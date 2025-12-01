Tercermundismo en Estados Unidos: la cara interna de su declive imperial

"La economía de Estados Unidos genera más riqueza que ninguna otra, si se mide en los términos muy brutos del Producto Interior Bruto, pero esa riqueza se concentra en las grandes corporaciones tecnológicas y en el sistema financiero, mientras que la mayoría de los trabajadores carece cada día más de ingreso y ahorros y vive al borde de la insolvencia. La desigualdad en el reparto del ingreso y la riqueza es la mayor del mundo desarrollado, y quizá no tenga parangón en todo el planeta. Ha habido periodos en el último cuarto de siglo en el que "