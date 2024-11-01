Santiago Segura "Toda la vida me he sentido de izquierdas y ahora digo cosas y me llaman facha"

"Yo toda la vida me he sentido una persona de izquierdas, liberal, y ahora a veces digo cosas en reuniones y me llaman facha", aseguró el cineasta, que afirmó que se cabrea porque las cosas por las que le llaman "facha" son, para él, "de lógica y sentido común". Santiago Segura puso como ejemplo su postura sobre la "propiedad privada" y de cuando la Policía no echa a algunos okupas por su condición de vulnerabilidad: "Que el Gobierno se haga cargo y haga viviendas públicas o ayudas a la vivienda. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?".
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Si. Y Si te jode, me trae sin cuidado.
Ahora ya no soy de izquierdas, pero tampoco de derechas. Ahora ya he aprendido que izquierda y derecha son solo dos equipos de futbol con distinto color de camiseta, pero que juegan a lo mismo. Vivir de tus impuestos.
Pudimos paso de 5 millones de votos a prácticamente desaparecer. Hay casi 5 millones de personas en este país como yo, que les votamos y ya no.
¿ Porque a los hooligans os cuesta tanto entender eso ? Imagino que por eso os va como os va ... desapareciendo.
La vida sigue
Gracias por la breve terapia, se me ha puesto bien.
Disidentes!
yo creo que en mi vida he votado en blanco, PSOE, Podemos, en blanco
Y aqui soy de Vox o facha
Asi que "tul", nos conocemos... teneis la mente y el sesgo muy jodido algunos
"NO A LAS GUERRAS - 26 DE MARZO
24 de marzo
¡No a las guerras!
La plataforma OTAN NO de Zaragoza y sus más de 20 entidades llaman a llenar las calles de Zaragoza ante las guerras a las que nos están arrastrando
Jueves 26 de marzo
A las 19:00
En Glorieta Sasera
¡Vente con Podemos Aragón y otras organizaciones a exigir el fin de las guerras y genocidios!
Frente a sus guerras, nuestra organización"
a uno de VOX le llegarian estas convocatorias ?
Lo mas seguro cuando tu estas en twitter dando por culo, yo he salido a la calle a protestar en persona y que me de el sol un poco
Ahora bien, lo que siente Segura lo sentimos muchísima gente que sí somos de izquierdas. La izquierda identitaria actual le ha ido quitando el carnet a todo cristo por no comulgar con ruedas de molino, y luego no entienden por qué ya nadie les vota. Han echado a gran parte de su Club, han endureciendo las normas para pertenecer a él, y luego no entienden como se han quedado con tan pocos miembros y por qué ya nadie quiere entrar.
Y torrente no parodia nada, construye un heroe y un relato confeccionado por la derecha mas casposa.
Dale una vuelta a eso de considerar que todo aquel que defienda a Santiago Segura es facha sólo por defenderle.
Hay escalas de grises
Es lo que pasa cuando tienes pasta, que lo que tiene sentido común para ti es la defensa de tus intereses como propietario. En ese momento ya no eres de izquierdas, estás pensando en… » ver todo el comentario
Puede un izquierdista a acumular cierta riqueza? o en cuanto pasa cierta línea debe ser tachado de facha inmediatamente?
Hasta cuánto puede acumular?
Critico mucho a los pijoprogres que pueblan esta pagina, pero tampoco los llamaría "fachas"
Son solo capitalistas aburguesados (que no burgueses)
Las CCAA tienen la competencia de Asistencia Social y son ellas y no los particulares las que tienen que asumir con esas asistencia.
dice "¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?" Esa pregunta es esencial cuando hay personas que cobran muy bien por ello (Políticos y algunos funcionarios) habiendo asumido esa responsabilidad voluntariamente dentro de los cargos y puestos que ocupan.
Porque claro, si luego votas al PSOE, PP o VOX pues eso de "lo tiene que solucionar el gobierno" es una broma de mal gusto. A no ser que te refieras a solucionarlo punitivamente, y no yendo a la raiz del problema.
