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Santiago Segura "Toda la vida me he sentido de izquierdas y ahora digo cosas y me llaman facha"

Santiago Segura "Toda la vida me he sentido de izquierdas y ahora digo cosas y me llaman facha"

"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal, y ahora a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha", aseguró el cineasta, que afirmó que se cabrea porque las cosas por las que le llaman "facha" son, para él, "de lógica y sentido común". Santiago Segura puso como ejemplo su postura sobre la "propiedad privada" y de cuando la Policía no echa a algunos okupas por su condición de vulnerabilidad: "Que el Gobierno se haga cargo y haga viviendas públicas o ayudas a la vivienda. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?".

| etiquetas: santiago , segura , facha , politica
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80 comentarios
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Comentarios destacados:                    
#54 #3 Tiene a todo el facherío defend{lol} iéndole porque "es de izquierdas", hay que joderse.
Quel #1 Quel
¡Bienvenido al club!
12 K 113
jonolulu #33 jonolulu
#1 Ahora nos vas a asegurar que eres de izquierdas...
4 K 66
Quel #43 Quel *
#33 ¿ Y que fuí otro mas de esos casi 5 millones de personas que nos ilusionamos el cuento de Podemos y les votamos con la esperanza de un nuevo gobierno de izquierdas que iba a dar un vuelco a la mierda de política que había y que te hiciera sentiré orgulloso de ser de izquierdas ?
Si. Y Si te jode, me trae sin cuidado.

Ahora ya no soy de izquierdas, pero tampoco de derechas. Ahora ya he aprendido que izquierda y derecha son solo dos equipos de futbol con distinto color de camiseta, pero que juegan a lo mismo. Vivir de tus impuestos.
0 K 7
#51 malditopendejo
#43 extremo centro?
0 K 7
Quel #59 Quel
#51 Ahora soy de Extremo Escaños en blanco.
0 K 7
haprendiz #52 haprendiz
#43 Ahí, manteniendo vivos los grandes hits de Menéame, como "Vendo Open Corsa" o "Yo antes votaba Podemos, pero...".
1 K 14
Quel #55 Quel
#52 Ahí. Tu sigue luchando contra una realidad que te jode aceptar.

Pudimos paso de 5 millones de votos a prácticamente desaparecer. Hay casi 5 millones de personas en este país como yo, que les votamos y ya no.

¿ Porque a los hooligans os cuesta tanto entender eso ? Imagino que por eso os va como os va ... desapareciendo.
:troll:
0 K 7
haprendiz #56 haprendiz
#55 Uf, qué poco sentido del humor. Se nota que antes votabas a Podemos y ahora andas escocido. :troll:
0 K 11
Quel #57 Quel *
#56 Ando escocido. Pensar que voté y defensé a Iglesias y Montero es una mancha en mi historial que no podré quitarme nunca.
:foreveralone:
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haprendiz #61 haprendiz
#57 Supéralo, tío. Piensa que hay gente que votó a Aznar... A AZNAR.

La vida sigue :-)
1 K 18
Quel #64 Quel *
#61 Si bueno, este es mi pequeño consuelo, aunque algunos mermados de esta web no se lo van a creer. Mi pequeño consuelo es que nunca he votado pp ni voxes ni cosas similares.

Gracias por la breve terapia, se me ha puesto bien.
0 K 7
tul #3 tul
Santi no ha sido de izquierdas en su puta vida y hace ya muchos años se arrimo a joseluis moreno y su mafia pepera del espectaculo
15 K 97
Narmer #5 Narmer
#3 ¿Es aquí donde dan los carnets de berdadera izkierda?
15 K 148
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#5 Yo creo que #3 no es de izquierdas. Yo soy mucho más de izquierdas que él.
2 K 33
tul #18 tul
#7 tu eres de la mafia pepera como el santi y el moreno
0 K 14
Golan_Trevize #25 Golan_Trevize
#18 Y tu perteneces a la ralea nazi genocida de Trump y Netanyahu.
0 K 12
tul #26 tul
#25 perdona pero esos son los amigos de la mafia pepera a la que perteneces, deja de proyectar.
2 K 31
Pacman #48 Pacman
#7

