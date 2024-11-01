Trump, de 79 años, desconectado de la realidad, asegura haber predicho el 11-S [ENG]  

El presidente Donald Trump insistió el lunes en que predijo el ataque terrorista del 11-S, al tiempo que afirmaba haber hecho otra predicción sobre Irán. El presidente afirmó que sabía que el estrecho sería un “arma” y que lo había predicho “hace mucho tiempo”, justo después de pedir a los aliados de EE. UU. que ayudaran a proteger el transporte marítimo a través de esa vía, tres semanas después de iniciada su guerra.