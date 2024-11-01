edición general
Qué pasará con los robots aspiradores Roomba después de que iRobot se haya declarado en quiebra

iRobot pasará a formar parte de la empresa china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, después de la quiebra.

pitercio #1 pitercio
Que ahora son ella baila sola.
Dene #2 Dene
Que los nuevos valdrán la mitad
#5 hrundil
Yo tengo uno de los primeros que llegaron por aquí hace 10 años o así. Sin internet ni nada así que no temo que deje de funcionar. Ya hace varios años que le voy poniendo repuestos no oficiales.
arturios #13 arturios
#5 Lo peor son las baterías, pero las piezas mecánicas, con su simpleza, la hacen eterna.
#6 okeil
Me pregunto qué opinarán Trump y sus MAGA al respecto ...
Quorthon #7 Quorthon
#6 en breve, prohibiendolos en los USA porque tienen camaras y espian a los Usnitas xD
manbobi #12 manbobi
Yo compré una hace 10,5 años por 400€. Tuve un problema de carga al año y medio, probablemente la base y me la cambiaron por un modelo superior. Desde entonces salvo filtros y la rueda "loca" que cambié por una de aliexpress, todo OK. Como el primer día.
nopolar #8 nopolar
¿Hay alguna forma de hacer las roombas autónomas, sin necesidad del servidor de la empresa?
lgg2 #3 lgg2
La ultima noticia que tuve respecto a iRobot era que Amazon había intentado la compra. Ahora me entero que han quebrado...

Por otro lado, vendiendo un producto caro y la competencia comiéndote por los pies en precio y sin reacción también tiene que haber contribuido.
secreto00 #4 secreto00
#3 si, es más caro, pero mi Roomba de hace 8 años sigue funcionando.
Menuda fuerza tiene, y la batería está como el primer día.
No sé si los modelos más baratos tienen esas calidades
#10 Abril_2025
#4 Yo tengo una de Huawei y es un despelote. Si la pones en mi salón, que es grande, al avanzar mucho se acobarda y se pasa una hora yendo hacia delante y yendo hacia detrás.

No la tengo conectada a internet por motivos obvios.

En pasillos y salas normales funciona mejor.
salteado3 #11 salteado3 *
#4 Si pagas la cuarta parte y dura la mitad ya habrás salido ganando. Y encima seguramente la nueva limpie mejor, que al final es de lo que va todo esto.

Aquí uno que empezó con la Roomba 300€, se me estropeó a los 2 años, justo al final de la garantia, volví a comprar otra "mejor" a ver si duraba más, 400€, la batería me duró 1 año... A los 2 años justos se volvió a estropear e iba marcha atrás, probé de todo, compré una iLife por 100€... Me duró 5 años. Todo terreno, limpiaba…   » ver todo el comentario
