y podredumbre.
2
K
-5
#6
nopolar
#5
ea ea ea
0
K
8
#7
ChatGPT
#5
a mal sitio vienes a contar eso
0
K
10
#8
alexwing
#7
Estoy curado en espanto, ahora se pondrán a mirar mi cuenta, a ver si pueden atacarme con que soy una cuenta nueva o algo, y se darán con un canto en los dientes, por que llevo aquí desde el inicio de los tiempos.
0
K
9
#9
NoMeVeas
#5
No, te has equivocado, se dice capitalismo, no comunismo. En el capitalismo hay cifras de paro altísimos y la meritocracia son los padres. Muchos pasamos hambre para ahorrar y llegar a fin de mes para pagar los servicios basicos. Y bueno, las calles mas sucias y llena de drogadictos y delincuentes, en el capitalismo.
Te ayudo, que se ve que estas sufriendo un embolia y confundes palabra.
0
K
7
#11
alexwing
#9
No lo dirás lo de capitalismo viviendo en España, donde la tasa impositiva es demencial, donde se persigue al autónomo, donde la mayoría de la población aspira a ser funcionaria. Donde llevamos gobernando 7 años en una alianza entre socialistas, comunistas e independentistas.
0
K
9
#14
NoMeVeas
*
#11
Lo digo globalmente. Prostituirse ante el casero para pagar la renta es algo que pasa en Canada por ejemplo.
La falta de meritocracia encumbra a los mayores inútiles que el mundo ha visto, como podria ser Ayuso o Feijo ero tambien podemos ver a Trump o Milei al otro lado del charco.
Sera por ejemplos. Y nooo, te has vuelto a equivocar, se dice alianza entre capitalistas. El PSOE no es socialista. No hay comunistas y ser indepe ¿que coño tiene que ver con la teoria economica? Puedes ser indepe y ser un ancap o un conservadora, vease Junta Per Si
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
1. No siempre fue así: después de la Segunda Guerra Mundial EE. UU. floreció enormemente. La gente tenía un buen trabajo que le daba para su casa, coche, televisión y todo lo que querían mientras en la URSS tenian cartillas de racionamiento. De hecho se cuenta que cuando Gorvachov en 1989 visito un supermercado en Texas y al ver todo lo que ofrecía dijo (se dice): “Si pudiera mostrar esto al pueblo soviético, habría una revolución.”
2. Los trabajadores tienen la… » ver todo el comentario
En serio. Lo dicen están tan influenciados por la cámara de eco que se creen que alguien está dispuesto a pagar por una cuenta antigua en menéame
Te ayudo, que se ve que estas sufriendo un embolia y confundes palabra.
La falta de meritocracia encumbra a los mayores inútiles que el mundo ha visto, como podria ser Ayuso o Feijo ero tambien podemos ver a Trump o Milei al otro lado del charco.
Sera por ejemplos. Y nooo, te has vuelto a equivocar, se dice alianza entre capitalistas. El PSOE no es socialista. No hay comunistas y ser indepe ¿que coño tiene que ver con la teoria economica? Puedes ser indepe y ser un ancap o un conservadora, vease Junta Per Si