¿Lo de que Santiago Segura vota al PSOE o a su derecha es algo de lo que tienes fuentes que lo avalen o simplemente te lo has inventado por que no tenías nada mejor que responder?
Yo pago impuestos para sostener un Estado, ese Estado incumple sus obligaciones y traspasa su responsabilidad, la que para mi es su responsabilidad, es decir, que personas vulnerables no se vean en el desamparo y tengan, literalmente, que vivir en la calle, a ciudadanos particulares.
Vivimos unos tiempos en los que viajar en business y alojarte en hoteles de cinco estrellas a gastos pagados para hacer publireportajes de dictaduras es de izquierdas, pero exigir que el Estado cumpla su labor de protección social es de fachas.
Porque el estado, lo mismo que se tiene que encargar de ti que pagas impuestos, se tiene que proteger a otros. Y en el escalafón de a quien protege primero, si a los vulnerables sin hogar o a ti, propieatario, lo siento pero vas detrás.
¿yo he dicho eso? No, en absoluto, lo que yo he dicho, y critico, es que el Estado traslade su responsabilidad, proteger al vulnerable, a ciudadanos particulares.
Un Estado Social debe actuar directamente. Ahora mismo tenemos un Estado que su responsabilidad, proteger al vulnerable, obliga que la asuman ciudadanos particulares, lo siento, eso no son políticas de izquierdas.
Exactamente lo mismo que aquellos que okupan viviendas de gente que no le sobra el dinero, no crees?
Buen intento.
Para enjugarte las lágrimas tienes tus buenos fajos de billetes, no te preocupes.
Dicho eso, igual lo juzgan por sus declaraciones actuales y no por su sentimiento del pasado.
Y dicho eso 2, también existe la tendencia a que todo el que no comulgue al 100% con mi ideario, es facha/comunista
Y dicho eso 3, que da igual
"Quiero decri, este no es q haya cambiado, es q siempre fue un facha."
Entendido.
Si no eres de izquierdas, eres un facha ....
Entonces, como el PSOE se le considera un partido de centro/derecha ... sumo votos, solo cuento los que han votado a Podemos y a los partidos de la "verdadera" izquierda, y veo que el 85-90% de la población en España es ¡¡¡¡ FACHA !!!!
Joder....
Quiero decir, este no es q haya cambiado, es q siempre fue un facha. Q es legitimo serlo pero q no me cuente la pelicula.
Desde la primera vez q le oi hablar en una entrevista, creo q con el estreno de 'El dia de la Bestia', le tengo clasificado como tal...
Lo q si q es gracioso es como los 'normales', los 'tibios' de Vox odian profundamente al Perro, les preguntas q por q le odian con tanta pasion y COLAPSAN y te empiezan a decir lugares comunes q no justifican un odio atroz como q si la vivienda o la corrupcion
Ni q ninguna de las dos cosas fueran achacables solo a el o solo ocurran en su gobierno para odiarlo tanto....
Es una puta secta, como los MAGAs
Santiago no sé si en su vida ha sido de izquierdas porque sinceramente me la sopla su opinión, pasada, presente, y futura.
Pero seguramente sea el mismo caso que el PSOE, que es "de izquierdas" porque su logo es rojo.
Por otro lado, volvemos a los extremos y a los valores absolutos. Se puede tener ideas de izquierdas y se puede tener ideas de derechas A LA VEZ, y… » ver todo el comentario
- Tan licito es ser de izquierdas como de derechas.
- Igual de licito es que toda la vida te hayas sentido de izquierdas y ahora, por la razon que sea, hayas cambiado de opinion
- Te preguntas ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema?, cuando llevas toda tu vida poniendo el cazo a las subvenciones al cine español, ¿Porque tenemos que resolver nosotros tu problema cuando es un problema que esta a años luz del problema de la vivienda?
Pero solo los hechos te definen, ves tomando nota.
Una persona, medio o programa puede recibir distintas etiquetas y eso no cambia quien es, hay distintas percepciones y de ahí las etiquetas.
Incluso las que nos podemos poner a nosotros mismos están sugestionadas por nuestra propia percepción.