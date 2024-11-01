edición general
Los Army Awards premian a Vito Quiles mientras corean insultos a Pedro Sánchez: "Son unos miserables fascistas"  

Cuando Vito Quiles se subió al escenario, los asistentes corearon el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta", algo a lo que el ultra reaccionó con una sonrisa. La escena ha desatado todo tipo de críticas en redes: "Dándole un inmenso altavoz a los fascistas que habitan en nuestro país". "Esto es tremendamente ASQUEROSO en lo que se han convertido unos premios para creadores digitales de España. Dándole un inmenso altavoz a los fascistas que habitan en nuestro País"

#3 Leon_Bocanegra
unos premios organizados por el popular creador de contenido Ceciarmy

No sigo a Youtubers ni influencers de mierda ,pero lo que he podido ver estos días desde que se anunció está gala de premios a creadores de contenido es que el que la organiza, se dedica a fusilar contenido de otros sin mencionarles siquiera.
Así que el valor de esos premios debe estar al nivel del premio FIFA de la paz ... O algo así.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
La canción del verano ha sido esa

Pues como todo, te haces tú premio con más casinos y más robopinliguis
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
#1 ¿Ah, sí? Pues yo no la he oído en directo ni una sola vez.

Supongo que no la habré escuchado porque tengo la rara costumbre de no mezclarme con retrasados mentales. ¿Tú la has oído muy a menudo?
