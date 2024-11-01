·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
483
meneos
1921
clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP
Manuel Marchena no es el único miembro conservador que impone una condena al fiscal general...
|
etiquetas:
:
fiscal
,
marchena
168
315
32
K
398
actualidad
82 comentarios
Comentarios destacados:
#3
debatir un argumento con vídeos del mundotoday.
comienza la máquina de fango
#1
YSiguesLeyendo
*
recomiendo ver algunos vídeos que el Polònia de TV3 ha dedicado a esta persona, como por ejemplo éstos:
www.youtube.com/watch?v=8Ue4I93T994
www.eldiario.es/vertele/noticias/video-polonia-tv3-croissant-juez-marc
por cierto, que lo que firmó el PSOE con el PP (el reparto del poder judicial, ahora que no se quejen, y si no que hubieran leído bien lo que firmaban en el reparto de cromos): está lo mejor de cada casa: opusinos, catalanófobos, etc... RECORDAD: LA PSOE FIRMÓ ESTE REPARTO DE ASIENTOS EN EL SUPREMO CON EL PP... lástima ninguna!
18
K
193
#12
desastrecolosal
#1
Las pruebas son unos videos de un programa humorístico de TV3 y la web de Los Replicantes que también lleva en su portada magnificos documentos de inbestigazión como "La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles""
A eso tambien se puede jugar (ver foto adjunta)
Mientras tanto Marchena no ha sido condenado nunca, el flamante FGE si.
22
K
15
#18
cosmonauta
*
#12
Las pruebas son la pallasada de juicio y la persecución política y judicial de la que fue el principal títere durante el procés
Y es una lástima porque me consta que es un tipo inteligente pero todos tenemos amo.
12
K
140
#25
Macnulti_reencarnado
#18
donde está el talibán ortográfico ese cuando se le necesita...
5
K
10
#36
ehizabai
#25
*Dónde
Eso me pregunto yo...
12
K
87
#45
B.Rodriguez
#12
lo sabemos, y al juez peinado no le pasara nada, a zaplana no le va a pasar nada y tiene pinta q a Montoro tampoco le pasará nada (por poner más ejemplos)
2
K
31
#52
KirO
#1
el PSOE firmó el reparto del CGPJ (que es quien elige a los miembros del Supremo) con el PP, después de años ejerciendo en funciones con mayoría conservadora por el bloqueo del PP a cualquier acuerdo, ya que ellos ya tenían un reparto que les gustaba más que el que tocaba con la nueva composición del legislativo.
Cuando el PSOE propuso cambiar el sistema de elección después de años de bloqueo del PP, se le echó todo el mundo a la yugular, y desde Europa comentaron que no parecía muy…
» ver todo el comentario
4
K
45
#62
sugggus
#52
#47
ni justicia ni democracia tenemos.
0
K
6
#65
meneanet
#52
Cuando el PSOE propuso cambiar el sistema de elección después de años de bloqueo del PP, se le echó todo el mundo a la yugular, y desde Europa comentaron que no parecía muy democrático, así que adeptaron las normas del juego de siempre.
Qué significa que se echó todo el mundo a la yugular? hablaban mal del psoe en la razon?
0
K
7
#7
dclunedo
Mienten y no se ponen ni colorados..... Le han condenado 5 Jueces no Marchena
errónea
. Aunque según esta Ayusame a saber....
19
K
123
#10
soberao
#7
Marchena también.
5
K
59
#14
dclunedo
#10
Que pequeño matiz verdad "también" lastima que se les haya olvidado en el titular a estos periodistas tan profesionales y nada partidistas
7
K
53
#15
jonolulu
#7
Qué poquita memoria tenéis algunos
www.eldiario.es/politica/justicia-cgpj-cosido_1_1833518.html
4
K
45
#30
El_dinero_no_es_de_nadie
#15
Y menos tienes tú aún, ya que ese CGPJ ya no existe y fue renovado y los miembros de la sala son otros
2
K
32
#61
jonolulu
#30
sigue siendo el mismo Marchena que iba a presidirlo
1
K
15
#24
oceanon3d
#7
Marchena es el muñidor ... Los otros ya para jubilarse y Lamela una agradecida que subió a TS gracias a Marchena.
Según Ekaiser, ese sabe mucho, toda la triquiñuela fue urdida por Marchena con Hurtado.
El Perro ahora sabe que pueden condenar al que le den la gana con o sin pruebas; o convocas elecciones o tu mujer y tú hermano a la cárcel.
Esto es un golpe de estado. Es ta evidente que hay que ser muy loco para apoyar esto solo por una guerra de bandas de derechas o de izquierdas.
Punto.
14
K
103
#34
Eukherio
#24
A mí me huele a eso. Sánchez está avisado de que su hermano puede ir a prisión aunque no tengan ninguna prueba de que el proceso para su contratación fue irregular, con lo que, si no mueve ficha, en tres meses va a tener un hermano en prisión.
4
K
23
#81
escuadron
#34
Hablando de hermanos, no hay nada judicial contra el hermano de Ayuso y la izquierda no deja de dar la matraca al respecto.
