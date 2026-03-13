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Estados Unidos registra más de 1.200 casos de sarampión en 2026 y se acerca a niveles no vistos en décadas

Estados Unidos registra más de 1.200 casos de sarampión en 2026 y se acerca a niveles no vistos en décadas

Los registros oficiales superaron los máximos de las últimas tres décadas. El sarampión, uno de los virus más contagiosos a nivel mundial, fue declarado eliminado en Estados Unidos hace 26 años. Sin embargo, la caída en las tasas de vacunación ha reactivado la circulación del patógeno. El repunte actual se suma al récord de 2.284 casos confirmados en 2025, el número más alto desde 1991. La vacuna contra el sarampión, introducida en el país en 1963, redujo la incidencia de la enfermedad y evitó miles de muertes anuales.

| etiquetas: sarampión , eeuu , vacunas
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7 comentarios
8 1 0 K 129 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Con Kennedy al mando era cuestión de tiempo
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calde #4 calde
Recordadlo para cuando vengan elecciones y le toque a VOX hablar de sanidad.
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camvalf #2 camvalf
Se esta convirtiendo en urgente el obligar a un pasaporte de vacunas para entrar en la UE.
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millanin #6 millanin
Y el año que viene más.
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Solinvictus #3 Solinvictus
Aún confío en Darwin.
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Chinchorro #7 Chinchorro
Ataúdes infantiles, idea para inversión en USA.
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