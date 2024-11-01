edición general
El Sr. Aznar no se sabe la Constitución

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado que el Gobierno del presidente Sánchez es ilegítimo tras la andanada del partido político Junts consistente en que no aprobará ninguna ley pendiente en el Parlamento. "Si se niega uno a convocar una cuestión de confianza, se está saliendo fuera de las normas de una democracia parlamentaria. Y si además se niega a convocar elecciones se está situando al margen de las normas constitucionales… un gobierno de esta manera es una reforma constitucional encubierta".

JackNorte #2 JackNorte
Golpistas actuando como golpistas. Claro que conoce la constitucion y las leyes pero les da igual.
arturios #4 arturios
#2 No creas, yo he conocido muchos políticos que no tienen ni puta idea de lo que dice la Consti y alardean de ello :palm:

Otros, en cambio, se la conocen de memoria, pero no son muchos.
JackNorte #10 JackNorte
#4 En el pp hay de todo desd elos que se inventan el curriculum a los que han tenido que estudiar las leyes para los estudios y puestos que aspiraron.
Pero para delinquir para mentir esa formacion o falta de ella no son factores determinantes aunque objetivamente la tengan.
Barney_77 #14 Barney_77 *
Artículo 134 Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Específicamente, el artículo 134.3 indica que:
"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Ahora mismo tenemos a unos que se la pela infinito loque dice la constitución.
Es un artículo bastante claro, no deja mucho a la interpretación y se la ha sudado mil. #4 me cuelgo de ti porque #_2 me ignora :'(
Thornton #1 Thornton *
Ni falta que le hace. Él es "el elegido", un ser de luz hecho carne que está por encima de las leyes y de los hombres. :troll:
#9 Mengüi
#1 Cuando se habla de volver a la república, hay que tener en cuenta que personajes como éste podrían acabar siendo presidente.
Ánsar, presidente de la república de España.
Barney_77 #13 Barney_77
#9 Es lo que tiene la democracia. Lo que pasa es que solo nos gusta la democracia cuando ganan los que vosotros queréis. También pasa en el otro lado pero aquí nos llenamos la boca de soflamas "democrática" cuando lo que realmente se quiere defender es una "dictadura" de los de mi cuerda.
Dene #3 Dene
Como se la va a conocer, si siempre se negó a ella? Este tipo es un franquista irredento, lo era cuando fue presidente y lo sigue siendo
#12 Tensk
Cuando había el bloqueo del CGPJ se decía que el PP no estaba cumpliendo la Constitución.

Ahora que el PSOE no presenta (lleva dos y va camino de la tercera vez) los presupuestos como indica la Constitución, parece que el PSOE no está incumpliendo la Constitución.

:roll:
Barney_77 #16 Barney_77
#12 Pero se la pela... Es más, lo hacen por nuestro bien, no quieren hacer perder el tiempo a sus ilustres señorías con una tontería como los presupuestos generales del estado.
#17 Tensk
#16 Y menos aún hacernos ir un domingo a votar, aunque no cuente con la mayoría parlamentaria puesto que nunca la tuvo, sólo fue un espejismo (para quien quisiera engañarse) en la investidura.
Barney_77 #18 Barney_77
#17 Solo piensan en nosotros y en nuestro bienestar. No sé por qué les molestamos con nuestras mierdas.
#20 Tensk
#18 También es verdad. Que luego te toca pasar el domingo electoral en una mesa y es una jodienda.
Barney_77 #22 Barney_77
#20 Por eso, velan por tu bienestar.
OCLuis #25 OCLuis
#21 Es legal pero anticonstitucional... vale vale, creo que lo tengo más claro.
... o no.
OCLuis #5 OCLuis *
Al contrario: se la sabe de memoria...

Lo que pasa es que se cree que somos nosotros los que no tenemos ni idea.
Es normal: la mafia del PP está acostumbrada a soltar paridas, bulos y mentiras y que la gente trague.

Ya no hay límite para sus mentiras.
Barney_77 #15 Barney_77
#5 El gobierno actual la conoce también y se la pela infinito. Llevamos ya dos años incumpliendo el mandato constitucional de presentar presupuestos, y se la pela
OCLuis #19 OCLuis
#15 ¿Me estás diciendo que es anticonstitucional prorrogar los presupuestos?
¿Estás seguro 100% de eso?
Barney_77 #21 Barney_77
#19 Estoy absolutamente seguro que prorrogar los presupuestos es legal, como que también estoy 100% de que no presentar unos presupuestos para su votación está en contra de lo marcado por la constitución. El artículo 134.3 de la Constitución indica textualmente que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Brill #8 Brill
Normal, en su día creo que estaba en contra de ella. Como para encima aprendérsela...
#6 ombresaco
Dijo San Agustín que “Si crees lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que no te gusta, no crees en el Evangelio, sino en ti mismo”, pues lo mismo se podría decir de algunos autodenominados constitucionalistas
oceanon3d #23 oceanon3d
Las malas personas sin mas existen ...y las malas personas con micrófonos también.

Este tío debería estar en la cárcel cumpliendo una condena muy dura ... yo no me relaciono con calaña de este tipo.
#24 pirat
Inconstitucional es seguir financiando a la iglesia y la educación concertada.
#11 BoosterFelix
Bueno, ya le hicieron leer a Felipe VI hace unos años que él no tiene por qué ser elegido democráticamente, porque la democracia solo puede ser vigilada por un cargo no democrático, contradiciendo por completo que la constitución dice que la soberanía emana del pueblo, de donde surgen los poderes del Estado (es decir, que un cargo no democrático solo puede ser posible gracias a una democracia no - no - democrática).
#7 Juanjolo *
Vaya...yo tampoco :-( y el que ha escrito eso me apuesto que tampoco
