Agentes de ICE encañonan a agentes de policía "de color" y les piden los papeles [ENG]

Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park (Minnesota), reveló que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado sacando sus armas contra agentes "de color" fuera de servicio y pidiéndoles ilegalmente sus papeles de ciudadanía. "Recientemente, durante las últimas dos semanas, como agentes de la ley, hemos estado recibiendo quejas de ciudadanos por violaciones de derechos civiles en las calles. Lo que nos cuentan es que les hacen paradas de tráfico o por la calle y les obligan a enseñar papeles de ciudadanía"

themarquesito #1 themarquesito
"A cada persona a la que le ocurrió esto era de color", continuó Bruley.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Cada vez que leo algo sobre el ICE pienso "ya está, ya han completado todos los despropósitos posibles". Pues qué va, cada día me demuestran lo equivocado que es pensar eso.
nitsuga.blisset #8 nitsuga.blisset
#1 Eran de "color"? De qué color? Naranja? Color gamba?
#9 diablos_maiq
#1 ya no se dice "de color". Ahora se dice RGB :troll:
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#9 ¿ Rojo Gordo Borracho? :shit:
#10 user31
Mensaje a las fuerzas de seguridad del Estado: o colaboráis en la represión, o seréis objeto de ella.
#2 UNX
"When she became concerned about the rhetoric and the way she was being treated, she pulled out her phone in an attempt to record the incident, the phone was knocked out of her hands, prevented her from recording it."

Se nota que no les gustan los derechos fundamentales. Solo queda el consuelo de saber que esto también le tocará a personas racializadas que votaron por Trump.
Aguarrás #11 Aguarrás
Francamente... Pena, la justa. :popcorn:
A ver si implosionan ya y dejan en paz al resto del planeta.
kastanedowski #4 kastanedowski
Relacionada:

www.pulzo.com/mundo/estados-unidos/migrante-fue-policia-ee-uu-papeles-


Vestía uniforme y portaba placa, pero no papeles: migrante cayó en EE. UU
#12 Equidislate
Pensarían que algo tramaban esos morenos. Ahora en serio, si ya lo hacen los policías EEUU "normales", ¿por que no van a acosarlos ellos?. Menuda escoria los ICE, como se encuentren uno de esos panteras negras a ver que pasa.
#3 j3j3j3j3
ya esta tardando la guerra civil ... o no cuentan los muertos de los altercados ...
#6 cocococo
A la gente negra, o sea, la ausencia de color, la llaman gente de color.
A la gente blanca, o sea, la mezcla de todos los colores, la llaman gente blanca.
Un blanco se pone verde de envidia, rojo de vergüenza, negro de cabreado, pálido de asustado, amarillo de enfermo, morado de frío... y luego dicen que esa gente es gente blanca.
Solinvictus #7 Solinvictus
#6 y tibio con el whisky y luego dicen que son de sangre caliente.