Y mira que me cae gordo Tomás
0
K
11
#47
Batracio
#7
dejalos, que a los pobres lo unico que les queda es llorar fuerte despues de la patada en la boca que les ha dado la justicia y la democracia.
4
K
4
#9
Nusku
*
Su padre capitán de la legión y su madre maestra del movimiento nacional.
Creció sin ningún tipo de sesgo ni adoctrinamiento.
9
K
106
#22
Xidaug
#9
anda como el abuelo de Sánchez
4
K
35
#3
Xidaug
debatir un argumento con vídeos del mundotoday.
comienza la máquina de fango
16
K
87
#5
jonolulu
#3
Los hechos y argumentos se han escuchado en el juicio, luego el tribunal pudo hacer e hizo
6
K
74
#13
Xidaug
#5
debe condenar y condena! jajajaj buenísimo!
0
K
6
#41
fpove
#5
En serio crees que escucharon? estas personas no sabian quien podria ser M.Rajoy.
3
K
39
#26
Macnulti_reencarnado
#3
ese es el nivel.
3
K
20
#53
KirO
#3
no sé qué argumento se va a debatir si la sentencia aún no está escrita. Es insólito que se conozca un fallo antes de estar redactada la sentencia.
1
K
19
#67
Xidaug
#53
no es insólito, next!
0
K
6
#2
mmlv
Un
soldato
3
K
50
#6
Barriales
#2
ahora la neolengua los llama contratistas. Hace años, se les llamaba sicarios.
Yo le llamo, hijo de puta.
6
K
57
#8
ingenierodepalillos
#2
#4
Y un prevaricador también, vaya mierda de jueces hay en este país, luego se echarán las manos a la cabeza cuando la gente les haya perdido por completo el respeto y nadie confíe en la justicia.
Lo cuál es muy peligroso, porque cuando nadie cree en la justicia, la gente empieza a tomársela por su mano y encima habrá que aguantarles los lloros.
6
K
72
#46
Batracio
#8
de momento los que estais llorando fuerte sois los infraseres trumpistas que lo unico que sabeis hacer es criticar la justicia y la democracia cada vez que le dan una hostia en el hocico a vuestros amos
6
K
8
#27
Priorat
El del Procés. ¿De que nos quejamos ahora? Ha hecho lo mismo que hizo con El Procés. Pero en aquella época convenía.
3
K
43
#56
BiRDo
#27
Bueno, si te sirve de consuelo, yo soy andaluz y llevo diciendo que fue un escándalo desde entonces a quien me pregunte o me saca el tema. Normalmente es una señal claramente manifiesta de estar ante un facha al que le sobran los derechos humanos.
0
K
10
#37
duende
Érronea, al Fiscal general no lo condena un juez, lo condenan 5 vs 2 que no están de acuerdo y emitirán un voto particular. Una votación semejante en el congreso se llamaría victoria por mayoría absoluta.
5
K
33
#57
BiRDo
#37
Vaya, 5 prevaricadores. ¿Cuántos generales traidores necesitamos para el golpe de estado que acabó con la II República?
1
K
16
#58
BiRDo
#38
GOTO
#57
0
K
10
#69
duende
#57
Los fanboys del P$OE dais ternura.
0
K
10
#72
BiRDo
#69
No he votado a ese partido en mi puta vida. Lo que tú das, me lo ahorro. El ad hominem te lo metes por donde amargan los pepinos.
0
K
10
#80
duende
#72
No, votas a sus muletas para que pueda gobernar.
0
K
10
#17
pepe_lopez_canario
*
Qué barbaridad, un juez afín a un partido político. Menos mal que la izquierda es limpia y está favor de la independencia judicial, por eso en el Tribunal Constitucional solamente hay jueces neutrales y no hay lacayos o exministros del PSOE.
4
K
32
#55
BiRDo
#17
Así el PP nunca pierde y puede seguir robando a los desgraciados que no somos nadie, como tú, que además, parece que lo hagas por gusto. Ya que tanto te gusta el judicial disfruta de los más de 32 casos que ahora mismo se juzgan en España a miembros del PP y el extra en Andorra.
1
K
16
#82
pepe_lopez_canario
#55
Yo no voto al PP, ni a VOX
0
K
6
#31
Juantxi
Todo un mercenario con toga.
2
K
31
#4
XtrMnIO
*
Un militante.
Tejero en juecezuelo.
4
K
31
#50
calde
*
#4
No es sólo Marchena votando en contra del fiscal. También está:
- Carmen Lamela: Ya tiene experiencia encarcelando inocentes. Fue quien metió en la cárcel a Sandro Rosel injustamente. (Ideas para este "trabajito")
- Y el resto, de organizaciones conservadoras como el Opus, y nombrados por gente tan honorable como Aznar y M.Rajoy.
5
K
44
#38
pedromoralesnn_62a8fccf7
Cinco votos a dos. No hay mucha discusión
Banda de hipócritas, la justicia sólo es buena si me da la razón
Le han puesto la pena mínima
6
K
31
#75
hey_jou
#38
Le han puesto la pena mínima
ante la falta de pruebas, ponerle más pena hubiera dado mucho el cante.
el objetivo ya se ha logrado.
