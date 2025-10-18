Virginia Giuffre fue golpeada y violada por ‘un conocido primer ministro’ en un ataque que rompió el hechizo de Epstein(inglés)

La destacada víctima de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre Fue brutalmente ensangrentada, golpeada y violada por un “conocido primer ministro” en una serie de encuentros salvajes que finalmente ayudaron a la adolescente a liberarse del hechizo del traficante sexual. En sus memorias póstumas “Nobody's Girl: una memoria sobre cómo sobrevivir al abuso y luchar por la justicia,” Giuffre recordó haberle rogado a Epstein que interviniera después de que el político anónimo la obligara a rogar por su vida pero el pedófilo le dijo fríamente.. ????