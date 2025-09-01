"Me dijo que me contrataría si le daba de 3.000 a 10.000 euros": crece la venta ilegal de contratos a migrantes

“Eso vale mucho dinero, te puede costar entre 3.000 y 10.000 euros”. Es lo que escuchó Camila (nombre ficticio) de boca del propietario de un bar en València al que fue a pedirle trabajo. Camila, que prefiere no ser identificada, es colombiana y vive en España con un permiso de residencia, pero sin permiso de trabajo. Camila se negó, pero dice conocer a varias personas migrantes que han aceptado esa venta de contratos de trabajo por parte de empresarios que se aprovechan de la desesperación de quien necesita con urgencia un empleo.
| etiquetas: venta , contratos , migrantes