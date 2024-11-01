edición general
Platón ha sido censurado. ¿Quién es el siguiente?

«Es absurdo que se le diga a un profesor que no enseñe a Platón, un pensador fundamental en el estudio de la filosofía occidental desde el Renacimiento, simplemente porque sus escritos tratan cuestiones sobre el amor, el género y la identidad humana», afirmó Amy Reid, directora interina del programa Freedom to Learn (Libertad para aprender) de PEN America. «Censurar textos clásicos en aras de la ortodoxia política es contrario a los objetivos de la educación.

yemeth #2 yemeth
Ya hay que ser ignoranteyanki para tratar de prohibir a Platón.
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Vaya, al parecer han echado de la polis al que quería echar a los poetas de ella :troll: :troll: :troll:
