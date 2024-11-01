Trump propone una “joint venture” EEUU-Irán en el Estrecho de Ormuz para cobrar peajes a los barcos [ENG]

El presidente Donald Trump ha sugerido que Estados Unidos podría participar en la seguridad del Estrecho de Ormuz en una “joint venture” con Irán. Mientras tanto, dos buques ya han atravesado el Estrecho de Ormuz desde el alto el fuego, pero cientos siguen atrapados, según informa UNN citando a CNN. “Estamos pensando en hacerlo como una joint venture”, dijo Trump a ABC News cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Teherán cobre una tarifa por el paso a través del estrecho.
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Un zurullo le enviaba yo en una caja como respuesta
Un zurullo le enviaba yo en una caja como respuesta
Trump tiene ahora su guerra en las midterms.
Va a lanzar la bolsa… » ver todo el comentario
joint venture
" Empresa conjunta.
Puede suponer una gama amplísima de acuerdos entre empresas, desde meros contratos de colaboración a la creación de una sociedad conjunta. El caso paradigmático es el de la filial común, creada y participada al 50 % por dos empresas o grupos de empresas con una finalidad de interés común, como participar en la licitación de un contrato público."
dpej.rae.es/lema/joint-venture
Es un señor senil, muy senil. Le han dicho que qué piensa acerca de Irán cobrando por el paso y inmediatamente se le ha ocurrido eso.
Han pasado un par de horas, ya no se acuerda.
Casi que mejor que se quedara calladito en vez de tratar de seguir huyendo hacia adelante haciendo el ridículo de esta manera.
- Sea una coña de EMT o sus equivalentes.
- Que sea verdad y veamos un Trump Inc en las cabinas del peaje.
Primero tendrías que quemarle la mitad de las tiendas, destrozarle los talles y cargarte a la mitad de la junta directiva y su familia. Solo entonces procede la "join venture"
a) NO
b) Sí, pero.... NO
c) NO (con florecitas)
d) Quizá.... (PD: NO)
¿Se puede desver de alguna manera?
Los hay que, si pudieran, le comerían las pelotillas del culo a Trump, pero literalmente.
Ambos se creen que las aguas internacionales son suyas
I took Panamá.
Sinvergüenza. Tiene todos los títulos.