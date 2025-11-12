¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?

Mucha gente desconoce que si rechaza una propuesta del Sergas para una intervención en un centro privado pasa a una lista de espera que se conoce como «no estructural» No solo deja de contar en las listas públicas. Además, la Administración entiende que ya ha cumplido con su obligación de dar una respuesta al paciente en los tiempos legalmente estipulados y la petición de su cirugía pasa a un limbo en el que se desconoce el tiempo que tardarán en atenderla.