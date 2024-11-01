Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y anuncia visita a Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirma que su administración reconoce formalmente al equipo de Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela. Este anuncio marca un cambio drástico en la política exterior estadounidense hacia el país caribeño. El mandatario estadounidense asegura que mantiene una comunicación fluida con la funcionaria. Según sus palabras, las autoridades de Washington están «tratando con la gente que acaba de jurar» en sus cargos recientemente. Trump resalta la disposición de la administración venezolana.