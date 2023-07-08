Salen a la luz las primeras exigencias de Abascal a Feijóo para la sucesión de Mazón: ni pacto verde ni inmigrantes

Empiezan a conocerse los primeros detalles de las negociaciones entre el PP y Vox para escoger el candidato que sustituirá al ex president Carlos Mazón. Por lo pronto, la extrema derecha ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo rechazar el pacto verde y la inmigración “masiva”, según adelanta este miércoles La Vanguardia.
Lo solucionan diciendo que los latinos no son inmigrantes
Son tan inmigrantes como el resto, pasa q solo se van a dar cuenta despues de ganar las elecciones.
Beben del discurso de Trump, lo imitan al pie de la letra...
Los sudamericanos son tontos utiles, nada mas.