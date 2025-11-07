edición general
34 meneos
33 clics
Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas

Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas

Vito Quiles ha reconocido por primera vez que recibe financiación externa para su controvertida gira por universidades del Estado español, aunque se ha negado rotundamente a identificar a sus mecenas. En una entrevista en el medio digital La Bandera, el agitador fascista afirmó: "Sí hay una financiación externa del Tour, pero es una financiación privada. Con lo cual, ahí se acaba el tema".

| etiquetas: vito , quiles , universidad , antifascismo
28 6 2 K 243 actualidad
24 comentarios
28 6 2 K 243 actualidad
Comentarios destacados:        
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
99% son los mismos empresarios que presionaron a Mazón para no dar la alerta

Porque ahora buscas en redes sociales sobre Valencia o Alicante y la mitad de los post que encuentras son izquierda y derecha hablando de Vito y la universidad, lo cual tapa la DANA o problemas climáticos que ha habido recientemente

Se llama posicionamiento en redes sociales. Porque el 70% de los jovenes se informa en redes, es decir que los que van a venir buscan en redes antes de venir a estos sitios, de esta manera se tapa los problemas que espantan la demanda

Que ya hemos visto como se ha hundido los visitantes de airbnb en valencia

Insisten en negar los problemas climáticos en valencia, cambio climático y preparando la siguiente masacre
9 K 136
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 sí lee #2
0 K 20
#1 Hoypuedeserungrandia
Un fascista haciendo cosas de fascistas, sin novedad en el frente.
8 K 87
Findeton #12 Findeton
#1 ¿Recibir financiación privada es "cosas de fascistas"?
0 K 12
#15 PerritaPiloto
#12 No. Pero la frase "Y sinceramente no creo que deba dar ninguna explicación sobre de dónde sale mi financiación" es muy semejante a "¿explicaciones de qué?"

A los periodistas no hace falta que se las dé, pero a la agencia Tributaria si. No creo que vaya gratis a esos lugares. Y si lo hace, los guardaespaldas que le acompañan seguramente si cobran.
0 K 9
Findeton #16 Findeton *
#15 Pues claro que tiene que explicarlo a la Agencia Tributaria. ¿Y? Eso es información confidencial.

# 1 ha dicho "Un fascista haciendo cosas de fascistas". ¿Qué cosa de fascista es esto? ¿Recibir financiación privada?
0 K 12
#22 PerritaPiloto
#16 Quien financia aun fascista para que difunda propaganda fascista casi seguro que es un fascista.
0 K 9
Ankor #4 Ankor
Viene de los mismos lados que Hazte Oir, manos limpias, o el Yunke.
Sistemas de paguitas públicas para amigos fascistas.
4 K 45
Arzak_ #21 Arzak_
Quito Viles el Charlie Kirk de Hacendado 8-D
1 K 22
pepel #5 pepel *
¿Secreto profesional?
0 K 20
#7 NoMeVeas
#5 Si por lo menos se hubiese sacado la carrera... Ademas, el codigo deontologico del periodista solo protege a la fuente, no sus financiadores, que no se si esta protegido por otra ley.
2 K 32
jonolulu #10 jonolulu
#5 Secreto subnormal
2 K 36
Asimismov #13 Asimismov
#6 #5 esperemos que Hacienda lo considere ingresos o pagos en especie.
0 K 12
#8 concentrado
Nombre de una persona que trabaja en una institución que lo ha financiado: A _ _ _ O :troll:
0 K 20
#24 Pkpkpk
#8 no me suena nadie llamado ANTRO :roll:
0 K 9
#6 AlexGuevara
Menudo pájaro. A mi lo que me flipa es que use una bandera que se supone que es de todos contra la otra mitad del país.
1 K 18
Dene #11 Dene
Bueno, se puede considerar que está haciendo una gira para cometer delitos (alteración del orden, manifestaciones ilegales como mínimo) . Así que quien le financia, es cooperador de delito
0 K 12
#20 Suleiman
Quizás sean los mismos que patrocinan está basura... bsky.app/profile/fonsiloaizap.bsky.social/post/3m4zn6vzq7c2q
0 K 12
Findeton #18 Findeton
A mi no me gusta nada Vito Quiles. Pero la violencia contra él es también totalmente condenable.
0 K 12
#19 tromperri
A esta mafia tengo claro como se la pilla... como Al Capone... una inspección fiscal y se le acaba el chiringuito y el vivir de sembrar odio.
0 K 9
#23 Pkpkpk
Seguro que esgrime eso de "un periodista nunca revela sus fuentes" :troll:
0 K 9
#14 sliana
"si, es un lobby, pero como tal, te jodes". solo faltaria...
0 K 7
Fran_Ramos #17 Fran_Ramos
Es mejor que vaya a las cervecerías como cierto pintor austriaco... borrachos, uno se puede creer lo que dice.
0 K 7
ExLibris #9 ExLibris
Le financió Hazme Reír... (Yunque)
0 K 6

menéame