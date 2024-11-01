edición general
21 meneos
32 clics
Cuando la violencia ya no hace ruido

Cuando la violencia ya no hace ruido

La violencia en Gaza no ha terminado con el alto al fuego, sino que ha dejado de interrumpir, y se presenta como efecto colateral

| etiquetas: gaza , violencia , muertes , pese , alto el fuego
16 5 0 K 139 Palestina
sin comentarios
16 5 0 K 139 Palestina

menéame