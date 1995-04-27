Aznar responde a Sánchez y defiende dos décadas después la guerra de Irak:

La fundación Faes que dirige el expresidente del Gobierno reconoce que "en el momento de la intervención no se encontraron" esas armas "y por tanto hay que pensar que no existían entonces", pero señala que España "mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción"
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Perrochanche ha evitado entrar en una guerra ilegal y de premio tenemos acceso libre a Ormuz, así como la esperanza de que los USA se enfaden y se vayan de Rota y Morón.
Ahora díganme, ¿cuál de los dos es más patriota?
Que conste que el perro me da bastante asquito, pero es que Aznar me produce arcadas.
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- Fuiste el mayor promotor de esa invasión en Latinoamérica.
- Difundiste las mentiras de las ADM por todo el planeta.
- Pusiste a España de rodillas ante el imperio yanqui.
- Eres el único que todavía no ha pedido perdón.
- Vete a la mierda, HDP.
¿Para que las van a tener si no las usan en el caso las extremo para el país como es una invasión militar?
Y el tío nada, que venga, que algría, que todo bien.
Aznar vino así de nacimiento
elpais.com/diario/1995/04/27/espana/798933622_850215.html
Luego, sí, es cierto, se mandaron tropas para "estabilizar y reconstruir" ... lo que USA había desestabilizado y destruido...
En qué consistían esos "grandes beneficios" de los que hablaba Ànsar ?