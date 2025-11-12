edición general
12 meneos
14 clics
¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?

¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?

Mucha gente desconoce que si rechaza una propuesta del Sergas para una intervención en un centro privado pasa a una lista de espera que se conoce como «no estructural» No solo deja de contar en las listas públicas. Además, la Administración entiende que ya ha cumplido con su obligación de dar una respuesta al paciente en los tiempos legalmente estipulados y la petición de su cirugía pasa a un limbo en el que se desconoce el tiempo que tardarán en atenderla.

| etiquetas: sanidad publica , sergas , galicia , listas de espera
11 1 0 K 96 actualidad
7 comentarios
11 1 0 K 96 actualidad
johel #2 johel
Hoy estaban hablando en la tv de las llamadas para hacer pruebas en madrid, desviadas a la privada entre la 1 y las 4 de la mañana, comentando eso mismo.
2 K 38
frg #6 frg
#2 No sólo in Madriz, hay varias comunidades haciendo lo mismo. La pública difícilmente puede competir con horarios nocturnos pagados con cacahuetes.
0 K 11
johel #7 johel *
#6 El mayor recorte economico lo hacen con la gente que esta atendiendo, sin hacer ninguna trampa. Cuando vas a la publica te atiende minimo un auxiliar, hay una enfermera cerca y un radiologo, a veces incluso hay un medico. En la privada hay una secretaria y un operario mecanico.
0 K 11
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que lo mismo sobrevives.
0 K 13
frg #5 frg
Pasa que esperas, ...., mucho tiempo, ...., pero mucho, mucho, ...., y encima llueve
0 K 11
#4 Vamohacalmano
Hoy en: la gestión pública es una puta mierda y encima tiene el monopolio...sanidad.
0 K 6

menéame