0
K
6
#16
escuadron
Aseñalemoslos!!!
Gritó la izquierda
Lo típico, si no me gusta la condena, jueces malos.
Si me gusta, jueces buenos.
9
K
27
#19
soberao
#16
Los jueces ya ni disimulan, haciendo política vestidos de payasos con toga.
5
K
51
#23
escuadron
#19
que si que si
Luego la izquierda se quejara de los turbofascistas que señalen a alguien, cuando son ellos los que se encargan de señalar a los que consideran incómodos.
5
K
55
#73
hey_jou
#23
hablas de los jueces como si se encontraran como las setas y llegaran donde están por aleatoriedad.
0
K
6
#76
soberao
#23
Sí va con tilde, si no, estás empezando una frase con condicional.
0
K
13
#77
escuadron
#76
Y no solo eso: también debería haber puesto el primer “que” en mayúsculas, separado cada “que si” con una coma y terminado la frase con un punto. Si te pones a corregir ortografía, al menos no te quedes a medias.
0
K
11
#79
soberao
#77
No cobro por esto.
0
K
13
#20
Nusku
*
#16
Qué es aseñalar?
1
K
12
#21
yoma
*
#16
Lo típico es que a la gente le gusten jueces justos que impartan justicia y que juzguen hechos, no que ensucien la toga y sus juramentos por seguir un ideario político.
7
K
80
#43
fpove
#16
Llamarles jueces, es mucho decir. Literalmente Marchena dijo que no sabia a quien se podria referir un escrito a nombre de M.Rajoy del PP, que no habia nadie que coincidiera con esas siglas y apellido.
1
K
-4
#66
escuadron
#43
Eso que afirmas es literalmente un bulo. Un bulo muy gordo, aunque como ataca a los malos podemos mentir lo que nos venga en gana, no?
0
K
11
#63
sugggus
#16
Del TS nunca se ha dicho que sean buenos. Todo lo contrario
0
K
6
#32
Quel
Relato, relato, relato...
2
K
26
#11
elsnons
Sino se fijaron bien el Juez Marchena escuchaba la declaración final del FGE con la mano izquierda aguantando su barbilla y semblante pasota . Sin duda ya tenía el voto en la recámara , un voto justo y necesario para parar los pies a este gobierno lleno de causas en la propia Moncloa y fuera de ella.
1
K
22
#29
Veelicus
"quien pueda hacer que haga"
Pido lo mismo con aznar.
1
K
21
#48
Bixio7
llorones y sectarios, ese es el nivel de menéame. Coño, que esto es gravísimo, el Estado usando al Fiscal General para atacar a un rival político. ¿Que carajo estáis defendiendo? se pasaba información incluso al correo personal. Y la gente aquí defendiendo lo
INDEFENDIBLE
4
K
21
#54
KirO
#48
pues a ver cómo lo justifica la sentencia, porque los hechos que comentas no solo no están probados sino que están desmentidos por testigos.
2
K
25
#60
BiRDo
#48
Anda, mira, un hijo sano de la derecha envalentonado ante semejante acto de prevaricación.
0
K
10
#64
sugggus
#60
muy sano no está para escribir lo que ha escrito.
0
K
6
#70
LeDYoM
#48
Entonces de usar a la cupula judicial y la policia para tumbar lideres en Catalunya ya ni hablamos, no?
0
K
10
#49
david_keen
¿tambien tiene dos dnis?
1
K
20
#39
magnoberto
Que? Ya señalando? Buscad su casa o la de sus familias mejor
2
K
19
#33
AlexGuevara
Coño Marchena !! Ese esbirro fiel. Ahora queda más claro todavía
1
K
17
#28
Malinke
www.ajfv.es/piden-explicaciones-al-cgpj-la-plaza-fiscal-asignada-la-hi
0
K
11
#68
LeDYoM
Cuando la condena a los indepes todo eran risas.
0
K
10
#40
numantino
Quien es Alvaro Ortiz? El fiscal geneal del estado, este si, puesto a dedaco por Snachez.
Iros a dar pena a otro lado
3
K
10
#42
fpove
#40
Al menos escribe bien el nombre del presidente y usa bien los imperativos, aunque quizas es mucho pedir.
1
K
17
#59
BiRDo
#42
Es imprescindible ser analfabeto funcional para ser fascista, pero ser analfabeto clásico aporta un plus. El máximo se consigue con el antiintelectualismo.
0
K
10
#51
nemeame
Para que luego digan que la izquierda está en contra de la caza
0
K
8
#71
MisturaFina
LOS JUECES SON M A F I A !!!!!
0
K
7
#35
Aas59
Vaya cuadrilla!!!!!
0
K
6
#44
nospotfer
Los independentistas lo conocen muy bien.
0
K
6
#74
geburah
Es franquista que el mismo PSOE y todo su entorno, incluido Podemos, blanqueó mientras se inventaron cargos y fabricaron pruebas contra independentistas.
Ahora les toca a ellos. Eh pero España sigue "unida" que es lo importante.
0
K
6
#78
torud
Palo y astilla
0
K
6
Ver toda la conversación (
82
comentarios)
