más visitadas
6914
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
4816
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
3008
clics
El director de ‘Melania’ Brett Ratner fotografiado en el sofá con Jeffrey Epstein y una mujer
2875
clics
Así es como tu gato te manipula
2770
clics
Vivian Wilson recuerda las visitas a la isla que hacía de niña con su padre, Elon Musk, tras la publicación de los archivos de Epstein: «...tan oscuro por la noche». (Eng)
más votadas
447
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
359
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
352
Fiscal estadounidense sobre los archivos de Epstein: «Contenían pornografía infantil, muertes, lesiones y maltrato físico» [EN]
314
Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf
358
Te dicen que te van a dar tu merecido, no sabes hasta dónde pueden llegar": el odio ultra busca silenciar a quienes lo combaten
comentarios de esta noticia
Sumar compara dejar de pescar angulas con el cierre de la minería de carbón: "Es un disparate ecológico"
Xabel Vegas, critica la postura del Principado por rechazar la inclusión de la especie en el LESPRE, calificándola de 'populismo pesquero' y un ataque a la biodiversidad
|
etiquetas
:
sumar
,
asturias
,
angula
,
pesca
,
pescadores
#1
Dakaira
*
Es una puta especie en peligro de extinción. Se lleva avisando desde hace años. Los hijos de puta de las cofradías erre que erre porque les salen les perres poles oreyes.
Y oye perder lereles no gusta a nadie.
5
K
79
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
