Porcentaje de hombres que orinan sentados en varios países [.pdf]

Encuesta internacional realizada a 7024 hombres de más de 18 años de edad de 13 países distintos. En España el 14% de los hombre orinan siempre sentados mientras que el 28% nunca lo hace. En Alemania hasta el 40% de los hombre reconoce orinar siempre sentado mientras que Mexico sólo reconoce orinar siempre sentado el 6%.