Los Army Awards premian a Vito Quiles mientras corean insultos a Pedro Sánchez: "Son unos miserables fascistas"  

Cuando Vito Quiles se subió al escenario, los asistentes corearon el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta", algo a lo que el ultra reaccionó con una sonrisa. La escena ha desatado todo tipo de críticas en redes: "Dándole un inmenso altavoz a los fascistas que habitan en nuestro país". "Esto es tremendamente ASQUEROSO en lo que se han convertido unos premios para creadores digitales de España. Dándole un inmenso altavoz a los fascistas que habitan en nuestro País"