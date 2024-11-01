·
100
meneos
3119
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
Poco me parece para tremenda gilipollez
Bro, si no tienes este cine en tu casa no tienes absolutamente nada.
|
etiquetas:
:
tremenda gilipollez
,
daniel fez
,
cine en casa
57
43
9
K
374
ocio
43 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
karakol
Me quedo con el primer comentario.
Qué tiempos aquellos que sólo había un tonto en cada pueblo
42
K
410
#10
luxaaar
#2
la cantidad de tontos no ha variado, solo el acceso a ver si vida
2
K
28
#16
knzio
#2
es la globalización de los tontos. Antes el tonto del pueblo era eso, de su pueblo y su pueblo lo sufría. Ahora los compartimos entre todos, para nuestra desgracia.
4
K
57
#1
HeilHynkel
Eso en el supuesto que sea cierto ... porque te vas a primera hora de la tarde al cine a una película coñazo y puedes filmar eso di decir que te has comprado el cine para tí solo.
9
K
96
#41
Eukherio
#1
Muchos se dejan miles de euros en alquilar una casaza por un día o dos y después sacan vídeos diciendo que es su mansión.
A uno lo pillaron hace poco. Decía que estaba comprándose un lamborghini o uno de ese estilo, por capricho, le hicieron zoom en el pago y estaba alquilándolo pa hacerse el rico.
1
K
20
#43
mecha
#1
es un video de coña al que DanielFez le ha hecho una coña. Tiene más gracia si no sabes que el original es una parodia, claro.
Aquí la cuenta original,
el mentor de Llados
:
www.instagram.com/davidfocusmatrix/?hl=es
0
K
7
#11
MoñecoTeDrapo
*
#7
He
imbestigado
por mi cuenta y parece que David Focus Matrix hace en sus redes una crítica/parodia a los Lladosbros. Descripción en tiktok: "Gano más que el 99% de los alumnos de Llados. Humor inteligente." Otras veces dice que es el "mentor de Llados". En un video se "asusta" de encontrar un billete de solo 5 euros. No lo hace mal el tío.
7
K
70
#22
chatOGT
*
#14
mentor de llados??? será alumno!!!!
edito: ya lo pillo,
#11
lo comenta
1
K
22
#23
MoñecoTeDrapo
#20
Pero es un video de coña,
@davidfocusmatrix
hace humor sobre los seguidores de Llados, como digo en
#11
0
K
11
#25
NanakiXIII
#23
Vale, entonces tiene todo el sentido.
0
K
7
#31
Abril_2025
#11
Ley de Poe al cubo.
0
K
13
#14
karakol
Voy a seguir el rollo y decir que un cine de ese tamaño, a unos 10 eypos la entrada, ni de coña cuesta 1,600 pavos.
Este es un troll parodiando al mermado de Llados y el otro está troleando al troll.
Es un bucle de trolls sin solución de continuidad.
4
K
62
#33
Cuñado
#14
Y con el proyector apagado mucho menos...
Éste es el acomodador que le ha pedido al jefe que dejase entrar a su novia ver la sala.
1
K
30
#5
MoñecoTeDrapo
*
¿Es posible que sea todo un farol y que realmente sea una sesión matinal o a las cuatro de la tarde de una peli ya amortizada en ese momento? Yo diría que es bastante probable.
4
K
55
#7
phillipe
#5
Venga, vamos a investigarlo: alguien reconoce la sala?
2
K
33
#12
salteado3
#5
¿Qué es una peli ya amortizada? ¿Que ya ha acabado?
0
K
12
#15
MoñecoTeDrapo
*
#12
Que ya está al final de su vida en el circuito de las salas de cine. Jerga de gestión/contabilidad.
1
K
23
#20
NanakiXIII
*
#5
Es evidente que es así. Anda que no he ido yo veces al cine vacío por completo o con tres personas más.
Pero vamos, que empieza con no eres nadie si no tienes un cine en casa y resulta que eso no es su casa... sino el cine del barrio. Un poco más y el cine no es más que un croma verde de fondo.
1
K
17
#29
sivious
#19
Fuiste tu el que fue a verla! Pillado!
2
K
31
#21
Larusico
1600€, pues lo que cuesta normalmente si vas con la familia, no?
3
K
29
#35
Abril_2025
#21
Bueno, mil euros te ahorras si llevas las palomitas y el agua de casa.
