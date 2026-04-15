edición general
3 meneos
3 clics
Los empresarios respaldan la regularización de inmigrantes si ofrece garantías de seguridad y está orientada al empleo

Los empresarios respaldan la regularización de inmigrantes si ofrece garantías de seguridad y está orientada al empleo

Las patronales se han reunido con Carlos Cuerpo para ofrecerle colaboración con planes de formación a medida de las necesidades de las empresas.

| etiquetas: empresarios , respaldan , regularización , inmigrantes , garantías , seguri
3 0 0 K 40 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
#1 woke
Que los empresarios estén de acuerdo indica que no es algo bueno para los trabajadores.
5 K 69
Andreham #2 Andreham
#1 Admitir que los empresarios son el mal y aún así defender al capitalismo no dice mucho de los que se creen de derechas.
1 K 21
yabumethod #3 yabumethod
#1 Estamos regalando mano de obra esclava. Como no van a estar de acuerdo?
2 K 26
Io76 #6 Io76
#3 La mano de obra esclava es la de los que no tienen papeles.
0 K 8
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 ¿No son trabajadores esos ciudadanos que regularizarán?
0 K 19
aggelos #5 aggelos
estos han venido a pedir subvenciones
0 K 9

menéame