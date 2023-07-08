edición general
Salen a la luz las primeras exigencias de Abascal a Feijóo para la sucesión de Mazón: ni pacto verde ni inmigrantes

Empiezan a conocerse los primeros detalles de las negociaciones entre el PP y Vox para escoger el candidato que sustituirá al ex president Carlos Mazón. Por lo pronto, la extrema derecha ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo rechazar el pacto verde y la inmigración “masiva”, según adelanta este miércoles La Vanguardia.

#5 tierramar
Pero si VOX está alimentado la inmigración latina que vota derechas. www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda "Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande".
Lo solucionan diciendo que los latinos no son inmigrantes
3
#8 ostiayajoder
#5 Y una polla.

Son tan inmigrantes como el resto, pasa q solo se van a dar cuenta despues de ganar las elecciones.

Beben del discurso de Trump, lo imitan al pie de la letra...

Los sudamericanos son tontos utiles, nada mas.
1
#9 Arzak_
#5 Gustan mucho porque son dóciles y que por lo menos hablan el mismo idioma y entienden el insulto de su esclavista. 8-D
0
#10 security_incident
#5 cuando dicen inmigrantes, se refieren a moros pobres pero decirlo así igual queda racista y aporofóbico.
0
#3 Antipalancas21
Vaya bajada de pantalones que le espera a Feijóo si quiere seguir gobernando en la comunidad Valenciana, Vox esta crecido y se lo va a hacer pagar, pero bien.
0
#4 pedrobotero
#3 si solo fuera en la Comunidad Valenciana... espérate a las generales como tenga que pactar con VOX para crear gobierno...
1
#6 vviccio
Quieren a otro Mazón que no haga caso a la ciencia, a las evidencias y ni a la AEMET.
0
#2 JackNorte
Cuando la xenofobia es respetable a peor iremos.
0
#1 pedrobotero
Es lo que le viene de perlas a la Comunidad Valenciana, nada de pacto verde, a seguir sin mirar arriba... en fin...
0
#7 starwars_attacks
Lo de los inmigrantes lo entiendo pero lo del pacto verde no.
0
#11 rojelio
#7 Vøx es negacionista del cambio climático.
0

menéame