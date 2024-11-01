·
Israel da refugio a decenas de pedófilos y violadores, denuncian ONG judías
El caso del director de Defensa Cibernética de Israel, 63 denuncias por abusos sexuales y el estancamiento de la extradición de Andrés Roemer son algunos ejemplos.
israel
pedofilia
#1
NPCMeneaMePersigue
Tom Artiom Alexandrovich es uno de los orgullos de la comunidad militar y de inteligencia israelí. En 2021, ganó el Premio de Defensa de Israel que, otorgado de manos del presidente, es el mayor galardón en el ámbito de la seguridad nacional de ese país.
La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo ascendió a director ejecutivo de la División de Defensa Cibernética, una posición de alta relevancia estratégica dentro del sistema de ciberseguridad.
Fue arrestado el 6 de agosto,…
» ver todo el comentario
1
K
37
#3
pitercio
Son líderes mundiales en las abominaciones más aberrantes.
1
K
19
#2
XtrMnIO
Siendo una sociedad que ve bien asesinar a niños, no me extraña nada de nada cualquier crimen que cometan.
0
K
13
#4
Lenari
BULO
antisemita.
Por coger el primer caso que cita, el caso de Roemer,
el propio Tribunal Supremo de Israel ya dio el visto bueno a la extradición
hace seis meses, pero todavía le quedaba una apelación. Roemer está agotando todas las apelaciones, y eso lleva tiempo, y ha apelado hasta el Tribunal Supremo. La apelación en la que está ahora es la última a la que tiene legalmente derecho.
www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/andrés-roemer-podría-ser-extraditad
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
