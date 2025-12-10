·
33
meneos
100
clics
Una sentencia inaceptable
"184 páginas no sirven para disfrazar un enorme vacío probatorio derivado de una instrucción errática y sesgada." escribe Manuel Cancio Meliá, catedrático de Derecho Penal.
|
etiquetas
:
fiscal general
,
sentencia
,
tribunal superior
27
6
5
K
194
actualidad
5 comentarios
#1
Desideratum
*
Acabo de leer el artículo.
Un artículo magnífico
, como no se puede esperar otra cosa de ni más ni menos que de Manuel Cancio Meliá, que
es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid
y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
Y lo que viene a decir este hombre es que poco menos que el Tribunal Supremo no se ha pegado un tiro en el pie, se ha pegado un cañonazo, pues ha dejado a las claras la inapropiada ralea de individuos que ejercen…
» ver todo el comentario
9
K
122
#4
kipper
*
#1
Completamente de acuerdo. Y este es el párrafo clave:
"No hay
Roma locuta, causa finita
en el sistema penal en un Estado de Derecho. Las sentencias no se respetan por quien las dicta, sino por la calidad de su motivación y su sumisión a la Ley. Y la sentencia de la mayoría que ha condenado es inaceptable porque es incomprensible en términos jurídicos:
ni hay prueba de cargo razonable ni interpreta en términos razonables la ley penal que aplica
. [negritas mías]
3
K
38
#5
yarkyark
*
#1
Es que no se porque se le da tantas vueltas a la sentencia. solo con la descripción que de ella da el propio tribunal supremo ya queda claro que es una cacicada y de las gordas. Cito textualmente:
"En su resolución, el tribunal
considera probado que fue García Ortiz, o una persona de su entorno
y con su conocimiento, quien filtró el correo electrónico "
…
» ver todo el comentario
2
K
37
#2
JanSolo
No solo es grande el daño que se ha hecho a la justicia con esta sentencia sino que ninguno va a pagar por ello lo que sienta el mas peligroso de todos los precedentes.
2
K
31
#3
soberao
#2
Los que no van a pagar nada son los dos que votaron en contra, del resto ya se verá.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
