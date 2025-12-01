edición general
Tercermundismo en Estados Unidos: la cara interna de su declive imperial

Tercermundismo en Estados Unidos: la cara interna de su declive imperial

"La economía de Estados Unidos genera más riqueza que ninguna otra, si se mide en los términos muy brutos del Producto Interior Bruto, pero esa riqueza se concentra en las grandes corporaciones tecnológicas y en el sistema financiero, mientras que la mayoría de los trabajadores carece cada día más de ingreso y ahorros y vive al borde de la insolvencia. La desigualdad en el reparto del ingreso y la riqueza es la mayor del mundo desarrollado, y quizá no tenga parangón en todo el planeta. Ha habido periodos en el último cuarto de siglo en el que "

#2 Murciegalo
yo hace tiempo que llevo observando que USA se está convirtiendo en un Estado Fallido. Antes, bastante antes de Trump. Un Estado moderno se debería caracterizar por tener un modelo político, económico y social que provee a sus ciudadanos de una base firme sobre la que construír vidas dignas. No creo que eso pase ya.
ummon #1 ummon
No es la cara interna, es la demostración de que el sistema "funciona".
Otra cosa es que sigamos siendo lo bastante ilusos como para pensar que el sistema no era eso...
