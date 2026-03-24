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El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atraca en una base en Grecia para "reparaciones"

El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atraca en una base en Grecia para "reparaciones"

La nave militar más grande de Washington realiza tareas técnicas esenciales en Creta, tras un reciente incidente que dejó varios heridos y daños internos, mientras su grupo de combate mantiene operativos sus despliegues y refuerza posiciones en la región.

| etiquetas: portaaviones , estadounidense , uss , gerald , ford , atraca , grecia , reparaciones
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8 comentarios
12 2 0 K 167 actualidad
Harkon #1 Harkon
Les explotaron unas lavadoras solas, que ya sabemos que van a batería como los coches electricos y claro xD xD xD
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 eso pasa por echar más suavizante de lo que te dice el fabricante.
Limpiaron el filtro antes de salir de mision?
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#8 omega7767
#7 normal cuando compras lavadoras Made in USA
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Entra en garantía? Supongo que con la extensión de la misma te lo puedan solventar
1 K 31
skaworld #3 skaworld
"un reciente incidente"

Estoy deseando que esta neolengua permee a toda la sociedad y escuchemos algun dia "Fue el Johny y le metió un "incidente" que flipas al Charly a la salia del Chiripas porque le miró el culo a la Vane"
1 K 23
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ya se sabe que las lavanderías las carga el diablo. Están llenas de lavadoras, con chiseses para cobetes, que le pregunten a los ruskis de Ucrania.
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#5 Barriales
Y aun no les han atacado en serio. Un par de andanzas de hipersonicos y ,......booommmm
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menéame