Trump prevé una derrota republicana en 2026, a pesar de su «gran» política económica

En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el presidente estadounidense admitió que los republicanos podrían perder las elecciones legislativas de mitad de mandato, a principios de noviembre de 2026. Un duro golpe para el presidente estadounidense, que destaca su política: considera que ha «creado la mayor economía de la historia».
| etiquetas: eeuu , donald trump , elecciones legislativas , derrota republicana
Resumen de su vida.
Pues igual sí ...
Si el se presentara en cada estado, ganarian
La plebe ya si eso ya tal... Que compren gorras de MAGA y sigan haciendo publicidad.
Lo que sería un bombazo, aunque sería muy difícil, es que palme también el Senado. Si eso ocurre, impeachment al canto.
El populismo trasnochado siempre cae por el mismo sitio. Vendes que tienes un plan maravilloso, culpas a un cierto enemigo de lo mal que va todo. Y cuando llegas al poder y no consigues mejorar nada, y vas saltando de un supuesto enemigo a otro, los populistas se hostian entre ellos. Los menos radicales se bajan del burro al entender que ese supuesto enemigo nunca existió.
Una cosa es que en EEUU el personal estuviese hasta el gorro del wokismo. Pero ya se empieza a ver lo mismo que en 2016, que Trump no está arreglando nada. Más bien jodiendo.