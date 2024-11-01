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Trump propone una “joint venture” EEUU-Irán en el Estrecho de Ormuz para cobrar peajes a los barcos [ENG]

Trump propone una “joint venture” EEUU-Irán en el Estrecho de Ormuz para cobrar peajes a los barcos [ENG]

El presidente Donald Trump ha sugerido que Estados Unidos podría participar en la seguridad del Estrecho de Ormuz en una “joint venture” con Irán. Mientras tanto, dos buques ya han atravesado el Estrecho de Ormuz desde el alto el fuego, pero cientos siguen atrapados, según informa UNN citando a CNN. “Estamos pensando en hacerlo como una joint venture”, dijo Trump a ABC News cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Teherán cobre una tarifa por el paso a través del estrecho.

| etiquetas: joint , venture , ormuz , irán , trump , peajes , barcos
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55 comentarios
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Comentarios destacados:              
#1 Jajajajajajajjajajajajjaja ha visto un negocio con el que no contaba y piensa sacar tajada después de bombardear escuelas iranís?

Un zurullo le enviaba yo en una caja como respuesta
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Jajajajajajajjajajajajjaja ha visto un negocio con el que no contaba y piensa sacar tajada después de bombardear escuelas iranís?

Un zurullo le enviaba yo en una caja como respuesta
81 K 695
ombresaco #10 ombresaco
#1 al menos no lo ha propuesto ente Estrechos Trump SA e Irán como colaboración publicoprivada
0 K 11
#11 surco *
#1 Nos queda ver el acuerdo de verdad. Lo que es obvio es que Irán no ha ganado militarmente porque no podía ganar, pero si ha ganado estrategicamente. Ha conseguido mantener el estrecho, perpetuar el régimen y que los aliados de USA en el golfo duden de EEUU. Lo único en contra es que esta destrozado. La clave es la reconstrucción y si el régimen va a aguantar la presión social del precio. Si lo hace, la victoria es total.
Trump tiene ahora su guerra en las midterms.
Va a lanzar la bolsa…   » ver todo el comentario
10 K 96
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#1 Ya lo dijo hace un par de semanas y la respuesta de la embajada de Irán en Sudáfrica fue esta:

xD xD xD  media
53 K 427
karakol #22 karakol
#15 El community manager de la cuenta de la embajada de Irán ya lleva unos cuantos días absolutamente sembrado.
19 K 208
Rixx #18 Rixx
#1 Zurullo con petardo para decorarle el despacho y llenarle la cara de pecas xD
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DarthMatter #38 DarthMatter
#1 Yo me sumo a la propuesta, y la elevo, sugiriendo enviarle el zurullo dentro de una caja fabricada con zurullos prensados.
0 K 7
YoSoyTuPadre #53 YoSoyTuPadre
#1 Ojo que no es ninguna tontería, se unirían el único con capacidad para cerrarlo con el único con capacidad para abrirlo... nadie les tosería
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Poplíteo #54 Poplíteo
#1 una cabeza de caballo.
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#13 candonga1
A que espera España a hacer lo propio con el estrecho?

:troll:
10 K 110
YoSoyTuPadre #55 YoSoyTuPadre
#13 El problema es que aquí somos civilizados, aunque si algún día nos atacan Ceuta, Melilla o Canarias es bueno tomar nota y copiar a los iraníes, cerrar el Estrecho sería la mejor baza de presión si la OTAN decide no ayudarnos o esta ayuda es insuficiente
0 K 19
Graffin #2 Graffin
Yo le he propuesto lo mismo a Panamá y por lo que sea me han mandado a la mierda.
10 K 97
ur_quan_master #19 ur_quan_master
Si yo fuera el ayatolá aceptaría pero con la condición de que EEUU bombardee Tel Aviv
3 K 45
Ainur #32 Ainur
#19 LGBT!!
0 K 10
Huginn #7 Huginn
joint venture... Diría que la palabra en español es consorcio
5 K 43
#9 Grahml *
#7

joint venture

" Empresa conjunta.
Puede suponer una gama amplísima de acuerdos entre empresas, desde meros contratos de colaboración a la creación de una sociedad conjunta. El caso paradigmático es el de la filial común, creada y participada al 50 % por dos empresas o grupos de empresas con una finalidad de interés común, como participar en la licitación de un contrato público."

dpej.rae.es/lema/joint-venture
0 K 20
crysys #27 crysys
#9 Una UTE de toda la vida en España para concurso público.
4 K 40
TikisMikiss #40 TikisMikiss
#27 aka Union The Empresas
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yopasabaporaqui #44 yopasabaporaqui
#40 Unión Temporal de Empresas
1 K 21
TALIVAN_HORTOGRAFICO #24 TALIVAN_HORTOGRAFICO
#7 Quiere un consorcio y no llega ni a Mocedades...
3 K 21
#39 Onaj
Yo creo que no lo estáis entendiendo.

Es un señor senil, muy senil. Le han dicho que qué piensa acerca de Irán cobrando por el paso y inmediatamente se le ha ocurrido eso.

