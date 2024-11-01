La religión no nos hace mejores

En estas fechas en las que las calles se llenan de símbolos de la mitología cristiana, hay que recordar que ninguna creencia nos hace mejores ni peores, simplemente las adaptamos a nuestra manera de ver las cosas. El que es malo, lo es independientemente de lo que diga creer
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Ni las dos guerras mundiales, ni el holocausto, ni el holomodor, ni la larga marcha, ni la hambruna de Irlanda, ni las purgas de los jemeres... tienen motivaciones religiosas.
Desde la reconquista, a las cruzadas, pasando por todo el conflicto de oriente medio y la expansión del Islam, las guerras protestantes en europa... etc etc.
La religión siempre ha estado en el fondo.
Es una arma de manipulación masiva. Y una muy muy efectiva además.
¡¡¡ Claro que "se ha empleado como excusa" !!!
Precisamente es el punto. Es la principal excusa y la motivación para los que se matan.
Y me da igual la fé religiosa (cristiana, musulmana,etc) o ideológica (comunismo, fascismo, etc).
Hay cristianos, comunistas,etc buenos porque son buenas personas, no al revés.
www.youtube.com/watch?v=xtDPMvwcluI&ab_channel=LaMáquinadeTesla
Pero seguro que los vecinos de parcela celeste les consideraran un hombre bueno en el mas allá
Lo que habría que aclarar es si es la religión la que atonta y embrutece o es que acaban en ella los que ya tienen la impronta estúpida dentro y ven en la religión el entorno adecuado para desarrollarse.