Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas

Vito Quiles ha reconocido por primera vez que recibe financiación externa para su controvertida gira por universidades del Estado español, aunque se ha negado rotundamente a identificar a sus mecenas. En una entrevista en el medio digital La Bandera, el agitador fascista afirmó: "Sí hay una financiación externa del Tour, pero es una financiación privada. Con lo cual, ahí se acaba el tema".
| etiquetas: vito , quiles , universidad , antifascismo
Porque ahora buscas en redes sociales sobre Valencia o Alicante y la mitad de los post que encuentras son izquierda y derecha hablando de Vito y la universidad, lo cual tapa la DANA o problemas climáticos que ha habido recientemente
Se llama posicionamiento en redes sociales. Porque el 70% de los jovenes se informa en redes, es decir que los que van a venir buscan en redes antes de venir a estos sitios, de esta manera se tapa los problemas que espantan la demanda
Que ya hemos visto como se ha hundido los visitantes de airbnb en valencia
Insisten en negar los problemas climáticos en valencia, cambio climático y preparando la siguiente masacre
A los periodistas no hace falta que se las dé, pero a la agencia Tributaria si. No creo que vaya gratis a esos lugares. Y si lo hace, los guardaespaldas que le acompañan seguramente si cobran.
# 1 ha dicho "Un fascista haciendo cosas de fascistas". ¿Qué cosa de fascista es esto? ¿Recibir financiación privada?
Sistemas de paguitas públicas para amigos fascistas.