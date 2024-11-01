El portaviones USS Ford se retirará del área de operaciones para afrontar reparaciones en Creta [ENG]

El portaaviones, el más nuevo de EEUU y el más grande del mundo, se dirigirá temporalmente a la bahía de Souda, en la isla griega de Creta. Llevaba nueve meses desplegado, un periodo casi record, en operaciones contra Venezuela antes de llegar a Oriente Medio. Al menos 200 marineros recibieron atención médica por humo cuando se declaró el incendio en la lavandería del barco. De modo coincidente, hace dos días, se prorrogó un año más la vida útil del USS Nimitz, el portaaviones más viejo de la flota (51 años), que iba a ser retirado este mes.