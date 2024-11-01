Agentes de ICE encañonan a agentes de policía "de color" y les piden los papeles [ENG]

Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park (Minnesota), reveló que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado sacando sus armas contra agentes "de color" fuera de servicio y pidiéndoles ilegalmente sus papeles de ciudadanía. "Recientemente, durante las últimas dos semanas, como agentes de la ley, hemos estado recibiendo quejas de ciudadanos por violaciones de derechos civiles en las calles. Lo que nos cuentan es que les hacen paradas de tráfico o por la calle y les obligan a enseñar papeles de ciudadanía"