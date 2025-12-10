edición general
Una sentencia inaceptable

"184 páginas no sirven para disfrazar un enorme vacío probatorio derivado de una instrucción errática y sesgada." escribe Manuel Cancio Meliá, catedrático de Derecho Penal.

Acabo de leer el artículo. Un artículo magnífico, como no se puede esperar otra cosa de ni más ni menos que de Manuel Cancio Meliá, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y vocal permanente de la Comisión General de Codificación.

Y lo que viene a decir este hombre es que poco menos que el Tribunal Supremo no se ha pegado un tiro en el pie, se ha pegado un cañonazo, pues ha dejado a las claras la inapropiada ralea de individuos que ejercen…   » ver todo el comentario
#1 Completamente de acuerdo. Y este es el párrafo clave:
"No hay Roma locuta, causa finita en el sistema penal en un Estado de Derecho. Las sentencias no se respetan por quien las dicta, sino por la calidad de su motivación y su sumisión a la Ley. Y la sentencia de la mayoría que ha condenado es inaceptable porque es incomprensible en términos jurídicos: ni hay prueba de cargo razonable ni interpreta en términos razonables la ley penal que aplica. [negritas mías]
#1 Es que no se porque se le da tantas vueltas a la sentencia. solo con la descripción que de ella da el propio tribunal supremo ya queda claro que es una cacicada y de las gordas. Cito textualmente:

"En su resolución, el tribunal considera probado que fue García Ortiz, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo electrónico "…   » ver todo el comentario
No solo es grande el daño que se ha hecho a la justicia con esta sentencia sino que ninguno va a pagar por ello lo que sienta el mas peligroso de todos los precedentes.
#2 Los que no van a pagar nada son los dos que votaron en contra, del resto ya se verá.
