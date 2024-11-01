edición general
28 meneos
55 clics
Sí, se puede amamantar en la estación de València (y en cualquier espacio público)

Sí, se puede amamantar en la estación de València (y en cualquier espacio público)

“Humillante” y “discriminatorio”. Así describe una mujer el trato recibido en la estación València Joaquín Sorolla el pasado 5 de octubre de 2025 por parte de dos personas que identifica como empleados de la compañía Iryo. La mujer cuenta a El Salto que se encontraba sentada en un banco de un andén amamantando a su bebé de seis meses cuando un trabajador le ordenó levantarse y abandonar el lugar, argumentando que “allí no se podía estar”. Ante esta petición,

| etiquetas: valencia , amamantar , espacios públicos
19 9 0 K 210 mnm
10 comentarios
19 9 0 K 210 mnm
Macadam #2 Macadam
Mierda de garrulos y sus moralinas
2 K 49
keizal #1 keizal
Del artículo: No existe una normativa específica sobre la lactancia en público, pero se considera que este derecho está amparado por la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que protege contra la discriminación vinculada a la maternidad
1 K 38
#7 Zerjillo
#1 Además, si no existe una normativa específica, entonces se puede hacer. No existe una normativa específica sobre andar cojeando. Por lo tanto puedes cojear. No existe una normativa específica sobre beber agua por la calle. Por tanto puedes beber. No existe una normativa especifica sobre ir hablando por la calle, por lo tanto, puedes hablar.
1 K 25
keizal #8 keizal *
#7 Y lo que me alarma, es que tengamos que llegar a regular algo tan natural como es amamantar a un bebé.
0 K 18
Dene #9 Dene *
Lo que tiene que hacer una mujer ante cualquier gilipollas de estos es llamar a la policia y denunciar que está sufriendo una agresión
y que se entiendan
1 K 30
karakol #6 karakol
empleados de la compañía Iryo

Unos cualesquiera de una empresa privada a los que les dan una gorra y ya se creen los sheriffs del lugar.

Denuncia y a otra cosa.
0 K 20
#3 Leon_Bocanegra
Pero , es que nadie va a pensar en los niños?!!!!!
0 K 9
Edheo #4 Edheo
Y en la de Madritz?
0 K 7
vilgeits #10 vilgeits
Ya estan tardando las mujeres de todo el pais en reaccionar con una protesta de una semana con las tetas al aire, sobre todo las jovenes, que les va el futuro en ello.
0 K 7
#5 mark01
Yo estoy esperando que pase eso delante de mí, para bajarme los pantalones y enseñarles mi culo peludo, así tengan pesadillas durante meses, en plan Chinchan , culito culito , e irme, acercando cada vez más a esos capullos,
No hay nada más bonito que madre alimentando un bebé.
0 K 6

menéame