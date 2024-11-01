El primer ministro de Groenlandia desafía la presión de Trump: "Groenlandia no será parte de los Estados Unidos"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó este martes que la isla "no será propiedad de Estados Unidos, no será gobernada por Estados Unidos y no será parte de Estados Unidos", en respuesta a la creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el futuro del territorio. Durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague, Nielsen subrayó que Groenlandia "prefiere Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN".
| etiquetas: groenlandia , trump , eeuu
Pero si la OTAN es EEUU. Ni así se dan cuenta.
En fin ...
NATO es el nombre que usan en inglés, OTAN es el nombre que se usa en castellano.
Cuando madure esa cabecita tuya, de aquí a dos o tres décadas, quizás lo entiendas.
Así que no es cierto lo que dices. ¿En que lugar de los acuerdos de la OTAN dice que lo que dice USA si todos los estados miembros estàn en contra? Así que lo que dice es justamente muy importante y relevante en estos momentos.
Se evitarán males mayores, hacedme caso.