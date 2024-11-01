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Porcentaje de hombres que orinan sentados en varios países [.pdf]

Encuesta internacional realizada a 7024 hombres de más de 18 años de edad de 13 países distintos. En España el 14% de los hombre orinan siempre sentados mientras que el 28% nunca lo hace. En Alemania hasta el 40% de los hombre reconoce orinar siempre sentado mientras que Mexico sólo reconoce orinar siempre sentado el 6%.

| etiquetas: orín , orina , meada , mear , pipí , hombres , sentados
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40 comentarios
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Comentarios destacados:    
#20 Leclercia_adecarboxylata
#13 ¬¬
#15 Esa misma gente machote que siempre orina de pie luego no tira de la cadena ¡Tirad de la cadena por dios! No cuesta tanto!
La sedestación urinaria se asocia a personas higiénicas. Sí, debe haber papel en el baño, no sólo en el de mujeres. :ffu:
1 K 35
#22 Tensk
#20 Yo siempre tiro de la cadena, y es más, si veo que el anterior no ha tirado, tiro de ella antes y después.

Mear de pie es una ventaja evolutiva.
1 K 26
#25 Leclercia_adecarboxylata *
#22 Orinar sentado cuida tu próstata:
www.urologiasanrafael.com/estudios-aconsejan-hombres-orinar-sentados-c

Luego cuando os salga el chorrito, no os quejéis! ¬¬
1 K 35
#30 Tensk
#25 Porque mear de pie con los músculos asociados al acto mingitorio relajados no ocurre, ¿no?

No contestes si no quieres pero ¿tú eres tío o tía?
0 K 11
#33 Leclercia_adecarboxylata
#30 Soy tío y orino sentado, a mucha honra.
0 K 20
Spirito #12 Spirito
Recordad meneantes de bien: más de tres sacudidas ya es pajilla. :troll:
2 K 20
#1 Leclercia_adecarboxylata
Sinceramente, no sé por qué no orinar siempre que se pueda sentado. Es claramente más cómodo.
0 K 20
lonnegan #2 lonnegan
#1 porque la minga me toca con la taza y no me apetece coger una infeccion
6 K 72
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 Feliz tú que no te arrastra por el suelo.
0 K 12
Spirito #16 Spirito *
#2 Yo me la enrollo un poco por la pierna.

Cc: #4 #5
0 K 9
skaworld #17 skaworld
#1 #2 #4 La forma más cómoda de orinar es sobre los cadaveres mutilados de tus enemigos, lo sabe todo Cimmerio
1 K 32
Io76 #29 Io76
#17 Por Crom!
2 K 28
#5 tropezon
#2 Pásatela por encima del hombro y mea por la espalda, como hago yo
2 K 55
Davidavidú #6 Davidavidú
#1 #2 Ambos tenéis toda la razón. :-D
0 K 6
BastardWolf #11 BastardWolf
#2 la mia toca con el agua del fondo del bater y me da asquete
0 K 12
#3 Tensk
#1 ¿Más cómodo? Te será a ti más cómodo tener que bajar, por lo general, pantalón y gayumbos, sentarte en una taza que estará, más veces que no, fría, que te toque, como dicen ahí, la minga contra la taza (en particular si no es en tu casa) para tener que rehacer lo que has desecho, eso por no comentar que si quieres hacer una pasada por la punta con papel higiénico, es harto más sencillo de pie que no sentado.
2 K 28
#10 Leclercia_adecarboxylata *
#3 Sois unos exagerados. La minga cuelga en la 1/2 anterior de la taza sin llegar a tocar el fondo de la misma, ni tiene por qué tropezarse con las paredes. Te permite descansar los muslos y si tu trasero quiere participar en el acto no tienes que cambiar de posición. Puedes hacer dos cosas casi simultáneamente y es súper placentero.

#8 No se cogen tantas infecciones, yo nunca he cogido una. Además, suelo protegerme con un alfombrado de la taza con papel higiénico antes de empezar.
2 K 45
#13 Tensk
#10 Específicamente en el pdf que has puesto pone que vas sólo a por un 1 y no a por un 2. Si haciendo un 1 me apetece en ese momento un 2 da igual que esté de pie o sentado para darme cuenta, es más, creo que es más fácil que te suceda estando de pie.

Segundo, eso que tú dices dependerá por un lado del tamaño y forma de la taza, que ni de coña son todas iguales, y del tamaño de tu miembro. En base a lo que comentas, pues oye, que has tenido mala suerte :troll:

¿Te permite descansar los muslos? Si precisamente estás apoyado sobre ellos en una posición nada natural.
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Skiner #15 Skiner *
#10 Una exageración de gasto de papel innecesaria. :troll:
Fuera de casa la mayoría de la gente masculina mea de pie.
Y sube mucho más el porcentaje cuanta más grima da el lugar donde entras.
Dejemonos de cuentos.
2 K 30
The_Ignorator #27 The_Ignorator
#15 concretamente cuando me encuentro esos urinarios pequeñitos que están ubicados como a 1'2m de altura.
Lo siento, pero sentarme no lo veo....es mas, y ponerme de puntillas y hacer equilibrios tampoco ¡a tomar x culo y a dejar el baño hecho un asco! (Y que compren urinarios decentes)
0 K 10
Skiner #35 Skiner *
#27 Los urinarios de pared clásicos :troll:  media
1 K 17
The_Ignorator #39 The_Ignorator
#35 ahí, bien grandes y no conozco a nadie quien tenga problemas con ellos
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Urasandi #24 Urasandi
#3 La taza tiene que estar fría. Si no, parece recién usada.
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#26 Tensk
#24 Yo no he dicho que no tenga que estarlo, he hablado de la comodidad de que lo esté, que no es comodidad, claro.
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The_Ignorator #9 The_Ignorator
#1 ¿comodo para quien?
Solo me resulta mas cómodo si estoy en mi casa y estoy tan asobinado que no quiero encender la luz para no despejarme y a la vez quiero asegurar que todo vaya a su sitio para manchar/limpiar lo menos posible
1 K 25
Skiner #32 Skiner *
#9 Si quieres algo cómodo puedes disfrutar de esto. :troll:
Aquí resulta imposible sentarse.
Cuando lo ves por primera vez es un shock el "toilette à la turque"  media
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The_Ignorator #37 The_Ignorator
#32 xD xD xD
Yo ya te digo: mi enemigo particular son esos urinarios pequeñitos que encima ponen a una altura que me pilla a la altura el ombligo.

Ahí, lo siento mucho, pero pagará el pato a quien le toque limpiar.

Urinarios a la tuca, urinarios corridos/¿en bancada?, tazas de retrete de toda la vida, o váteres portátiles....no tengo problema con nada, excepto con esos urinarios que digo
0 K 10
#36 soberao
#9 Es eso cómodo por la limpieza. Orinar de pié salpica aunque corrijas la dirección rápido. Es más higiénico cuando compartes el baño con más gente para las que orinar de pié no es una opción.
0 K 15
The_Ignorator #38 The_Ignorator
#36 pues eso, es cómodo para otros, no para el que mea.

También la comodidad/incomodidad no es incompatible con limpiar si manchas
0 K 10
#31 VFR
#1 Es más difícil apuntar a la mosca
0 K 13
#40 chavi
Mucho más cómodo.

Sobre todo cuando limpias el baño
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#23 srskiner
Orinar sentado en varios paises? Imagino que no muchos.
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hazardum #18 hazardum
Recien despierto o después de hacer cochinadas, o meo sentado o hago un cuadro en el WC :troll:
0 K 8
Io76 #34 Io76
Yo en casa suelo mear sentado, en la hostelería, nunca.
0 K 8
Skiner #8 Skiner *
#0 Esto no es creible, porque nadie mea siempre sentado, podrás mear sentado en tu casa, pero cuando sales fuera de casa es un deporte de alto riesgo sentarte por los retretes del mundo a coger infecciones. :troll:
Dicho eso la meada gustosa es la que haces en el campo sin intermadiarios.
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#14 mrM4
#8 Yo en casa siempre sentado que así hay menos que limpiar
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Skiner #19 Skiner
#14 Desde luego el porcentaje de acierto aumenta considerablemente. :troll:
0 K 7
#21 Maldito
#14 Porque por mucha punteriaía que haya, salpica por todos todos lados.
0 K 10
#28 Aaaa3
#21 doi fe, con una mampara transparente al lado del vater me di cuenta. Es imposible no salpicar :ffu:
0 K 6

menéame