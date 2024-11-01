Rusia dice que funcionarios venezolanos colaboraron con EE UU para capturar a Maduro: “Conocemos los nombres de los traidores”

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik‑Bagdasarov, afirmó que Estados Unidos logró la captura de Nicolás Maduro por fallas internas, negligencia y la colaboración de funcionarios venezolanos con los servicios de inteligencia estadounidenses. Melik sostuvo en una entrevista con el canal Rossiya‑24 que, durante la operación del 3 de enero, muchos miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos “no hicieron todo lo que podían” para impedir el avance de las fuerzas extranjeras.