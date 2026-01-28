Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por inmigrante

"Ambos estudios concluyen que el impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas es muy beneficioso, y alcanzan a cifrar el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que el gasto en servicios públicos es reducido. Y ambos concluyen, a diferencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que regularizaciones anteriores no han provocado ningún tipo de efecto llamada."