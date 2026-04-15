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Los empresarios respaldan la regularización de inmigrantes si ofrece garantías de seguridad y está orientada al empleo
Las patronales se han reunido con Carlos Cuerpo para ofrecerle colaboración con planes de formación a medida de las necesidades de las empresas.
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#1
woke
Que los empresarios estén de acuerdo indica que no es algo bueno para los trabajadores.
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#2
Andreham
#1
Admitir que los empresarios son el mal y aún así defender al capitalismo no dice mucho de los que se creen de derechas.
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#3
yabumethod
#1
Estamos regalando mano de obra esclava. Como no van a estar de acuerdo?
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#6
Io76
#3
La mano de obra esclava es la de los que no tienen papeles.
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#4
cosmonauta
#1
¿No son trabajadores esos ciudadanos que regularizarán?
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#5
aggelos
estos han venido a pedir subvenciones
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