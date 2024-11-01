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142
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Rusia descubre cientos de plantillas de botas con trampas explosivas, equipadas con explosivos para volar las piernas de los soldados
Según se alega, las plantillas «calentables» destinadas a su uso en climas fríos estaban equipadas con explosivos suficientes para arrancar las extremidades de la víctima. [en inglés]
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rusia
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guera
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relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Se parece a cuando los israelíes metieron bombas en los walkie talkies
10
K
138
#4
pelagito
#1
creo que eran "buscas"
3
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41
#7
rystan
#4
Puede, pero como mínimo recibían un mensaje hablado. Justo cuando lo tenían al lado de la oreja, then...
0
K
7
#6
rystan
#1
Con la diferencia de que eso funcionó.
Yo lo llamé "un ataque inteligente", lo que me costó un baneo por no situarme del lado de los buenos.
No hay nada como saber cuales son los buenos.
1
K
-3
#9
NPCMeneaMePersigue
#6
Ya se sabe, toda la vida y en todas las culturas han dicho quienes son los buenos y los malos
0
K
6
#15
Dav3n
*
#1
No es la primera vez que ocurre algo así con equipamiento ruso, ya lo intentaron con gafas para control de drones FPV, lástima para ellos que los rusos revisan todo el equipo porque ya saben que Ucrania e Israel son compi-yogis...
0
K
12
#2
aPedirAlMetro
*
El derecho internacional prohíbe trampas explosivas en objetos cotidianos diseñados para engañar.
O sea que es un crimen de guerra frustrado, de la mano de Ucrania.
5
K
72
#11
Don_Pixote
#2
no es una guerra
Es una
operacion especial
2
K
-13
#12
aPedirAlMetro
*
#11
Si es una guerra... como la que sufres tú internamente cada día, al verte en el espejo
2
K
13
#14
Don_Pixote
#12
nadie ha declarado la guerra
Putin se pasa la convencion de Ginebra por el forro de los cojones por eso mismo, y tu por supuesto solo ves un lado de la historia
0
K
8
#19
Dav3n
*
#14
Tus amigos anglosionistas han declarado la guerra a Irán?
Chorprecha!
Y que lo diga un tío que apoya a Ucrania, cuyo mayor logro en esta guerra, aparte de secuestrar y sacrificar inocentes, es el noble arte del perfeccionamiento del terrorismo de estado.
0
K
12
#16
Dav3n
#11
Qué asquito das, ni que Trump se te cague en la boca, colega.
Te lo repito una vez más, Zelensky es un asset anglosionista y la guerra que apoyas en Ucrania es una creación de la OTAN, ese ente cuyo portavoz llama Daddy a Trump.
Ahora vas y lo cascas.
0
K
12
#18
Don_Pixote
#16
tu que tienes una alarma cada vez que comento?
Que no tengo club de fans
Pero si aquí el que le come el rabo a Trump eres tú abiertamente jajajaja
0
K
8
#20
Dav3n
#18
Cada vez? Ya quisieras, moñeco
En fin, qué tristeza ver que ni que te caguen en la boca vas a ver lo que hay con tu mundo libre.
Ya te lo encontrarás.
0
K
12
#17
Blackat
#2
El Derecho internacional no aplica con Israel ni USA (ni con el PP).
Esta hecho para que todos seamos sus siervos.
0
K
10
#5
Mauricio_Colmenero
"El derecho internacional prohíbe trampas explosivas en objetos cotidianos diseñados para engañar."
Objetos cotidianos se consideran ...
Juguetes
Alimentos o bebidas
Utensilios domésticos
Objetos religiosos
Equipos médicos
Equipamiento militar, no es un objeto cotidiano.
Y hablando de crímenes de guerra, el invadir a otro país soberano , ¿ eso que es ?
1
K
19
#8
rystan
#5
De acuerdo a los comandantes yanquis en el ataque a Irak, es la preparación del armagedon.
0
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#10
Tunguska08Chelyabinsk13
#5
¿una guerra?
0
K
12
#13
Mauricio_Colmenero
#10
Bueno, una invasión ilegítima ....
0
K
7
#21
Dav3n
*
#13
La OTAN no hizo nada, verdad? La OTAN no provocó a Rusia.
La OTAN no tiene nada que ver y que Rutte llame Daddy a Trump delante de las cámaras, tampoco.
Debéis pensar que todos somos gilipollas perdidos
Es lo que tenéis los fachillas, que pensáis que todos vemos el mundo en binario, en blanco y negro.
0
K
12
#3
Onaj
Russian counterintelligence blames Ukrainian secret services for a ploy to maim up to 504 soldiers.
¡Cómo se les ocurre atacar a soldados que están invadiendo su país!
Hay que hacer como Rusia (fuente, la propia noticia). Tienes que electrocutar a tus propios soldados, atarle a los árboles en temperaturas por debajo de cero grados o obligarles a luchar hasta la muerte. Eso sí, a invadir otro país se va con hambre, a alimentarse de patatas robadas porque no hay suficiente para todos.
4
K
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21
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Yo lo llamé "un ataque inteligente", lo que me costó un baneo por no situarme del lado de los buenos.
No hay nada como saber cuales son los buenos.
O sea que es un crimen de guerra frustrado, de la mano de Ucrania.
Es una operacion especial
Putin se pasa la convencion de Ginebra por el forro de los cojones por eso mismo, y tu por supuesto solo ves un lado de la historia
Chorprecha!
Y que lo diga un tío que apoya a Ucrania, cuyo mayor logro en esta guerra, aparte de secuestrar y sacrificar inocentes, es el noble arte del perfeccionamiento del terrorismo de estado.
Te lo repito una vez más, Zelensky es un asset anglosionista y la guerra que apoyas en Ucrania es una creación de la OTAN, ese ente cuyo portavoz llama Daddy a Trump.
Ahora vas y lo cascas.
Que no tengo club de fans
Pero si aquí el que le come el rabo a Trump eres tú abiertamente jajajaja
En fin, qué tristeza ver que ni que te caguen en la boca vas a ver lo que hay con tu mundo libre.
Ya te lo encontrarás.
Esta hecho para que todos seamos sus siervos.
Objetos cotidianos se consideran ...
Juguetes
Alimentos o bebidas
Utensilios domésticos
Objetos religiosos
Equipos médicos
Equipamiento militar, no es un objeto cotidiano.
Y hablando de crímenes de guerra, el invadir a otro país soberano , ¿ eso que es ?
La OTAN no tiene nada que ver y que Rutte llame Daddy a Trump delante de las cámaras, tampoco.
Debéis pensar que todos somos gilipollas perdidos
Es lo que tenéis los fachillas, que pensáis que todos vemos el mundo en binario, en blanco y negro.
¡Cómo se les ocurre atacar a soldados que están invadiendo su país!
Hay que hacer como Rusia (fuente, la propia noticia). Tienes que electrocutar a tus propios soldados, atarle a los árboles en temperaturas por debajo de cero grados o obligarles a luchar hasta la muerte. Eso sí, a invadir otro país se va con hambre, a alimentarse de patatas robadas porque no hay suficiente para todos.