El primer ministro de Groenlandia desafía la presión de Trump: "Groenlandia no será parte de los Estados Unidos"

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó este martes que la isla "no será propiedad de Estados Unidos, no será gobernada por Estados Unidos y no será parte de Estados Unidos", en respuesta a la creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el futuro del territorio. Durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en Copenhague, Nielsen subrayó que Groenlandia "prefiere Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN".