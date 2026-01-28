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Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por inmigrante

Regularización: el beneficio fiscal neto es de hasta 4.000 euros por inmigrante

"Ambos estudios concluyen que el impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas es muy beneficioso, y alcanzan a cifrar el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que el gasto en servicios públicos es reducido. Y ambos concluyen, a diferencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que regularizaciones anteriores no han provocado ningún tipo de efecto llamada."

| etiquetas: migrantes , regularización , fiscalidad
11 2 2 K 104 politica
18 comentarios
11 2 2 K 104 politica
#2 Murciegalo
"Los gobiernos de José María Aznar acometieron hasta tres regularizaciones en su día. Y los populares negaron tajantemente el citado efecto llamada por aquel entonces."
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#6 intotheflow
#2 "Lo mismo dicen dos informes sobre regularizaciones en Italia y un informe sobre Francia. Y en general la abundante literatura académica que existe sobre este asunto."
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sotillo #7 sotillo
#2 Eso les da igual, como hacen con todas las leyes que saca el gobierno, no solo van en contra si no que las suben a los jueces para ver si pueden tumbarlas, todo va mejorando poco a poco y esto a pesar de sus esfuerzos por joder el país
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nihil #18 nihil
Parlamento Europeo (2025) – Actualización del estudio de 2020 sobre el impacto fiscal neto de la inmigración
Conclusión: la inmigración procedente de fuera de la UE genera un beneficio neto negativo en casi todos los países europeos, incluso bajo supuestos de “plena integración”.
Datos: pérdidas medias de entre 200.000 y 400.000 euros por inmigrante no laboral (asilo o reunificación familiar).
Fuente: europarl.europa.eu
Comisión Europea – JRC Working Paper (2021): The Fiscal Impact of…   » ver todo el comentario
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vicvic #16 vicvic
gaceta.es/europa/un-estudio-revela-el-impacto-economico-negativo-que-t

Un estudio revela el impacto económico negativo que tiene la inmigración en Francia: cuesta un 3,4% de su PIB al año.

Estudios hay para todos los gustos...

Yo no estoy en contra de la inmigración, pero creo que toda debería ser legal, según las necesidades del propio país, y priorizando las culturas más fácilmente asimilables a la realidad de nuestro país.
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vicvic #13 vicvic *
El papel lo aguanta todo, así como los estudios que se encargan de parte y la noticia podría poner 10.000€ mensuales que los propagandistas seguirían jaleando a Sánchez. :troll:

En la vida no todo es dinero y es un mal precedente recompensar los delitos, quizas la gente que cumplimos escrupulosamente con la legalidad y no buscamos nunca chanchullos para escatimar un € en impuestos deberíamos repensar ciertas cosas, total, desde el propio gobierno se incentiva saltarse las leyes...

La única…   » ver todo el comentario
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#4 concentrado
Da igual los datos que se aporten, en estos tiempos lo que domina es el relato, y cuanto más negativo sea ese relato, más votos arrastra.
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Songji #14 Songji
#4 A ver, dar por hecho que cientos de miles de personas de repente van a encontrar un trabajo en A y empezar a cotizar, con el paro que hay en este país, es más "relato" que "datos". Luego, claro que cuanto más suba la población, más recauda la SS de un país. La cuestión es, si la población sube de esta manera que se está haciendo, si la calidad de vida aumenta o baja, y qué pasa de cara al futuro con esta especie de patadón p'alante, Ponzi scheme, que quieren montar con la…   » ver todo el comentario
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#1 Murciegalo
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powernergia #5 powernergia
La derecha está muy jodida con esta regularización porque saben perfectamente que beneficia a la economía y eso les perjudica electoralmente.
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sotillo #9 sotillo
#5 Son tan mermados que no les da ni para pensar esto
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powernergia #12 powernergia
#9 En general lo saben, pero es un argumento engañabobos para los votantes estupendo.
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Autarca #15 Autarca
#5 #9 O no, mas descontento entre la clase trabajadora para explotar

relacionada

www.meneame.net/story/empresarios-respaldan-regularizacion-inmigrantes
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powernergia #17 powernergia
#15 En nuestro sistema actual (capitalismo de crecimiento perpetuo), la clase trabajadora se beneficia del crecimiento y las tasas de paro descienden.

Para que exista ese crecimiento en una población en declive, es imprescindible la llegada de personas.

#9
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#3 Mesopotámico
Ese beneficio neto es al año? al mes?
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#8 Murciegalo *
#3
e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/1f19ed21-ac46-4007-9637-bd6

A ver si te deja abrirlo
Al año, evidentemente
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#10 Mesopotámico
#8 vaya miseria xD
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SMaSeR #11 SMaSeR *
#10 Hombre pues son 1.500.000.000€ de euros extras al año tirando por lo bajo (he puesto 3k y ellos dan una horquilla de 3300 a 4000).

Y respondiendo a tu pregunta en #3 ... Para soltar 3.000 € mensuales en tributos (sumando retención de IRPF y tu parte de la Seguridad Social), tendrías que tener un sueldo bruto anual de unos 105.000 € - 110.000 €, asi que esos 3k son anuales.
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menéame