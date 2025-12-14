edición general
Trump prevé una derrota republicana en 2026, a pesar de su «gran» política económica

En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el presidente estadounidense admitió que los republicanos podrían perder las elecciones legislativas de mitad de mandato, a principios de noviembre de 2026. Un duro golpe para el presidente estadounidense, que destaca su política: considera que ha «creado la mayor economía de la historia».

lonnegan #2 lonnegan
No se ha conocido fanfarrón mayor en toda la historia de los Estados Fanfarrones de América.
#3 Grahml
#2 Aquí colocándose él mismo medallas.

Resumen de su vida.  media
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Pues igual sí ...  media
azathothruna #1 azathothruna
Y la culpa es de " candidatos republicanos malos"
Si el se presentara en cada estado, ganarian :shit: xD
themarquesito #5 themarquesito
#1 Algo así dijo en las últimas citas electorales que hubo, tanto de elecciones municipales como estatales, como elecciones especiales del Congreso
Arzak_ #7 Arzak_ *
La culpa será de los wokes, antifas, gays, ateos, veganos, socialistas, comunistas, feministas, ecologistas, defensores de la democracia, defensores de los derechos humanos, sindicatos, ONGs, cooperativas, antisionistas, pro palestinos, prensa libre, verificadores de noticias, campesinos e indígenas, Bruce Springsteen, Roger Waters, entre otros más. 8-D
#9 Pingocho
Que un anciano casi octogenario viva en su propio mundo imaginario en el que todavía se ve ganando batallitas contra enemigos inexistentes, no es nada raro incluso siendo presidente. Lo raro es que todos a su alrededor sigan obedeciendo sus órdenes, cada día más estrafalarias y salidas de la realidad.
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Vamos a ver, ha hecho una gran gestión económica, él se ha forrado.

La plebe ya si eso ya tal... Que compren gorras de MAGA y sigan haciendo publicidad.
#15 Piscardomorao
#13 Gorras MAGA, pero Made in China :troll:
tarkovsky #17 tarkovsky
Es como un bebé naranja requiriendo casito y mimos. Solo daría risa o lástima si no diera tanto asco.
#6 Hynkel
La Cámara de Representantes la puede dar por perdida.

Lo que sería un bombazo, aunque sería muy difícil, es que palme también el Senado. Si eso ocurre, impeachment al canto.
#8 Pingocho
#6 Visto los resultados electorales locales, no sería raro que lo perdiese también. Lo único que salvará al Partido Republicano en 2026 será que se deshagan de Trump y su legado cuanto antes. Y parece que muchos republicanos ya entendieron eso. Trump se ha vuelto tóxico: hunde a los candidatos que apoya.
#12 Hynkel
#8 Los MAGA y Trump ya han tenido su particular Noche de los Cuchillos Largos, aunque sea incruenta. Esperemos que no pasen a una cruenta de verdad porque ahí no queda en pie ni el apuntador.

El populismo trasnochado siempre cae por el mismo sitio. Vendes que tienes un plan maravilloso, culpas a un cierto enemigo de lo mal que va todo. Y cuando llegas al poder y no consigues mejorar nada, y vas saltando de un supuesto enemigo a otro, los populistas se hostian entre ellos. Los menos radicales se bajan del burro al entender que ese supuesto enemigo nunca existió.

Una cosa es que en EEUU el personal estuviese hasta el gorro del wokismo. Pero ya se empieza a ver lo mismo que en 2016, que Trump no está arreglando nada. Más bien jodiendo.
#18 sliana
a estas alturas todavia queda quien le otorga algun contenido a las palabras de esta persona? si califica todo lo que hace como lo mejor, independientemente de lo que sea, aunque sea su maravillosa resonancia magentica, que una persona de 30 años no puede igualar... es un vendehumos, miente mas que habla.
#14 Piscardomorao
Y todavía habrán imbéciles que los voten.
#16 josiahallen
Los informes económicos son tan buenos que considera que nadie se los creería y por eso que no los publica.
