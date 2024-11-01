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La religión no nos hace mejores

La religión no nos hace mejores

En estas fechas en las que las calles se llenan de símbolos de la mitología cristiana, hay que recordar que ninguna creencia nos hace mejores ni peores, simplemente las adaptamos a nuestra manera de ver las cosas. El que es malo, lo es independientemente de lo que diga creer

| etiquetas: religión , moral , laicismo
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El caso de los abogados cristianos con la eutanasia confirma que puedes ser cristiano y alcanzar niveles máximos de protervia.
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josde #12 josde
#1 Los abobados cristianos, son un grupo de nazis impresentables
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#2 luckyy
Hombreeee, en el caso de abogados cristianos sí les hace ser peores.
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Milmariposas #4 Milmariposas
Las religiones, todas, infantilizan.
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millanin #18 millanin
#4 Imbecilizan.
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Milmariposas #19 Milmariposas
#18 También!
1 K 21
#3 chavi
De hecho es justo al revés. Las religiones han sido la excusa para las principales matanzas e injusticias desde que el mundo es mundo.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
#3 Han sido... y siguen siendo como en el caso de Israel.
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#13 mancebador
#3 No es así. Las principales matanzas e injusticias han sido siempre en base a motivaciones políticas e identitarias. Aunque concuerdo que la religión si se ha empleado como excusa para guerras y atrocidades desde luego no han sido las más importantes desde que el mundo es mundo.
Ni las dos guerras mundiales, ni el holocausto, ni el holomodor, ni la larga marcha, ni la hambruna de Irlanda, ni las purgas de los jemeres... tienen motivaciones religiosas.
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#14 chavi
#13 Las principales matanzas e injusticias han sido siempre en base a motivaciones políticas e identitarias
Desde la reconquista, a las cruzadas, pasando por todo el conflicto de oriente medio y la expansión del Islam, las guerras protestantes en europa... etc etc.

La religión siempre ha estado en el fondo.

Es una arma de manipulación masiva. Y una muy muy efectiva además.

¡¡¡ Claro que "se ha empleado como excusa" !!!
Precisamente es el punto. Es la principal excusa y la motivación para los que se matan.
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#15 mancebador
#14 Si pretendes compararme los ejemplos que me has puesto con los que yo te he puesto quizás deberías mirarte ese sesgo tan duro que tienes.
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Poplíteo #17 Poplíteo
#13 Las dialécticas nacionalistas de guerra santa salpicaron todo el relato de la primera guerra mundial. En la segunda, el antisemitismo de unos estaba afilado por susurradores cristianos. El holocausto es nazi-cristiano y anti judío y es por lo tanto religioso. El Holodomor es el ateísmo soviético contra la iglesia ortodoxa ucraniana, y es por tanto religioso. Los jemeres tenían a los religiosos entre sus principales objetivos. La hambruna irlandesa la provocó en mayor medida que los protestantes habían despojado a los católicos de sus tierras, y la iglesia de Irlanda les exigía unos diezmos insostenibles...
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Supercinexin #10 Supercinexin *
Recomendable leer el libro de Arthur Schopenhauer "El dolor del Mundo y el consuelo de la Religión" donde se trata está cuestión en profundidad y que puede hacer cambiar el punto de vista de muchos. El mío lo cambió: la religión, dependiendo de cada uno, sí puede hacerte (mucha) mejor persona. En el fondo, lo que sucede es que hay muchas malas personas que usan la religión como excusa para su maldad y su vileza, no es que "la religión" les haga ser malos y si fueran ateos (como probablemente muchos de ellos son en la intimidad) fueran a ser diferentes o mejores.
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zogo #7 zogo
No estoy de cuerdo. La fé puede sacar lo peor de las personas, porque justifica nuestras m*erdas.

Y me da igual la fé religiosa (cristiana, musulmana,etc) o ideológica (comunismo, fascismo, etc).

Hay cristianos, comunistas,etc buenos porque son buenas personas, no al revés.
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NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
Puedes hacer lo que dicen las religiones en base a la ciencia, teoría sintérgica de Jacobo Grinberg

www.youtube.com/watch?v=xtDPMvwcluI&ab_channel=LaMáquinadeTesla
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BastianBaltasarBux #6 BastianBaltasarBux
Las buenas personas que han sido religiosas lo han sido a costa de no cumplir con su propia religión.
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aupaatu #9 aupaatu *
Si necesitas tener fe ciega en los profetas anteponiendola a realidad que te rodea y se la impones a tus descendientes esta claro que no te hace mejor en el mundo en el que vives.
Pero seguro que los vecinos de parcela celeste les consideraran un hombre bueno en el mas allá
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#8 Pájaroloco
Sabéis lo que piensa el " filósofo sin dios" Spinoza sobre la religión?
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#16 Tecar
La religión en realidad nos hace peores, como cualquier ideología dogmática.
Lo que habría que aclarar es si es la religión la que atonta y embrutece o es que acaban en ella los que ya tienen la impronta estúpida dentro y ven en la religión el entorno adecuado para desarrollarse.
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menéame