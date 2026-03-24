El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atraca en una base en Grecia para "reparaciones"

La nave militar más grande de Washington realiza tareas técnicas esenciales en Creta, tras un reciente incidente que dejó varios heridos y daños internos, mientras su grupo de combate mantiene operativos sus despliegues y refuerza posiciones en la región.
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Limpiaron el filtro antes de salir de mision?
Estoy deseando que esta neolengua permee a toda la sociedad y escuchemos algun dia "Fue el Johny y le metió un "incidente" que flipas al Charly a la salia del Chiripas porque le miró el culo a la Vane"