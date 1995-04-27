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Aznar responde a Sánchez y defiende dos décadas después la guerra de Irak:

Aznar responde a Sánchez y defiende dos décadas después la guerra de Irak:

La fundación Faes que dirige el expresidente del Gobierno reconoce que "en el momento de la intervención no se encontraron" esas armas "y por tanto hay que pensar que no existían entonces", pero señala que España "mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción"

| etiquetas: aznar , guerra , irak , armas de destrucción masiva
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
shake-it #4 shake-it *
Aznar nos metió en una guerra ilegal y de premio tuvimos un atentado terrorífico

Perrochanche ha evitado entrar en una guerra ilegal y de premio tenemos acceso libre a Ormuz, así como la esperanza de que los USA se enfaden y se vayan de Rota y Morón.

Ahora díganme, ¿cuál de los dos es más patriota?

Que conste que el perro me da bastante asquito, pero es que Aznar me produce arcadas.
13 K 128
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#4 Y el facherío apuesta por volver a tener un presidente que vuelva a meternos en un fregado similar, luego si hay un atentado volverán a decir que ha sido ETA y la mongolada se lo creerá.
1 K 28
#3 Shynea
Mira que todos han pedido perdón y que se ha descubierto que no había nada... pero oye, Aznar como un perrillo y a seguir a lo suyo
7 K 70
shake-it #1 shake-it
Insultos al carnicero de las Azores, al peor presidente de la democracia, al ultraderechista vendepatrias debajo de estas líneas

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3 K 42
rutas #8 rutas *
- Fuiste uno de los mayores promotores de esa invasión en el mundo.
- Fuiste el mayor promotor de esa invasión en Latinoamérica.
- Difundiste las mentiras de las ADM por todo el planeta.
- Pusiste a España de rodillas ante el imperio yanqui.
- Eres el único que todavía no ha pedido perdón.
- Vete a la mierda, HDP.
3 K 29
vviccio #6 vviccio
La familia Aznar bien que se ha forrado a costa de eso y bien los saben otros como Pilar Rahola adictos al dinero.
2 K 26
pitercio #12 pitercio *
Aznar a tope sionista con el tráfico de armas.
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#18 chavi
"Creame usté que digo la verdá "
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perrico #10 perrico
Si Irak hubiese tenido armas de destrucción masiva las habría utilizado cuando les invadieron.
¿Para que las van a tener si no las usan en el caso las extremo para el país como es una invasión militar?
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mund4y4 #13 mund4y4
Este tío tenía que estar en la cárcel por entrar en una guerra que nos iba ni nos venía, contra el clamor popular, por el gasto económico que supuso, por lo que gente de nuestro ejército tuvo que hacer allí.
Y el tío nada, que venga, que algría, que todo bien.
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josete15 #7 josete15
El tonto y la linde
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Aznar vendió su alma al capital y es él quien dictamina la basura que sale de su boca. Felipe González aprendió de él y lleva su mismo camino.
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#20 chavi
#9 Aznar no pudo vender lo que nunca fué suyo.

Aznar vino así de nacimiento
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#5 luckyy *
Aznar es mentiroso compulsivo además de asesino como todos los del PP que ble secundan
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#11 fremen11
Lástima que el movimiento vasco de liberación falló al hacerle un Carrero Blanco.......
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Ed_Hunter #16 Ed_Hunter
#11 ¿Otro ataque de falsa bandera?
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Aznar apoyó decididamente a George W. Bush en la invasión cuyo objetivo era derrocar a Saddam Hussein.
Luego, sí, es cierto, se mandaron tropas para "estabilizar y reconstruir" ... lo que USA había desestabilizado y destruido...
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#19 chavi
#2 Qué han "estabilizado y reconstruído" esas tropas exactamente ???

En qué consistían esos "grandes beneficios" de los que hablaba Ànsar ?
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menéame