Por qué los desarrolladores senior se están volviendo más lentos debido a la IA [EN]  

La IA está haciendo que tu equipo entregue más rápido y está llenando tu base de código con código que nadie entiende, fallos de seguridad que nadie detectó y deuda de arquitectura que te llevará meses entender. Este vídeo explica exactamente qué está ocurriendo dentro de los equipos de ingeniería asistidos por IA y qué diferencia a los desarrolladores que son reemplazados de los que gobiernan la automatización. Si no puedes explicar lo que escribió tu IA cuando el sistema falla, ya no eres un ingeniero. Eres un riesgo con una cuenta de GitHub.