Trump propone una “joint venture” EEUU-Irán en el Estrecho de Ormuz para cobrar peajes a los barcos [ENG]

El presidente Donald Trump ha sugerido que Estados Unidos podría participar en la seguridad del Estrecho de Ormuz en una “joint venture” con Irán. Mientras tanto, dos buques ya han atravesado el Estrecho de Ormuz desde el alto el fuego, pero cientos siguen atrapados, según informa UNN citando a CNN. “Estamos pensando en hacerlo como una joint venture”, dijo Trump a ABC News cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Teherán cobre una tarifa por el paso a través del estrecho.