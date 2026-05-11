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Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
La Policía Nacional detiene a un joven de 24 años por un delito de robo con violencia y otro de atentado a la autoridad por agredir a los agentes que iban a arrestarlo
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:
robo
,
violencia
,
motos
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alicante
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relacionadas
#1
EISev
*
Vamos a acabar saltándonos el semáforo para evitar atracos como en otros países
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K
49
#10
vGeeSiz
#1
no se que habrá podido estar pasando los últimos años para que tengamos cosas así aquí
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#19
Escafurciao
#10
un motochorro emprendiendo
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#11
The_Ignorator
#1
Eso ya paso hace unos años con un portero recién fichado por el Madrid.
Una patrulla le fue a dar el altoalto yy en vez de pararse se dio aa la fuga liandola de camino.
Alegó que en su país existía es común que haya controles falsos para dar el palo, yy nuestro sistema judicial , mas comprensible que nunca, considero entonces que estaba bien hecho....todo un ejemplo de integración
1
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#21
EISev
*
#11
estoy pensando... Keylor Navas o Bodo Illgner?
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#15
Catacroc
Ese tio tendria algun problema por que no es normal lo que hace. Iba a que lo detuviesen.
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#18
pitercio
*
#15
pues sí, no creo que sea el primer golpe en la cabeza que se lleva, porque ese sistema de adquisición de bienes a la larga no puede ser bueno para la salud.
0
K
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#14
tyrrelco
#9
No es dar la bienvenida a todo el mundo, es pasarse décadas interviniendo países, dejando estos en situaciones penosas y a sus gentes sin alternativas... Si la derecha americana, británica, alemana y europea en general hubiera dejado de joder por el mundo, habríamos evitado que mucha gente viniese para acá.
2
K
35
#2
pax0r
www.instagram.com/reel/DYOhbDHspM6
video del joven robando
3
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30
#12
kkculopis
#2
Entiendo que el primer hombre es una persona mayor. Pero vamos me intenta quitar la moto, me quito el casco y se lo escacho en toda la cabeza
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6
#8
Mutiko30
Me vais a perdonar, pero me parece bien parle los pies y con cuidado ademas, que ese tarau pede llevar arma blanca, pero el del video me parece imbecil:
1- "pero ir a por el" mientras graba tranquilo.
2- Dale en la cabeza hasta matarlo. Pisale la cabeza. Creo que sobran comentarios respecto a esto. Matar a un tipo, por muy ladron que sea.
3- La policia no llega: Han pasado 2 minutos y tampoco sabemos ni si alguien a avisado.
Por cierto, al de verde, mejor marchate, no vaya a ser que te caiga un puro al final, por buen samaritano.
1
K
24
#6
Ludovicio
Excepción <> Norma
1
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20
#16
Benzo
Ese se pensaba que ya habían sacado el GTA 6.
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#7
tpm1
En Colombia esto lo solucionan con paloterapia
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#17
MoñecoTeDrapo
¡Dos motos, qué ansia!
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#20
Nómada_sedentario
Dejad al chaval. Se le está haciendo largo el estreno del GTA VI
0
K
10
#4
nopolar
Ragebait
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9
#13
CharlesBrowson
vaya la cosa esta cambiando de los eh eh eh a los dale dale
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8
#3
Chepacoletariado
*
Bonito país se nos está quedando Sanxe, pero en los 80 era peor. Asi que de momento vamos bien
11
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-11
#5
ur_quan_master
#3
Hostia tú! un tío manga una moto y la culpa es el presidente de gobierno.
17
K
190
#9
Gnomo
#5
La culpa es de las políticas absurdas de dar bienvenida a todo el mundo, sin darse cuenta del problema que puede llegar a suponer esto.
Y así está pasando, el número de violaciones ha aumentado una barbaridad, ciudades en las que raramente pasaban cosas, vuelven a tener cada dos por tres robos, peleas con armas blancas y etc.
Y no solo se les da bienvenida, si no que luego no hay políticas duras de repatriación ni nada por el estilo. Salen a la calle con números absurdos de delitos cometidos y ale, a delinquir de nuevo, que les sale barato
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K
-15
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21
comentarios)
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Una patrulla le fue a dar el altoalto yy en vez de pararse se dio aa la fuga liandola de camino.
Alegó que en su país existía es común que haya controles falsos para dar el palo, yy nuestro sistema judicial , mas comprensible que nunca, considero entonces que estaba bien hecho....todo un ejemplo de integración
video del joven robando
1- "pero ir a por el" mientras graba tranquilo.
2- Dale en la cabeza hasta matarlo. Pisale la cabeza. Creo que sobran comentarios respecto a esto. Matar a un tipo, por muy ladron que sea.
3- La policia no llega: Han pasado 2 minutos y tampoco sabemos ni si alguien a avisado.
Por cierto, al de verde, mejor marchate, no vaya a ser que te caiga un puro al final, por buen samaritano.
Y así está pasando, el número de violaciones ha aumentado una barbaridad, ciudades en las que raramente pasaban cosas, vuelven a tener cada dos por tres robos, peleas con armas blancas y etc.
Y no solo se les da bienvenida, si no que luego no hay políticas duras de repatriación ni nada por el estilo. Salen a la calle con números absurdos de delitos cometidos y ale, a delinquir de nuevo, que les sale barato