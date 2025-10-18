Virginia Giuffre fue golpeada y violada por ‘un conocido primer ministro’ en un ataque que rompió el hechizo de Epstein(inglés)

La destacada víctima de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre Fue brutalmente ensangrentada, golpeada y violada por un “conocido primer ministro” en una serie de encuentros salvajes que finalmente ayudaron a la adolescente a liberarse del hechizo del traficante sexual. En sus memorias póstumas “Nobody's Girl: una memoria sobre cómo sobrevivir al abuso y luchar por la justicia,” Giuffre recordó haberle rogado a Epstein que interviniera después de que el político anónimo la obligara a rogar por su vida pero el pedófilo le dijo fríamente.. ????
... le dijo fríamente que era simplemente parte de su trabajo.
"Después del ataque, no pude seguir siendo una tonta. Después de haber sido tratada tan brutalmente y luego ver la reacción insensible de Epstein ante lo aterrorizada que me sentía, tuve que aceptar que Epstein le dio elogios simplemente como una manipulación para mantenerme subordinada", escribió Giuffre, según un extracto compartido con The Post.