"Me dijo que me contrataría si le daba de 3.000 a 10.000 euros": crece la venta ilegal de contratos a migrantes

“Eso vale mucho dinero, te puede costar entre 3.000 y 10.000 euros”. Es lo que escuchó Camila (nombre ficticio) de boca del propietario de un bar en València al que fue a pedirle trabajo. Camila, que prefiere no ser identificada, es colombiana y vive en España con un permiso de residencia, pero sin permiso de trabajo. Camila se negó, pero dice conocer a varias personas migrantes que han aceptado esa venta de contratos de trabajo por parte de empresarios que se aprovechan de la desesperación de quien necesita con urgencia un empleo.

#3 elfin
es sus países esto no les pasaba
0 K 16
#4 osmond
Gente que entra ilegalmente en un país quejándose de que se encuentran gente aquí que también comete ilegalidades.
1 K 16
pepel #1 pepel
Los dos están obrando mal. Difícil queja.
1 K 3
Laro__ #2 Laro__
#1 Ya. claro. De hecho los dos son víctimas: El esclavista y el esclavo. ¡venga ya!
2 K 7

