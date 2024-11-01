Platón ha sido censurado. ¿Quién es el siguiente?

«Es absurdo que se le diga a un profesor que no enseñe a Platón, un pensador fundamental en el estudio de la filosofía occidental desde el Renacimiento, simplemente porque sus escritos tratan cuestiones sobre el amor, el género y la identidad humana», afirmó Amy Reid, directora interina del programa Freedom to Learn (Libertad para aprender) de PEN America. «Censurar textos clásicos en aras de la ortodoxia política es contrario a los objetivos de la educación.