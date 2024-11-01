Trump, de 79 años, desconectado de la realidad, asegura haber predicho el 11-S [ENG]  

El presidente Donald Trump insistió el lunes en que predijo el ataque terrorista del 11-S, al tiempo que afirmaba haber hecho otra predicción sobre Irán. El presidente afirmó que sabía que el estrecho sería un “arma” y que lo había predicho “hace mucho tiempo”, justo después de pedir a los aliados de EE. UU. que ayudaran a proteger el transporte marítimo a través de esa vía, tres semanas después de iniciada su guerra.
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¿Que un país intente usar sus condiciones geográficas a su favor en caso de una guerra? Este hombre es un genio, se merece el premio nobel de la genialidad (y posiblemente una copia de "el arte de la guerra" en versión para colorear)