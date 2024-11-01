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Por qué los desarrolladores senior se están volviendo más lentos debido a la IA [EN]

Por qué los desarrolladores senior se están volviendo más lentos debido a la IA [EN]  

La IA está haciendo que tu equipo entregue más rápido y está llenando tu base de código con código que nadie entiende, fallos de seguridad que nadie detectó y deuda de arquitectura que te llevará meses entender. Este vídeo explica exactamente qué está ocurriendo dentro de los equipos de ingeniería asistidos por IA y qué diferencia a los desarrolladores que son reemplazados de los que gobiernan la automatización. Si no puedes explicar lo que escribió tu IA cuando el sistema falla, ya no eres un ingeniero. Eres un riesgo con una cuenta de GitHub.

| etiquetas: ia , claude code , codex , cursor , youtube , programar , desarrollador
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9 comentarios
11 3 0 K 86 tecnología
Gry #4 Gry
Porque no entienden la vibra, hoy en día lo que se lleva es dejar que los agentes de IA se ocupen ellos mismos de validar el código y ponerlo en producción.

Si luego todo se va a la mierda eso solo aumenta el valor de la empresa porque demuestra lo mucho que han adoptado la IA.
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jonolulu #6 jonolulu
Y os quejábais del código mal documentado xD
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Chinchorro #3 Chinchorro
Porque lo tienen que comprobar todo dos o tres veces para comprobar que la IA no te la ha liado.
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eltxoa #2 eltxoa
es porque son senior!
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
En mi curro es código es senzillo. La IA no sirve de mucho pq tiramos de copypastes de otras pantallas. Lo dificil es entender al cliente y sobre todo ir aplicando excepciones al flujo principal. Muchos if vaya.
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aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#5 " Lo dificil es entender al cliente y sobre todo ir aplicando excepciones al flujo principal. Muchos if vaya."
Pues es hora de hora de ir leyendo refactoring.guru/ y aprender algunos patones para evitar eso :roll:
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#9 rbrn
#5 La virgen...
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#1 jjmf
Porque son más viejos.
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 Porque no son unos insensatos
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menéame