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El Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional subestimaron el impacto de una guerra con Irán en el estrecho de Ormuz [Ing]

El Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional subestimaron el impacto de una guerra con Irán en el estrecho de Ormuz [Ing]

Aunque altos cargos de los Departamentos de Energía y del Tesoro estuvieron presentes en algunas de las reuniones oficiales de planificación de la operación antes de que esta comenzara, según indicaron las fuentes, los análisis y previsiones de las agencias —que en administraciones anteriores habrían sido elementos fundamentales del proceso de toma de decisiones— quedaron relegados a un 2.º plano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, han sido figuras clave a lo largo de las fases de planificación…

| etiquetas: trump , guerra , irán , ormuz , petróleo
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2 comentarios
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JanSmite #1 JanSmite
Respuesta de La Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, muy enfadada y diciendo que todo eso son patrañas:

twitter.com/PressSec/status/2032461051493511299?s=20

Es decir, que el artículo ha dado en el clavo.
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#2 soberao *
Vamos lo que se esperaba de Trump y su escuadrón diabólico de descerebrados. No dan para más y ahora hay que joderse, porque una cosa son ese grupo de crsitofascistas y otros los que desde la UE y distintos países "serios" les ríen las gracias. A disfrutar de la geopolítica aduladora de EE.UU y sus genocidas sionistas.
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menéame