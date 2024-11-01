La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso

Casi 140 días, 20 semanas, han pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre Alberto González Amador, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, más de cuatro meses después, todavía no se conoce ningún detalle ni se sabe cuándo podrá estar disponible. Llama, además, especialmente la atención la diferencia de apremio..