Disidentes!
0 K 13
Mauricio_Colmenero #8 Mauricio_Colmenero
#5 Si, pero ojito con salirte lo mas mínimo de la linea del pensamiento único, que entonces serás lapidado ...  media
2 K 27
#11 srskiner
#8 disidente!!!
1 K 23
tul #29 tul
#5 aqui es donde te mandan al colegio otra vez, corre!
3 K 57
#30 eipoc
#5 ¿Por qué os molesta tanto que os expongan las verdades?
0 K 10
Don_Pixote #21 Don_Pixote
#3
yo creo que en mi vida he votado en blanco, PSOE, Podemos, en blanco
Y aqui soy de Vox o facha :-D

Asi que "tul", nos conocemos... teneis la mente y el sesgo muy jodido algunos
3 K 43
tul #22 tul
#21 tu lo que no has hecho es decir una verdad en tu vida
1 K 26
Don_Pixote #24 Don_Pixote *
#22 :-D yo que se,

"NO A LAS GUERRAS - 26 DE MARZO
24 de marzo
¡No a las guerras!

La plataforma OTAN NO de Zaragoza y sus más de 20 entidades llaman a llenar las calles de Zaragoza ante las guerras a las que nos están arrastrando
Jueves 26 de marzo
A las 19:00
En Glorieta Sasera
¡Vente con Podemos Aragón y otras organizaciones a exigir el fin de las guerras y genocidios!
Frente a sus guerras, nuestra organización"


a uno de VOX le llegarian estas convocatorias ;) ?
0 K 8
tul #28 tul
#24 señora suelteme el brazo!
0 K 14
Don_Pixote #31 Don_Pixote
#28 xD xD xD como sois
Lo mas seguro cuando tu estas en twitter dando por culo, yo he salido a la calle a protestar en persona y que me de el sol un poco
0 K 8
tul #35 tul
#31 que si quiere bolsa señora
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Don_Pixote #42 Don_Pixote
#35 a mi usted no me llame señora  media
0 K 8
magnifiqus #37 magnifiqus
#3 No es de izquierdas, pero tampoco un facha. De hecho, Torrente parodia lo peor de esa España rancia y casposa de toda la vida.

Ahora bien, lo que siente Segura lo sentimos muchísima gente que sí somos de izquierdas. La izquierda identitaria actual le ha ido quitando el carnet a todo cristo por no comulgar con ruedas de molino, y luego no entienden por qué ya nadie les vota. Han echado a gran parte de su Club, han endureciendo las normas para pertenecer a él, y luego no entienden como se han quedado con tan pocos miembros y por qué ya nadie quiere entrar.
4 K 44
tul #41 tul *
#37 es una persona muy ambiciosa y con gran gusto por el dinerito facil que se junto con la mafia pepera del joseluis moreno para medrar en el cine porque sin el dinero e influencias de esta mafia no habria ganado un duro con las mierdas que hace.
Y torrente no parodia nada, construye un heroe y un relato confeccionado por la derecha mas casposa.
2 K 31
MiguelDeUnamano #54 MiguelDeUnamano
#3 Tiene a todo el facherío defend{lol} iéndole porque "es de izquierdas", hay que joderse.
5 K 75
MiguelDeUnamano #60 MiguelDeUnamano
#54 Hostias, al corregir metí la pata: "defendiéndole" y no la cosa rara esa que ha salido.
0 K 16
#71 Bombtrack
#54 con tu mensaje estás reafirmando sus palabras, dándole la razón.

Dale una vuelta a eso de considerar que todo aquel que defienda a Santiago Segura es facha sólo por defenderle.
0 K 9
Autarca #74 Autarca
#3 #54 Critico mucho a los pijoprogres que pululan por esta pagina, pero nunca se me ocurriría llamarles "fachas"

Hay escalas de grises
0 K 11
tul #78 tul
#74 este solo es pogre cuando tiene que pedir subvenciones al psoe
0 K 14
lonnegan #12 lonnegan *
Santiago Segura puso como ejemplo su postura sobre la "propiedad privada" y de cuando la Policía no echa a algunos okupas por su condición de vulnerabilidad: "Que el Gobierno se haga cargo y haga viviendas públicas o ayudas a la vivienda. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?".

