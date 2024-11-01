Trump pide que se arreste a los demócratas que instaron a las tropas a desobedecer órdenes ilegales: «Comportamiento sedicioso, punible con la muerte» [ENG]

«Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país», dijo Trump en una publicación en Truth Social el jueves por la mañana. «No se puede permitir que sus palabras queden impunes. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ¿ENCERRARLOS?». Aproximadamente una hora después, publicó otro mensaje en el que decía: «¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigado con la MUERTE!».
| etiquetas: trump , demócratas , sediciosos , pena , muerte
Esos son una creación hermosa de la naturaleza.
En cambio Trump y demás lameculos son aberraciones que nunca debieron existir.
Pero no tanto, pues el destino manifiesto es una idea muy nazi.
Y los palestinos deben evitar el destino de los nativos americanos del norte de mexico
Y el Supremo no los parara, cuando lleguen.
Mira que bien que están en Brasil con Bolsonaro entre rejas.
Y aquí en España se deberían sacar las mismas conclusiones con algunos jueces...
Desde que está en el poder, ¿Cuantos narcos de los grandes han detenido?
Y nos repiten lo del wokismo, el globalismo y mierdas parecidas mientras ellos y sus oligarcas acaban con la poca democracia que quedaba.
x.com/TrumpDailyPosts/status/1991531121327341816
Estamos pagando con dolor de estómago cada ocurrencia de idiotas pirados como este niñato anaranjado y la ida desequilibrada madrizleña y su comparsa; no se lo merecen. hay cosas más difíciles de las que dejar de depender, aunque nos vaya al menos el bienestar en ello, pero hay otras que no son ninguna necesidad y además mejorarían nuestra vida por nuestro aprovechamiento y disfrute del tiempo, como gúguel, meta, x, amz, erbianbi, netflixes y tal,,,
Hijo de puta