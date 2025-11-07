Vito Quiles reconoce financiación privada de su gira universitaria pero se niega a identificar a sus mecenas

Vito Quiles ha reconocido por primera vez que recibe financiación externa para su controvertida gira por universidades del Estado español, aunque se ha negado rotundamente a identificar a sus mecenas. En una entrevista en el medio digital La Bandera, el agitador fascista afirmó: "Sí hay una financiación externa del Tour, pero es una financiación privada. Con lo cual, ahí se acaba el tema".