Es lo que pasa cuando tienes pasta, que lo que tiene sentido común para ti es la defensa de tus intereses como propietario. En ese momento ya no eres de izquierdas, estás pensando en…   » ver todo el comentario
7 K 81
#17 Cuchifrito *
#12 En el caso concreto que comenta no creo que lo que dice sea de derechas siempre y cuando no se queje de los impuestos que tiene que pagar para que el estado se haga cargo, claro, que entonces está claro que es de derechas.
2 K 30
#20 DenisseJoel
#12 No hace falta ser propietario. Cualquier persona puede entender que si das incentivos económicos a los propietarios para NO alquilar a familias vulnerables, estás perjudicando a esas familias vulnerables.
0 K 11
tul #32 tul
#12 antes de tener pasta tampoco era de izquierdas
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JackNorte #58 JackNorte
#32 Pero nadie le hacia caso xD
1 K 28
Autarca #34 Autarca
#12 entonces como es el asunto?

Puede un izquierdista a acumular cierta riqueza? o en cuanto pasa cierta línea debe ser tachado de facha inmediatamente?

Hasta cuánto puede acumular?
4 K 45
Esfingo #44 Esfingo
#34 No es el cuanto es el quien, Wyoming e Iceta tienen unos patrimonios inmobiliarios importantes pero en esta pagina se demoniza al jubilado con dos pisos en alquiler.
1 K 21
lonnegan #53 lonnegan
#34 Joder, no es tan difícil. Hay dos opciones, ser de izquierdas siempre y ser de izquierdas hasta que tienes dinero. Este señor ha optado por la segunda opción. Es totalmente legítimo, el problema lo tiene él que no acepta su propio cambio de criterio.
1 K 14
Autarca #69 Autarca *
#53 No se, yo creo que hay escalas de grises

Critico mucho a los pijoprogres que pueblan esta pagina, pero tampoco los llamaría "fachas"

Son solo capitalistas aburguesados (que no burgueses)
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lonnegan #72 lonnegan
#69 No, si yo el término facha no lo defiendo, para un tipo que defiende intereses económicos es simplemente de derechas.
0 K 11
ayatolah #38 ayatolah
#12 Aunque tengas pasta, no debes cargar dos veces con "mantener a unos ocupas". El que tiene su casa ocupada mantiene a esos ocupas dos veces, primero con sus impuestos y luego con su propio patrimonio.
Las CCAA tienen la competencia de Asistencia Social y son ellas y no los particulares las que tienen que asumir con esas asistencia.

dice "¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?" Esa pregunta es esencial cuando hay personas que cobran muy bien por ello (Políticos y algunos funcionarios) habiendo asumido esa responsabilidad voluntariamente dentro de los cargos y puestos que ocupan.
2 K 23
Nómada_sedentario #62 Nómada_sedentario
#38 esa pregunta es legítima, cierto. Pero como todo en la vida hay más aristas. ¿La ocupación es el mayor problema de la vivienda actualmente?¿Votas a partidos que quieren realmente solucionar el problema de la vivienda limitando la especulación?
Porque claro, si luego votas al PSOE, PP o VOX pues eso de "lo tiene que solucionar el gobierno" es una broma de mal gusto. A no ser que te refieras a solucionarlo punitivamente, y no yendo a la raiz del problema.
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sorrillo #49 sorrillo
#12 ¿Defender que el estado, mediante impuestos, se encargue de ayudar a los más vulnerables es de derechas?
2 K 24
Nómada_sedentario #65 Nómada_sedentario
#49 cuando por una parte dices defender al estado y por otra votas PSOE o lo que hay a su derecha, pues entonces dejas claro que en realidad te importa tres cojones la sociedad, y en el caso concreto del problema de la vivienda, estás afirmando "a mi que me dejen tranquilo y el que venga detrás que arree"
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sorrillo #70 sorrillo
#65 y por otra votas PSOE o lo que hay a su derecha

¿Lo de que Santiago Segura vota al PSOE o a su derecha es algo de lo que tienes fuentes que lo avalen o simplemente te lo has inventado por que no tenías nada mejor que responder?
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JosAndres #67 JosAndres
#12 pues yo estoy de acuerdo con tu texto en cursiva y no con lo dices.

Yo pago impuestos para sostener un Estado, ese Estado incumple sus obligaciones y traspasa su responsabilidad, la que para mi es su responsabilidad, es decir, que personas vulnerables no se vean en el desamparo y tengan, literalmente, que vivir en la calle, a ciudadanos particulares.

