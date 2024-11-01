edición general
24 meneos
41 clics
Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y anuncia visita a Venezuela

Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y anuncia visita a Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirma que su administración reconoce formalmente al equipo de Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela. Este anuncio marca un cambio drástico en la política exterior estadounidense hacia el país caribeño. El mandatario estadounidense asegura que mantiene una comunicación fluida con la funcionaria. Según sus palabras, las autoridades de Washington están «tratando con la gente que acaba de jurar» en sus cargos recientemente. Trump resalta la disposición de la administración venezolana.

| etiquetas: trump , delcy rodríguez , venezuela
20 4 0 K 265 actualidad
23 comentarios
20 4 0 K 265 actualidad
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
O sea Zapatero estaba en lo correcto? Y Machado, Guaidó no pintan nada? Trump es Chavista? :troll:
13 K 138
Pablosky #2 Pablosky *
#1 la culpa es de los suecos, o noruegos, yo que sé xD

Que los putos vikingos esos enseñen las actas ya.
0 K 14
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#2 lo bueno de esto es que se acabó con el Cartel de los Soles, no? :troll:
2 K 33
#12 dclunedo
#1 Claro que si. "Aporrea" dice que Trump "Reconoce" a la que puso el mismo y a partir de eso todo fluye perfecto para reforzar cualquier falacia :-D
1 K 20
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#12 si no la reconociese no iría a visitarla, partiendo de esa base xD
0 K 20
karaskos #14 karaskos
#1 La cuestión era encontrar un títere para los yankis.

Lo han encontrado y en mejores condiciones y disposición de la que se imaginaban.

Así que el resto de Corinas, Guaidos, Edmundos, etc. a la basura.
0 K 8
#9 MenéameParaLosFascistas
Bueno, ya sabemos que los "activistas por la democracia" ya no están preocupados por la situación en Venezuela, ahora les preocupa la falta de democracia en Irán. Cuando acaben con Irán les preocupará la del próximo país que EEUU quiera saquear.
8 K 105
banense #13 banense
#10 NO lo creo, no hay nada que democratizar :troll:
0 K 6
#16 Mustela
#9 Y no olvidemos lo que pudiera ocurrir entre el río de Egipto (Nilo) y Éufrates.
0 K 11
ur_quan_master #7 ur_quan_master
El problema no era la falta de democracia por lo que se ve.
Se jode así el argumento de gran número de cuentas de esta página que nos recomiendan el seguidismo usanio.
6 K 66
#3 Ovidio
O sea, igual que en España tras la Transición, que continuaron gobernando los protagonistas del franquismo
5 K 42
fofito #22 fofito
#3 Y no solo.

Tras la "desnazificacion" de Alemania por las fuerzas aliadas ocurrió que el primer gobierno y funcionariado de la República Federal Alemana estaba absolutamente infiltrado de "antiguos" nazis.
El 25% de los ministros habían tenido algún tipo de afiliación al partido nazi o sus organizaciones.
El 77% de los altos cargos del ministerio de justicia eran antiguos miembros del partido nazi.
Hans Globke, Secretario de Estado y mano derecha de Adenauer,había sido…   » ver todo el comentario
0 K 10
Veelicus #4 Veelicus
me parto el culo, todos los patriotas de banderita a tragar bilis viendo como no van a poder colocar a su hombre, o mujer, de paja al frente de Venezuela.
3 K 37
Falk #5 Falk
Delcy "Traidora" Rodríguez es la única opción que ha encontrado Trumpito a pesar de que no la quería.

Lastima de Venezuela, entre unos y otros tienen al pueblo cada vez peor.
2 K 34
#18 tyrrelco
#5 Así ha sido siempre, salvo igual los primeros años de Chávez...pero a partir de ahí
1 K 19
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
Todo arreglado en Venezuela.
1 K 27
JackNorte #19 JackNorte
Ni elecciones ni elecciones ni actas ni no actas , xD Esta es la forma que un pais extranjero te secuestre al presidente y eso convierte al gobierno en totalmente legitimo por el poder imperial
1 K 22
asola33 #21 asola33
Para la visita, les mandamos a Pepe Isbert y Berlanga.
0 K 12
alfre2 #6 alfre2
A nadie le importa la visita de Trump a Venezuela. Seguimos esperando el anuncio de la visita de Corina Machado!!
0 K 11
Noeschachi #17 Noeschachi
Ojo que esta noticia tiene un mes
0 K 11
#23 tpm1
¡Qué rápido se han vendido la República Bolivariana y sus Unidades Comunales Milicianas!
0 K 10
Bombástico #20 Bombástico
Al final parece que lo de las actas tampoco le importaba a Trump :troll:
0 K 9

menéame