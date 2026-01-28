Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por inmigrante

"Ambos estudios concluyen que el impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas es muy beneficioso, y alcanzan a cifrar el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que el gasto en servicios públicos es reducido. Y ambos concluyen, a diferencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que regularizaciones anteriores no han provocado ningún tipo de efecto llamada."
| etiquetas: migrantes , regularización , fiscalidad
Conclusión: la inmigración procedente de fuera de la UE genera un beneficio neto negativo en casi todos los países europeos, incluso bajo supuestos de “plena integración”.
Datos: pérdidas medias de entre 200.000 y 400.000 euros por inmigrante no laboral (asilo o reunificación familiar).
Fuente: europarl.europa.eu
Comisión Europea – JRC Working Paper (2021): The Fiscal Impact of… » ver todo el comentario
Un estudio revela el impacto económico negativo que tiene la inmigración en Francia: cuesta un 3,4% de su PIB al año.
Estudios hay para todos los gustos...
Yo no estoy en contra de la inmigración, pero creo que toda debería ser legal, según las necesidades del propio país, y priorizando las culturas más fácilmente asimilables a la realidad de nuestro país.
En la vida no todo es dinero y es un mal precedente recompensar los delitos, quizas la gente que cumplimos escrupulosamente con la legalidad y no buscamos nunca chanchullos para escatimar un € en impuestos deberíamos repensar ciertas cosas, total, desde el propio gobierno se incentiva saltarse las leyes...
La única… » ver todo el comentario
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www.meneame.net/story/empresarios-respaldan-regularizacion-inmigrantes
Para que exista ese crecimiento en una población en declive, es imprescindible la llegada de personas.
#9
e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/1f19ed21-ac46-4007-9637-bd6
A ver si te deja abrirlo
Al año, evidentemente
Y respondiendo a tu pregunta en #3 ... Para soltar 3.000 € mensuales en tributos (sumando retención de IRPF y tu parte de la Seguridad Social), tendrías que tener un sueldo bruto anual de unos 105.000 € - 110.000 €, asi que esos 3k son anuales.