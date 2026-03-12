El Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional subestimaron el impacto de una guerra con Irán en el estrecho de Ormuz [Ing]

Aunque altos cargos de los Departamentos de Energía y del Tesoro estuvieron presentes en algunas de las reuniones oficiales de planificación de la operación antes de que esta comenzara, según indicaron las fuentes, los análisis y previsiones de las agencias —que en administraciones anteriores habrían sido elementos fundamentales del proceso de toma de decisiones— quedaron relegados a un 2.º plano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, han sido figuras clave a lo largo de las fases de planificación…