Santiago Segura "Toda la vida me he sentido de izquierdas y ahora digo cosas y me llaman facha"

"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal, y ahora a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha", aseguró el cineasta, que afirmó que se cabrea porque las cosas por las que le llaman "facha" son, para él, "de lógica y sentido común". Santiago Segura puso como ejemplo su postura sobre la "propiedad privada" y de cuando la Policía no echa a algunos okupas por su condición de vulnerabilidad: "Que el Gobierno se haga cargo y haga viviendas públicas o ayudas a la vivienda. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?".