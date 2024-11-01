edición general
Con 80 CV/kg, más de 1.000 CV y un peso de 12,7 kg, este motor eléctrico supone un nuevo récord de densidad

Con 80 CV/kg, más de 1.000 CV y un peso de 12,7 kg, este motor eléctrico supone un nuevo récord de densidad

La británica YASA, pionera en tecnología de motores eléctricos de flujo axial, ha vuelto a romper su propio récord mundial no oficial de densidad de potencia, con un prototipo aún más ligero y potente. Apenas tres meses después de su último logro, la compañía con sede en Oxford ha alcanzado una cifra impresionante: 80 CV/kilo, lo que representa un incremento del 40% respecto a su marca anterior. El nuevo prototipo de YASA pesa solo 12,7 kilogramos, pero es capaz de alcanzar un pico de potencia de 1.005 CV.

Peka
El futuro es claro, la combustión solo se quedara para los nostálgicos y donde la electricidad no pueda llegar.
sliana
#4 o volver.
Peka
#5 ¿En serio? :palm:
HeilHynkel
Le unes la batería esta con densidad de 600 Wh por kilo y la podemos liar parda.

www.hibridosyelectricos.com/coches/nueva-bateria-supera-600-wh-kg-dens
Desideratum
12,7 kilogramos para obtener 1005 CV. Una barbaridad descomunal.
MPR
Yo me esperaré a que lleguen a 10.000CV, no sea que se me venga abajo en una rampa y la liemos.
ixo
Póngame cuatro!!! , uno en cada rueda de mi Opel Corsa. 8-D 8-D 8-D 8-D
