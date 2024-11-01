Porcentaje de hombres que orinan sentados en varios países [.pdf]

Encuesta internacional realizada a 7024 hombres de más de 18 años de edad de 13 países distintos. En España el 14% de los hombre orinan siempre sentados mientras que el 28% nunca lo hace. En Alemania hasta el 40% de los hombre reconoce orinar siempre sentado mientras que Mexico sólo reconoce orinar siempre sentado el 6%.
| etiquetas: orín , orina , meada , mear , pipí , hombres , sentados
#15 Esa misma gente machote que siempre orina de pie luego no tira de la cadena ¡Tirad de la cadena por dios! No cuesta tanto!
La sedestación urinaria se asocia a personas higiénicas. Sí, debe haber papel en el baño, no sólo en el de mujeres.
Mear de pie es una ventaja evolutiva.
www.urologiasanrafael.com/estudios-aconsejan-hombres-orinar-sentados-c
Luego cuando os salga el chorrito, no os quejéis!
No contestes si no quieres pero ¿tú eres tío o tía?
Cc: #4 #5
#8 No se cogen tantas infecciones, yo nunca he cogido una. Además, suelo protegerme con un alfombrado de la taza con papel higiénico antes de empezar.
Segundo, eso que tú dices dependerá por un lado del tamaño y forma de la taza, que ni de coña son todas iguales, y del tamaño de tu miembro. En base a lo que comentas, pues oye, que has tenido mala suerte
¿Te permite descansar los muslos? Si precisamente estás apoyado sobre ellos en una posición nada natural.
Fuera de casa la mayoría de la gente masculina mea de pie.
Y sube mucho más el porcentaje cuanta más grima da el lugar donde entras.
Dejemonos de cuentos.
Lo siento, pero sentarme no lo veo....es mas, y ponerme de puntillas y hacer equilibrios tampoco ¡a tomar x culo y a dejar el baño hecho un asco! (Y que compren urinarios decentes)
Solo me resulta mas cómodo si estoy en mi casa y estoy tan asobinado que no quiero encender la luz para no despejarme y a la vez quiero asegurar que todo vaya a su sitio para manchar/limpiar lo menos posible
Aquí resulta imposible sentarse.
Cuando lo ves por primera vez es un shock el "toilette à la turque"
Yo ya te digo: mi enemigo particular son esos urinarios pequeñitos que encima ponen a una altura que me pilla a la altura el ombligo.
Ahí, lo siento mucho, pero pagará el pato a quien le toque limpiar.
Urinarios a la tuca, urinarios corridos/¿en bancada?, tazas de retrete de toda la vida, o váteres portátiles....no tengo problema con nada, excepto con esos urinarios que digo
También la comodidad/incomodidad no es incompatible con limpiar si manchas
Sobre todo cuando limpias el baño
Dicho eso la meada gustosa es la que haces en el campo sin intermadiarios.