Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y anuncia visita a Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirma que su administración reconoce formalmente al equipo de Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela. Este anuncio marca un cambio drástico en la política exterior estadounidense hacia el país caribeño. El mandatario estadounidense asegura que mantiene una comunicación fluida con la funcionaria. Según sus palabras, las autoridades de Washington están «tratando con la gente que acaba de jurar» en sus cargos recientemente. Trump resalta la disposición de la administración venezolana.
| etiquetas: trump , delcy rodríguez , venezuela
Que los putos vikingos esos enseñen las actas ya.
Lo han encontrado y en mejores condiciones y disposición de la que se imaginaban.
Así que el resto de Corinas, Guaidos, Edmundos, etc. a la basura.
Se jode así el argumento de gran número de cuentas de esta página que nos recomiendan el seguidismo usanio.
Tras la "desnazificacion" de Alemania por las fuerzas aliadas ocurrió que el primer gobierno y funcionariado de la República Federal Alemana estaba absolutamente infiltrado de "antiguos" nazis.
El 25% de los ministros habían tenido algún tipo de afiliación al partido nazi o sus organizaciones.
El 77% de los altos cargos del ministerio de justicia eran antiguos miembros del partido nazi.
Hans Globke, Secretario de Estado y mano derecha de Adenauer,había sido… » ver todo el comentario
Lastima de Venezuela, entre unos y otros tienen al pueblo cada vez peor.