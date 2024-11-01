edición general
35 meneos
40 clics
La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso

La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso

Casi 140 días, 20 semanas, han pasado ya desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre Alberto González Amador, en relación a las causas de la segunda investigación que se le atañe, por corrupción de negocios y administración desleal. Un informe del que, más de cuatro meses después, todavía no se conoce ningún detalle ni se sabe cuándo podrá estar disponible. Llama, además, especialmente la atención la diferencia de apremio..

| etiquetas: guardia civil , uco , balas , 200 días , retraso , informe , gonzález amador , ayuso
29 6 0 K 271 politica
8 comentarios
29 6 0 K 271 politica
cocolisto #3 cocolisto
Balas solo contra los rojos.
6 K 102
Spirito #6 Spirito
#3 Y cunetas, cunetas... que son muy importantes. :roll:
2 K 34
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es que con tanta denuncia de Hazte Pis y Abogados Diabolicos no dan de sí.
5 K 68
Kantinero #4 Kantinero *
Estan investigando el macrocaso de una multa de la ORA de Begoña
3 K 51
Spirito #5 Spirito *
Es casualidad, mucha y muy casualidad, eh... no vayáis a pensar los zurdos que están demorando la investigación. :popcorn:
3 K 35
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Nadie se mete con el Presidente Consorte de la Comunidad de Quirón-Madrid.
2 K 33
pepel #8 pepel
Joder, es que es muy complejo; dejadnos trabajar.
1 K 29
#2 NoMeVeas
"Y las que quedan", que estara pensando el corrupto este.
1 K 19

menéame