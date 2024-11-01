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Agente de programación con IA elimina la base de datos de una empresa completamente (incluyendo las copias de seguridad) [EN]

Agente de programación con IA elimina la base de datos de una empresa completamente (incluyendo las copias de seguridad) [EN]

El fundador de PocketOS publicó un mensaje en redes para advertir sobre fallas sistémicas de los proveedores de IA. “Ayer por la tarde, un agente de codificación de IA —Cursor, que ejecuta Claude Opus 4.6— eliminó nuestra base de datos de producción y todas las copias de seguridad con una sola llamada a la API de Railway, nuestro proveedor de infraestructura”. Preguntado sobre el error cometido, el agente de IA lo admitió: "no lo verifiqué, no entendía lo que estaba haciendo antes de hacerlo. No leí la documentación de Railway".

| etiquetas: pocketos , ia , agente de programación , base de datos , borrado
7 1 0 K 111 Inteligencia
5 comentarios
7 1 0 K 111 Inteligencia
c0re #5 c0re
JurJur
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#2 jra
El "rm -rf /" de toda la vida :-D
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#3 elyari
Como DBA apruebo este mensaje, si señor.
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#4 PerritaPiloto
No es culpa de la IA. Es el equivalente de dejar a un becario sin experiencia con todas las contraseñas de producción sin supervisión y animarle a probar cosas. A veces cuando un sistemero la caga le solemos decor que quien no toca no rompe, y que el que seguro que el único que no la caga es el director que está en su despacho y es ajeno al mundo real.

Echar la culpa a la IA o al proveedor de cloud es el equivalente a subir a un servidor de producción una herramienta sin validar que "has encontrado por ahí" o un script de algún foro que es para otra versión distinta o un entorno "parecido" pero no pasa nada porque "seguro que son equivalentes y compatibles".

Para algo están los entornos de preproducción.
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