El primer ministro de Groenlandia desafía la presión de Trump: "Groenlandia no será parte de los Estados Unidos"

El primer ministro de Groenlandia desafía la presión de Trump: "Groenlandia no será parte de los Estados Unidos"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó este martes que la isla "no será propiedad de Estados Unidos, no será gobernada por Estados Unidos y no será parte de Estados Unidos", en respuesta a la creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el futuro del territorio. Durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague, Nielsen subrayó que Groenlandia "prefiere Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN".

13 comentarios
Comentarios destacados:    
sorrillo
¿La OTAN?

Pero si la OTAN es EEUU. Ni así se dan cuenta.

En fin ...

Escafurciao
#1 esa es la NATO

sorrillo
#6 No entiendo el chiste.

NATO es el nombre que usan en inglés, OTAN es el nombre que se usa en castellano.

Spirito
#9 Normal, normal...

Cuando madure esa cabecita tuya, de aquí a dos o tres décadas, quizás lo entiendas. :troll:

Antipalancas21
#6 Y en la Otan quien manda y tiene el mayor efectivo de tropas y material

Priorat
#1 Bueno, eso no es cierto. Los mecanismos de la OTAN impiden que sea EE.UU. salvo, claro, que los estados miembros voluntariamente quieran que así sea. Y si pasa esto último es irrelevante si le llamas OTAN o le llamas pollo con patatas, que lo que quiera USA.

Así que no es cierto lo que dices. ¿En que lugar de los acuerdos de la OTAN dice que lo que dice USA si todos los estados miembros estàn en contra? Así que lo que dice es justamente muy importante y relevante en estos momentos.

sorrillo
#11 En la práctica.

Spirito
¿Y cómo piensan evitarlo? :popcorn:

soberao
#3 Trump caga y mea como cualquier otro ser humano, que tiene bombas y eso pero tampoco todo el mundo es Venezuela o Palestina. Que le haya salido bien el secuestro de Maduro o el blanqueamiento del genocidio en Gaza no significa que ahora ya tenga súperpoderes. Que se tome la pastilla y que no cuente más batallitas antes de ganarlas.

Fisionboy
#3 Llegando a un acuerdo con los rusos o los chinos... te imaginas?

Spirito
#5 Uff... me pone palote esa propuesta. :hug:

Tunguska08Chelyabinsk13
Tampoco te van a preguntar... si realmente quieren dinamitarlo todo, o piensan que sus serviles socios no van a hacer nada relavante llegado el caso, a este lo capturan y lo envían a Dinamarca o a Dinamarca continental, si esto se considera Dinamarca.

Supercinexin
Lo más sensato, ahora mismo, es ceder voluntariamente a Trump lo que pide y recolocar a todos esos groenlandés en Dinamarca.

Se evitarán males mayores, hacedme caso.


