Sumar compara dejar de pescar angulas con el cierre de la minería de carbón: "Es un disparate ecológico"

Xabel Vegas, critica la postura del Principado por rechazar la inclusión de la especie en el LESPRE, calificándola de 'populismo pesquero' y un ataque a la biodiversidad

Dakaira
Es una puta especie en peligro de extinción. Se lleva avisando desde hace años. Los hijos de puta de las cofradías erre que erre porque les salen les perres poles oreyes.

Y oye perder lereles no gusta a nadie.