Vivimos unos tiempos en los que viajar en business y alojarte en hoteles de cinco estrellas a gastos pagados para hacer publireportajes de dictaduras es de izquierdas, pero exigir que el Estado cumpla su labor de protección social es de fachas.
1 K 16
lonnegan #68 lonnegan *
#67 Sabes que es de derechas porque usa el término okupa contra gente que no lo es. A partir de ahí que me cuente un cuento. Un inquilino que no paga el alquiler no es un okupa. Y si tu eres propietario de ese domicilio, efectivamente, tienes un problema, tú, amante de la propiedad privada. Porque el estado, lo mismo que se tiene que encargar de ti que pagas impuestos, se tiene que proteger a otros. Y en el escalafón de a quien protege primero, si a los vulnerables sin hogar o a ti, propieatario, lo siento pero vas detrás.
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JosAndres #80 JosAndres
#68 no me entiendes, o no me quieres entender:

Porque el estado, lo mismo que se tiene que encargar de ti que pagas impuestos, se tiene que proteger a otros. Y en el escalafón de a quien protege primero, si a los vulnerables sin hogar o a ti, propieatario, lo siento pero vas detrás.

¿yo he dicho eso? No, en absoluto, lo que yo he dicho, y critico, es que el Estado traslade su responsabilidad, proteger al vulnerable, a ciudadanos particulares.

Un Estado Social debe actuar directamente. Ahora mismo tenemos un Estado que su responsabilidad, proteger al vulnerable, obliga que la asuman ciudadanos particulares, lo siento, eso no son políticas de izquierdas.
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#75 Bombtrack
#12 "estás pensando en ti y en tu propio culo, que es el germen de la derecha, el individualismo y el egoismo. El yo, yo y finalmente yo. "

Exactamente lo mismo que aquellos que okupan viviendas de gente que no le sobra el dinero, no crees?
0 K 9
lonnegan #77 lonnegan *
#75 Define okupar y hablamos. Y en todo caso ¿Santiago Segura entra en ese perfil de propietario humilde?
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#79 Bombtrack *
#77 jjaajajaaj define define y hablamos.

Buen intento.
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haprendiz #2 haprendiz *
Ser un personaje famoso es lo que tiene, Santiago. Unos días algunos te llamarán "facha", y otros "rogelio", según les dé.

Para enjugarte las lágrimas tienes tus buenos fajos de billetes, no te preocupes. :take:
7 K 65
jonolulu #36 jonolulu
Era tan de izquierdas que evadió 1 millón de euros en impuestos
5 K 64
sivious #40 sivious
Yo no se si Santi es de izquierdas o de derechas, lo que si se es que se arrima al arbol que mejor sombra le da. Santi, que colaboraste estrechamente con Ceciarmy para dar unos premios, entre ellos a Vito Quiles. Que abrieron el espectaculo al canto de "Pedro Sanchez hijo de puta".
4 K 44
ombresaco #4 ombresaco
Solo el titular "sentirse de izquierdas" != "Ser de izquierdas"

Dicho eso, igual lo juzgan por sus declaraciones actuales y no por su sentimiento del pasado.

Y dicho eso 2, también existe la tendencia a que todo el que no comulgue al 100% con mi ideario, es facha/comunista

Y dicho eso 3, que da igual
2 K 40
Mauricio_Colmenero #14 Mauricio_Colmenero
"Santiago Segura nunca ha sido de izquierdas...."

"Quiero decri, este no es q haya cambiado, es q siempre fue un facha."


Entendido.

Si no eres de izquierdas, eres un facha ....


Entonces, como el PSOE se le considera un partido de centro/derecha ... sumo votos, solo cuento los que han votado a Podemos y a los partidos de la "verdadera" izquierda, y veo que el 85-90% de la población en España es ¡¡¡¡ FACHA !!!!
4 K 40
#46 Patruclo
#14 Creo que lo has entendido. No creo que nadie de izquierdas considere que el PSOE sea de izquierdas. No es lo mismo ser progresista que ser de izquierdas.
0 K 9
Mauricio_Colmenero #47 Mauricio_Colmenero
#46 Entonces, en España .... ¿cuánta gente vota a la izquierda?
0 K 9
#50 Patruclo
#47 Te va a volar la cabeza... no toda la gente de izquierda vota a partidos de izquierda. Puede ir desde la gente que no vota hasta la gente que puede votar a un partido que no es de izquierdas como el PSOE
0 K 9
ostiayajoder #10 ostiayajoder *
Santiago Segura nunca ha sido de izquierdas....

Joder....

