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El portaviones USS Ford se retirará del área de operaciones para afrontar reparaciones en Creta [ENG]

El portaviones USS Ford se retirará del área de operaciones para afrontar reparaciones en Creta [ENG]

El portaaviones, el más nuevo de EEUU y el más grande del mundo, se dirigirá temporalmente a la bahía de Souda, en la isla griega de Creta. Llevaba nueve meses desplegado, un periodo casi record, en operaciones contra Venezuela antes de llegar a Oriente Medio. Al menos 200 marineros recibieron atención médica por humo cuando se declaró el incendio en la lavandería del barco. De modo coincidente, hace dos días, se prorrogó un año más la vida útil del USS Nimitz, el portaaviones más viejo de la flota (51 años), que iba a ser retirado este mes.

| etiquetas: portaaviones , uss ford , mar rojo , incendio , reparaciones , irán , guerra
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6 comentarios
6 1 0 K 90 actualidad
fisicorr #2 fisicorr
Tienen que reparar las lavadoras xD
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#5 Assoka
O la lavandería del USS Ford es tremendamente grande, o resulta que había 200 marineros metidos en ella cuando estalló el incendio, sino, no me explico tantos marineros afectados por humo necesitados de atención médica.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
El bicho lleva como cuatro meses más de lo normal de lo que duran los despliegues normales de un portaaviones así que necesita mantenimiento (al parecer se tarda como un año en dejarlo fino de nuevo)

La tripulación, los aviones y demás deben estar en las últimas (necesitan mantenimiento que no se puede hacer todo en el portaaviones, repuestos, etc) Solo lo de estar más de 24 horas para contener un incendio en una lavandería (según ellos) ya es significativo
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manzitor #1 manzitor
Había una peli en la que el Nimitz viajaba en el tiempo, me suena. Igual va a ser verdad :-)
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#4 rystan
#1 Venía a por esto. "The Final Countdown".
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#3 noopino *
Espero que después se vaya a su país de gringolandia, pues sino....
www.teleprensa.com/articulo/internacional/iran-amenaza-ataques-centros

Seguro que EEUU les encantaría y hasta puede que lo busquen.
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menéame