0
K
13
#26
pirtate
Este youtuber es un crack
2
K
28
#4
El_Tio_Istvan
[habla sumerio]
2
K
27
#6
Hoypuedeserungrandia
Esto de los frikis intentando hacer ver al resto que son millonetis y que como les sobra, hacen este tipo de estupideces , se les esta yendo de las manos , empezó el LLados ese ,
el que vende humo para que te hagas millonario
, le han seguido un montón de ellos que te enseñan a hacerte millonario de la noche a la mañana con cursillos motivacionales ,donde te dicen que tienes que creer en ti , que trabajar es de pobres y estupideces por el estilo. Es lo que nos toca vivir, mientras estos "millonarios" pasan mas hambre que el perro de un volatinero.
1
K
27
#17
Leon_Bocanegra
#6
hay por ahí un vídeo de un cochazo en Dubai, donde los Bro de llados y demás majaderos se van montando para grabarse como si el coche fuera suyo, y resulta que hay una cola de Bros, y conforme termina uno de grabarse presumiendo de cochazo, se monta otro y hace lo mismo.
1
K
19
#18
Anais33
#17
en corea hubo una infección de hongos en los pies de una pandilla de influencer que presumían de unas medias de Chanel, me parece, alguien los tenía y todas infectadas, hay que ser boba para parecer más que nadie
0
K
7
#3
Vespas
Tiene que ser una parodia sobre los Lladobros. En el caso de que no, esa persona tiene un problema tocho a varios niveles.
2
K
21
#28
EsUnaPreguntaRetórica
#3
Es un vídeo de coña. Y aunque no lo fuera, subir esta parida a portada... En fin.
0
K
8
#24
Magog
El otro dia fui a ver Tron y la vi solo con mis hermanos, soy super pro de esos entonces
No es taaaan mala
1
K
21
#40
rojelio
#24
He de decir que fui a ver Tron Ares con pocas expectativas, y me soprendió positivamente. No es una obra maestra, pero ninguna de la saga lo es, así que...
0
K
10
#36
HeilHynkel
Me ha venido a la cabeza un cómic de Superman de hace la torta de años, de esos pulp cuyas ediciones se desarmaban solo con abrirlas.
En ella hiponizaban a Jimmy Olsen y lo hacían que de día derrochara y de noche fuera un avaro y obviamente, esto daba lugar a situaciones gilipollescas. En una de ellas, para ver cómodamente la película Jimmy se compraba las cinco primeras filas del cine ... estos se pasan de gilipollas y dicen que se las han comprado todas.
0
K
20
#9
Torrezzno
Y sin palomitas
0
K
20
#38
luscofusco1981
Y esta gilipollez en portada? El vídeo original también es troll
1
K
13
#42
camvalf
Joer fue un adelantado, Makinavaja "el último choriso" en el día que la estrenaron en cine estaba yo solo en la sala, y era una sala muy grande.
0
K
12
#34
Aguarrás
DanielFez, meneo.
Es un hacha.
0
K
12
#39
Poll
El cine de mi pueblo te hace una sesión privada por 200€.
Lo malo es que solo te pone pelis infantiles que tengan en catálogo, pero bueno, para una fiesta infantil es una opción.
0
K
10
#37
TripleXXX
*
Algo que siempre me ha extrañado no ver en España cuando es o era común en Seúl son las mini salas de cine con pocos asientos que podías alquilar para tu grupo de colegas a precios razonables, incluso recuerdo alguna de sólo dos plazas, dos buenos sillones de relax y una tv de las gigantes.
Otra cosa que echo de menos, aunque la he visto en Tokio también, son los bares de copas con reservados donde podías hacer el majarón con tus colegas sin exponerte a la vista y los oídos de otros clientes.
0
K
9
#30
sivious
Si la chavala es esta descojonando detras
0
K
7
#27
tierra_del_hielo
ni eso. Te compras una TV de 1600€ y ves la pelicula en casa. La compras en amazon prime si hace falta.
0
K
7
#8
fuemsa2004
jejej. se pued ser mas tonto?????
0
K
7
#13
EldelaPepi
Hace veinte años vi King Kong de Peter Jackson solo en una sala. Pero cuando digo solo es solo. No se asomó ni siquiera un currante del cine. Puedo decir que fue toda una experiencia.
0
K
7
#19
sald64059
#13
a mí me pasó con Daredevil...
0
K
7
#32
Marcus78
Un pavo alardeando de gastar dinero en las redes? eso es de alguna forma algo relevante?
0
K
6
Ver toda la conversación (
43
comentarios)