Quiero decir, este no es q haya cambiado, es q siempre fue un facha. Q es legitimo serlo pero q no me cuente la pelicula.

Desde la primera vez q le oi hablar en una entrevista, creo q con el estreno de 'El dia de la Bestia', le tengo clasificado como tal...

Lo q si q es gracioso es como los 'normales', los 'tibios' de Vox odian profundamente al Perro, les preguntas q por q le odian con tanta pasion y COLAPSAN xD y te empiezan a decir lugares comunes q no justifican un odio atroz como q si la vivienda o la corrupcion xD

Ni q ninguna de las dos cosas fueran achacables solo a el o solo ocurran en su gobierno para odiarlo tanto....

Es una puta secta, como los MAGAs
2 K 38
Andreham #23 Andreham
Los fachapobres y los tontos útiles con sus falsas dicotomías e intentos de vender lo que ellos piensan para el resto.

Santiago no sé si en su vida ha sido de izquierdas porque sinceramente me la sopla su opinión, pasada, presente, y futura.

Pero seguramente sea el mismo caso que el PSOE, que es "de izquierdas" porque su logo es rojo.

Por otro lado, volvemos a los extremos y a los valores absolutos. Se puede tener ideas de izquierdas y se puede tener ideas de derechas A LA VEZ, y…   » ver todo el comentario
3 K 36
#63 Albarkas
¿Éste es el rojo que se ha comprado un castillo y que quiere que el gobierno se ocupe de los ocupas?
1 K 27
Ah_no_nimo #16 Ah_no_nimo *
- El que te hayas sentido de izquierdas no te hace de izquierdas, lo mismo para las derechas
- Tan licito es ser de izquierdas como de derechas.
- Igual de licito es que toda la vida te hayas sentido de izquierdas y ahora, por la razon que sea, hayas cambiado de opinion
- Te preguntas ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?, cuando llevas toda tu vida poniendo el cazo a las subvenciones al cine español, ¿Porque tenemos que resolver nosotros tu problema cuando es un problema que esta a años luz del problema de la vivienda?
2 K 22
#66 konde1313
#27 La izquierda existe, desde luego, pero a lo que me refiero es que "la izquierda" no llama facha a nadie, si acaso, lo hacen algunas personas que se definen de izquierdas y lo hacen desde su punto de vista personal y subjetivo. O sea, que seguro que a Segura le llaman facha, pero no es "la izquierda" quien le llama facha.
0 K 11
#13 konde1313
"La izquierda me llama facha" es una entelequia. La izquierda está definida por unos ideales y unos principios, no por la opinión sbujetiva de un grupo de desconocidos. Este tipo de discursos, junto con unas declaraciones algo desinformadas (¿Miles de violadores en la calle? Entiendo que es una exageración), sirven para generar polémica, pero no son política.
0 K 11
#27 DenisseJoel
#13 La izquierda existe. Otra cosa es que puede dedicarse a luchar contra un sistema opresivo y genocida, y tener a todo ese sistema en contra, o luchar por el transfeminismo inclusivo y sustentable por vivienda digna, y recibir aplausos, donaciones y migajas de atención pública.
0 K 11
elGude #19 elGude
Venga ya, si cuando se aburría hacia falsos castings para verle las tetas a las tías y luego las ponía en el making of, por no hablar de que era amigo de Torbe, por no hablar de sus últimas declaraciones sobre las trans.
0 K 11
GeneWilder #45 GeneWilder
#19 Pero eso no te hace facha. Te hace repugnante.
3 K 35
Yoryo #76 Yoryo
Otros se sienten animales :troll:
Pero solo los hechos te definen, ves tomando nota.
0 K 10
clavícula #6 clavícula
España es un gran estadio de fútbol
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ombresaco #9 ombresaco
#6 por qué lo dejas en España?
0 K 12
GeneWilder #39 GeneWilder
#6 Con 49.000.000 de seleccionadores.
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#15 Tilacino
Las etiquetas creo que definen más a quien las pone que a quien las recibe.
Una persona, medio o programa puede recibir distintas etiquetas y eso no cambia quien es, hay distintas percepciones y de ahí las etiquetas.
Incluso las que nos podemos poner a nosotros mismos están sugestionadas por nuestra propia percepción.
0 K 6
#73 Amorfozodo
Ser "de izquierdas" no es un sentimiento.
0 K 6

menéame