Sí, se puede amamantar en la estación de València (y en cualquier espacio público)

“Humillante” y “discriminatorio”. Así describe una mujer el trato recibido en la estación València Joaquín Sorolla el pasado 5 de octubre de 2025 por parte de dos personas que identifica como empleados de la compañía Iryo. La mujer cuenta a El Salto que se encontraba sentada en un banco de un andén amamantando a su bebé de seis meses cuando un trabajador le ordenó levantarse y abandonar el lugar, argumentando que “allí no se podía estar”. Ante esta petición,
| etiquetas: valencia , amamantar , espacios públicos
y que se entiendan
Unos cualesquiera de una empresa privada a los que les dan una gorra y ya se creen los sheriffs del lugar.
Denuncia y a otra cosa.
No hay nada más bonito que madre alimentando un bebé.