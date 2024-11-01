El Sr. Aznar no se sabe la Constitución

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado que el Gobierno del presidente Sánchez es ilegítimo tras la andanada del partido político Junts consistente en que no aprobará ninguna ley pendiente en el Parlamento. "Si se niega uno a convocar una cuestión de confianza, se está saliendo fuera de las normas de una democracia parlamentaria. Y si además se niega a convocar elecciones se está situando al margen de las normas constitucionales… un gobierno de esta manera es una reforma constitucional encubierta".