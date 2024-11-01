Agente de programación con IA elimina la base de datos de una empresa completamente (incluyendo las copias de seguridad) [EN]

El fundador de PocketOS publicó un mensaje en redes para advertir sobre fallas sistémicas de los proveedores de IA. “Ayer por la tarde, un agente de codificación de IA —Cursor, que ejecuta Claude Opus 4.6— eliminó nuestra base de datos de producción y todas las copias de seguridad con una sola llamada a la API de Railway, nuestro proveedor de infraestructura”. Preguntado sobre el error cometido, el agente de IA lo admitió: "no lo verifiqué, no entendía lo que estaba haciendo antes de hacerlo. No leí la documentación de Railway".