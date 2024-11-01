edición general
314 meneos
521 clics
Trump pide que se arreste a los demócratas que instaron a las tropas a desobedecer órdenes ilegales: «Comportamiento sedicioso, punible con la muerte» [ENG]

Trump pide que se arreste a los demócratas que instaron a las tropas a desobedecer órdenes ilegales: «Comportamiento sedicioso, punible con la muerte» [ENG]

«Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país», dijo Trump en una publicación en Truth Social el jueves por la mañana. «No se puede permitir que sus palabras queden impunes. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS?». Aproximadamente una hora después, publicó otro mensaje en el que decía: «¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigado con la MUERTE!».

| etiquetas: trump , demócratas , sediciosos , pena , muerte
132 182 0 K 308 EEUU
46 comentarios
132 182 0 K 308 EEUU
Comentarios destacados:            
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Dijo el instigador del Asalto al Capitoliopor poner en duda la legitimidad de las elecciones electorales sin prueba alguna
56 K 498
Dramaba #11 Dramaba
#2 Bueno, es este caso sabe de lo que habla... :troll:
1 K 18
#21 JimmyTM
#2 Cada acusación es una confesión (TM).
1 K 18
Capitan_Centollo #31 Capitan_Centollo
#2 Las elecciones electorales. Supongo que, tratándose de Naranjito, no está demás recalcarlo. :troll:
0 K 7
ezbirro #38 ezbirro
#2 Bah no compares con chiquilladas.
0 K 6
karakol #1 karakol
Lamento las mayúsculas, es como escribe el orangután naranja sus delirios y estupideces.
41 K 397
#6 Grahml
#1 Un respeto a los orangutanes.

Esos son una creación hermosa de la naturaleza.

En cambio Trump y demás lameculos son aberraciones que nunca debieron existir.
12 K 113
devilinside #8 devilinside
#6 Sólo se parecen en el naranjismo
1 K 30
meroespectador #30 meroespectador
#6 La palabra orangutan viene del indonesio y se compone de dos partes "orang" = hombre, persona y "gutan"= del bosque. Es curioso que la primera parte sea orang, que suea casi a "orange" = naranja en inglés.
1 K 10
Capitan_Centollo #35 Capitan_Centollo
#30 Cierto. Trump en todo caso puede aspirar a ser Orangterbelakang.
1 K 14
devilinside #7 devilinside
#1 es porque ES UN PUTO GILIPOLLAS
2 K 36
obmultimedia #28 obmultimedia
#1 Un dictador haciendo cosas de dictadores, aprende muy rápido.
0 K 11
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Al final los talibanes llevaron su régimen a EEUU, y no al revés.
36 K 316
azathothruna #24 azathothruna
#3 Cambiaron la media luna por la cruz.
Pero no tanto, pues el destino manifiesto es una idea muy nazi.
Y los palestinos deben evitar el destino de los nativos americanos del norte de mexico
2 K 34
#9 PerritaPiloto
Está pidiendo pena de muerte para adversarios políticos que recordaron en público a servidores públicos que deben cumplir la ley.
35 K 282
ostiayajoder #37 ostiayajoder
#9 Proximamente lo tienes en casa.

Y el Supremo no los parara, cuando lleguen.
5 K 35
PabloPani #13 PabloPani *
Estás son las consecuencias de no enchironar a Trump después de dar el golpe de estado en 2012.
Mira que bien que están en Brasil con Bolsonaro entre rejas.

