publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
202
clics
Qué pasará con los robots aspiradores Roomba después de que iRobot se haya declarado en quiebra
iRobot pasará a formar parte de la empresa china Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, después de la quiebra.
|
etiquetas
:
roomba
,
robot
,
ventas
15
4
1
K
312
actualidad
13 comentarios
15
4
1
K
312
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pitercio
Que ahora son
ella baila sola
.
8
K
97
#9
Albarkas
#1
1
K
30
#2
Dene
Que los nuevos valdrán la mitad
2
K
32
#5
hrundil
Yo tengo uno de los primeros que llegaron por aquí hace 10 años o así. Sin internet ni nada así que no temo que deje de funcionar. Ya hace varios años que le voy poniendo repuestos no oficiales.
1
K
25
#13
arturios
#5
Lo peor son las baterías, pero las piezas mecánicas, con su simpleza, la hacen eterna.
0
K
11
#6
okeil
Me pregunto qué opinarán Trump y sus MAGA al respecto ...
1
K
21
#7
Quorthon
#6
en breve, prohibiendolos en los USA porque tienen camaras y espian a los Usnitas
0
K
6
#12
manbobi
Yo compré una hace 10,5 años por 400€. Tuve un problema de carga al año y medio, probablemente la base y me la cambiaron por un modelo superior. Desde entonces salvo filtros y la rueda "loca" que cambié por una de aliexpress, todo OK. Como el primer día.
0
K
12
#8
nopolar
¿Hay alguna forma de hacer las roombas autónomas, sin necesidad del servidor de la empresa?
0
K
8
#3
lgg2
La ultima noticia que tuve respecto a iRobot era que Amazon había intentado la compra. Ahora me entero que han quebrado...
Por otro lado, vendiendo un producto caro y la competencia comiéndote por los pies en precio y sin reacción también tiene que haber contribuido.
0
K
7
#4
secreto00
#3
si, es más caro, pero mi Roomba de hace 8 años sigue funcionando.
Menuda fuerza tiene, y la batería está como el primer día.
No sé si los modelos más baratos tienen esas calidades
1
K
23
#10
Abril_2025
#4
Yo tengo una de Huawei y es un despelote. Si la pones en mi salón, que es grande, al avanzar mucho se acobarda y se pasa una hora yendo hacia delante y yendo hacia detrás.
No la tengo conectada a internet por motivos obvios.
En pasillos y salas normales funciona mejor.
1
K
21
#11
salteado3
*
#4
Si pagas la cuarta parte y dura la mitad ya habrás salido ganando. Y encima seguramente la nueva limpie mejor, que al final es de lo que va todo esto.
Si pagas la cuarta parte y dura la mitad ya habrás salido ganando. Y encima seguramente la nueva limpie mejor, que al final es de lo que va todo esto.

Aquí uno que empezó con la Roomba 300€, se me estropeó a los 2 años, justo al final de la garantia, volví a comprar otra "mejor" a ver si duraba más, 400€, la batería me duró 1 año... A los 2 años justos se volvió a estropear e iba marcha atrás, probé de todo, compré una iLife por 100€... Me duró 5 años. Todo terreno, limpiaba…
» ver todo el comentario
0
K
12
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