Han pasado un par de horas, ya no se acuerda.
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Rogue #5 Rogue
Piratas, que eso es lo que son, unos piratas.
4 K 30
Sinyu #8 Sinyu
Ya lo veo Irán tendrá el control total de Ormuz, cobrará un peaje, y venderá que la idea era suya. Los americanos no conrarán un duro, pero dirá que los primeros meses son para los iranies para pagar la reconstrucción y luego después ya cobraran ellos, y así esperará que la gente lo olvide
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Arkhan #34 Arkhan
#8 Hostias, jugada maestra: Te exijo la mitad pero te la regalo porque soy muy bueno para que reconstruyas lo que yo he roto.

Casi que mejor que se quedara calladito en vez de tratar de seguir huyendo hacia adelante haciendo el ridículo de esta manera.
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Alakrán_ #16 Alakrán_
Que esperpento de personaje
2 K 28
javierchiclana #4 javierchiclana *
El abuelo está gagá. Le ha gustado la idea de cobrar peaje.
1 K 28
arturios #6 arturios
Ay! estos de theonion xD xD xD
2 K 25
HeilHynkel #31 HeilHynkel
Lo que más me jode es que le veo las mismas posibilidades a que:
- Sea una coña de EMT o sus equivalentes.
- Que sea verdad y veamos un Trump Inc en las cabinas del peaje.
1 K 23
rafaLin #45 rafaLin
#31 Es verdad, ya lo dijo hace varias semanas... no está en contra de cobrar peajes en los estrechos, está en contra de no sacar tajada.
2 K 30
loborojo #17 loborojo
EEUU paga, Irán cobra.
1 K 20
madeagle #14 madeagle
Yo le he propuesto a Amancio Ortega una joint venture para repartirnos a partes iguales los beneficios de cada prenda de ropa que venda
1 K 20
#35 fliper
#14 Así no funciona el tema.
Primero tendrías que quemarle la mitad de las tiendas, destrozarle los talles y cargarte a la mitad de la junta directiva y su familia. Solo entonces procede la "join venture"
4 K 47
Metabarón #21 Metabarón
Que te calles, parguelas xD
1 K 19
Raúl_Rattlehead #42 Raúl_Rattlehead
Debe ser el pedófilo demente genocida más gracioso de la historia xD xD xD xD xD
1 K 18
Manuel.G #36 Manuel.G
La respuesta de Irán será:

a) NO
b) Sí, pero.... NO
c) NO (con florecitas)
d) Quizá.... (PD: NO)
1 K 14
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Y lo próximo será imponer unos aranceles a EEUU por hacer negocios con Irán.
0 K 13
ipanies #25 ipanies
Una UTE?!?!?! Este subnormal les propone una UTE después de todo?!?!? En serio?!?!?! o_o :palm:
0 K 12
Dene #41 Dene
Me da a mi que en ese bisnes el que sobra es USA
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Imag0 #50 Imag0
Pero qué puto flipao.. bastante será si no les dejan secos sin petróleo ni gas hasta el fin de sus días.
0 K 11
Javi_Pina #49 Javi_Pina
Aquí la joint venture  media
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reithor #28 reithor
Se lo toma como un tercer tiempo después de un partido de rugby, jugado con misiles.
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#3 Jacusse
El nuevo Canal de Panamá
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avalancha971 #26 avalancha971
Ya os vale con lo de poner páginas extranjeras tipo El Mundo Today, cualquiera sabe si de verdad son irónicas o no.
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cdya #23 cdya
Esta como una puta cabra.
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pabscon #30 pabscon
Piensa que los demás son tan irrespetuosos con los muertos como ellos. En un pais al que ha bombardeado y matado a civiles que para el son menos que animales, espera que la gente baile a su son? Piensa que son como los retrasados que le han votado a el?
1 K 9
#46 CuiProdestHocBellum
El nivel de psicopatía del engendro pederasta naranja no tiene límites.
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#29 Archaic_Abattoir
Madreeeeee lo que tienen que leer mis ojos.
¿Se puede desver de alguna manera?
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#20 AlexGuevara
Naranjito no es que no tenga principios ni vergüenza...es que no sabe ni que existen
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Razorworks #47 Razorworks
Se lo he comentado a mi pana venezolano, el TrumpLover que está encantado con que se llevarán a Maduro para que le saqueen el petroleo bien, y su respuesta: "si no lo sabes, la seguridad de la navegación en las rutas marítimas desde que finalizó la 2da. Guerra Mundial ha estado a cargo de USA gratuitamente, incluyendo los rompehielos en el ártico y las operaciones SAR de rescate aéreo y marítimo"

Los hay que, si pudieran, le comerían las pelotillas del culo a Trump, pero literalmente.
0 K 7
#48 endy *
Asociación de matones.
Ambos se creen que las aguas internacionales son suyas
0 K 7
#37 Wololot
Espíritu emprendedor.
0 K 7
#52 themurcian
El zanahorio es un lince en las finanzas, sabe reconocer un buen negocio a primera vista.
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#43 elrolo
Estos en la explotación de canales ajenos tienen alta experiencia.
I took Panamá.
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GerardoSinMana #51 GerardoSinMana
Yo aceptaría pero el pago en Yuanes
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#33 jmav *
Lo que quería hacer el solo con la guerra (apoderarse). Cómo no ha podido, intenta juntarse con Irán. De lo contrario a matar.

Sinvergüenza. Tiene todos los títulos.
0 K 6

menéame