Y aquí en España se deberían sacar las mismas conclusiones con algunos jueces...
14 K 124
#22 UNX
Está diciendo Trump que los militares deben obedecer órdenes ilegales? Eso es comportamiento sedicioso, punible con la muerte. Creo.
2 K 39
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Que alguien le dé un calmante al abuelo, ya está otra vez con los delirios.
2 K 34
themarquesito #10 themarquesito
#4 Él prefiere meterse Adderall
2 K 44
Capitan_Centollo #33 Capitan_Centollo
#4 Ya se lo dieron, pero el abuelo mezcló el xanax con el jack daniels, y ahora está intratable. La próxima vez mejor que prueben con electroshock. Mano de santo, oiga.
1 K 20
Dramaba #12 Dramaba
Ains Trump, que parece que lo de la lista Epstein no te está saliendo muy bien que digamos.
2 K 29
vicus. #26 vicus.
En Brasil la justicia fué rápida y competente y sentencio a Bolsonaro peña de cárcel, en Gringolandia república bananera, no se hizo nada o bien poco para meter a los golpistas en la cárcel, y claro...pasa lo que pasa, llegan al poder y convierten al país en una dictadura al estilo corea del norte.
1 K 29
meroespectador #15 meroespectador
Esto les aboca a una guerra civil si o si, se nota que los papeles de Epstein le ponen nervioso y necesita desviar el foco.
3 K 28
#32 DenisseJoel
Imagina si Maduro condena a muerte a un diputado por pedir a las fuerzas de seguridad que cumplan las leyes.
1 K 22
Bonzaitrax #20 Bonzaitrax
Que arresten a sus rivales políticos porque no le gustan, pero a los narcos yankies del fentanilo o la coca que ni los miren.
Desde que está en el poder, ¿Cuantos narcos de los grandes han detenido?
1 K 21
Format_C #16 Format_C
Espero que EEUU llegue sin guerra civil a la navidad.
1 K 17
Capitan_Centollo #34 Capitan_Centollo
#16 Esos ya no tienen pelotas. Mira tanto que se aferraron durante años a la segunda enmienda para poder poseer y portar armas, y cuando por fin llega el caso con que lo justificaban, se hacen caquita y se quedan en casita. Han sido unos pusilánimes toda la vida, que sólo se atreven a echar pulsos cuando saben que van a ganar.
1 K 25
nosomosnaiderl #14 nosomosnaiderl
Estados Unidos está gobernado actualmente por otro Putin.
1 K 15
Lutin #17 Lutin
#14 Es peor, está gobernado por un desequilibrado mental.
5 K 73
EGraf #29 EGraf
#14 se puede pensar lo que se quiera de Putin, y que conste que me parece un ser bastante despreciable, pero Putin es 1000 veces más inteligente que Trump.
4 K 45
io1976 #39 io1976
A este dictadorcuelo le están lavando la imagen a diario en muchos panfletos españoles, intentando hacer pasar como algo normal sus medidas dictatoriales golpistas.
Y nos repiten lo del wokismo, el globalismo y mierdas parecidas mientras ellos y sus oligarcas acaban con la poca democracia que quedaba.
1 K 13
nando58 #27 nando58
No estoy al 100% seguro, pero juraría q entre las obligaciones legales del ejercito yanki está precisamente el desobedecer órdenes ilegales
1 K 13
#23 euacca
Joder. Está fatal de la olla o cagado de miedo. Dictador a tope.
0 K 11
#44 pirat
Insiste en insistir en perseguir a quienes no piensen como ël... o que no le hagan la pelota como ël sabe hacerla al descuartizador saudí.
0 K 11
#45 Grahml
#44 Para "pelotas" la de estar aguantando el mundo entero al indecente acomplejado Trump con sus gilipolleces de niño rico y demás mamarrachadas.

x.com/TrumpDailyPosts/status/1991531121327341816
0 K 20
#46 pirat
#45 Lo hacemos porque queremos, igual con no hacerle tanto "casito" y tender a dejar de consumir sus porquerías se nos pasaría a todos la tontería esta abducida en la que estamos.
Estamos pagando con dolor de estómago cada ocurrencia de idiotas pirados como este niñato anaranjado y la ida desequilibrada madrizleña y su comparsa; no se lo merecen. hay cosas más difíciles de las que dejar de depender, aunque nos vaya al menos el bienestar en ello, pero hay otras que no son ninguna necesidad y además mejorarían nuestra vida por nuestro aprovechamiento y disfrute del tiempo, como gúguel, meta, x, amz, erbianbi, netflixes y tal,,,
0 K 11
#25 Y_digo_yo
No está pidiendo que los arresten...
0 K 10
#40 rogerillu
Civil war incoming…
0 K 10
aupaatu #5 aupaatu *
Que les corten la cabeza, como lema la reinona de corazones en su país de las chulerias
0 K 9
antesdarle #18 antesdarle
Comportamiento sedicioso, punible con la muerte :troll: lástima que Rajoy no conociera esa coletilla
0 K 9
#41 rauldebar
No pararon a este animal en su momento, y cada dia se va a radicalizar mas y no va a haber quien lo pare. Las consecuencias de ello pueden ser muy peligrosas para todo el mundo, literalmente.
1 K 9
#36 AGlC
Y si ahora , despues de decir que son traidores que merecen la muerte, asesinan a un demócrata, ya sabemos que culpara a los Antifa y a la izquierda radical
0 K 7
Triborato #43 Triborato
Este tipo es la reina de corazones de Alicia en el Pais de las Maravillas.
0 K 7
#19 Gurripander
A ver si dobla el viejales éste, de una vez, creo que la venta de zambombas se va a disparar, ese día, los chinos se van a frotar las manos, y les van a salir más rentables todavía que las mascarillas...
0 K 7
#42 pedromoralesnn_62a8fccf7
Como el mismo con el.asalto al congreso
Hijo de puta
0 K 6

menéame