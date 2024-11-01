·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9634
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
9280
clics
Cuando el karma mata la comunidad
5294
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
3816
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
2681
clics
El Roto: cambio de plano
más votadas
437
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
462
La principal invención de las élites: los pobres de derecha
323
El cuerpo de guardaespaldas de Vito Quiles: neonazis con vínculos con el narcotráfico
430
Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial y denuncia un operativo absolutamente desmesurado
251
El Hospital Clínico de Valencia obliga a los pacientes con cáncer a ir a Urgencias al eliminar las oncológicas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
15
clics
La paradoja de los gigantes de la IA: claman que su software acabará con muchos empleos y son las que más exigen trabajo duro a la gente
Muchísimas son las empresas de la IA que apuestan tanto por el talento humano que fuerzan jornadas de trabajo largas y en oficina, mano a mano con más personas.
|
etiquetas
:
is
,
ai
,
trabajo
,
empleo
,
paradojas
,
multinacionales
,
tecnología
9
2
0
K
139
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
139
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Supercinexin
#4
España necesitaría desplegar la IA en todo el funcionariato. No hace falta despidos masivos crueles al estilo Milei liberata: basta con desplegar IA y no reponer funcionarios conforme se vayan jubilando. Muchos papeleos y procesos antediluvianos (que en otros países ni existen, podría pasarme un rato hablando de cómo en UK haces en diez minutos online lo que en España requiere visitas obligatorias al juzgado de paz, a Tráfico y demás...) se podrían automatizar perfectamente con un par de…
» ver todo el comentario
2
K
52
#8
Feindesland
#5
Si, de acuerdo. Amplié la idea en un artículoÇ:
www.meneame.net/story/cuentas-piramide-aplicadas-ia-desempleo
La cuestión es que, tal como lo explicas, y tienes razón, esto supondrá una involución difícil de llevar para muchos. De hecho, pintar fachadas, instalar aire acondiciondo, recolectar lechugas y tapar baches son trabajos que tienen que hacer los inmigrantes porque nadie los quiere hacer aquí. Lo que vienes a decir es que desaparece el trabajo intelectual para ser sustituido por el físico, un trabajo que ya están realizando personas de fuera. Se acabó la oficinita y regresa la intemperie.
Ya verás qué bonito va a pintar todo si las cosas van por ahí.
0
K
20
#2
drstrangelove
Esto sólo demuestra el bluff de la IA, hace falta un ejército de aporreateclados para afinarla y ajustarla según las necesidades de cada usuario (casero, institucional, corporativo, etc.).
Al final pasará lo que ya me imagino, lejos de acabar con muchos empleos, creará más escasez de perfiles cualificados.
2
K
42
#3
Supercinexin
*
#2
Al expandirla por todas partes, empieza a pensar además en la gran demanda de ingenieros de sistemas y peñita técnica que sepa cómo desplegar y mantener esas tecnologías.
Eso sí, el efepero que de dedicaba a revisar Excels, a llevar documentos de aquí para allá, a contabilizar nosequé, a dialogar con los clientes, el comerciata que les explica todo el producto en larga conversación ajustando el contexto a las necesidades del cliente... pues todas esas faenas sí son las que hará la IA.…
» ver todo el comentario
4
K
69
#4
Feindesland
#3
Es que esa es la cosa: es posible que acaben con un 1% de los trabajos al año.
Parece una risa pero, en España, sería un millón de parados en cuatro años.
1
K
37
#6
SeñorMarron
#3
donde trabajo está sucediendo lo mismo, pero veo problemas fundamentales en esta apuesta de lanzarse ya a la piscina.
- Los clientes y muchas veces los project owner no suelen tener la base técnica suficiente para describir el problema o la característica que se necesita de forma precisa y técnica.
- El agente IA que captura el ticket, toma está información como verdad en piedra, aunque en ocasiones pueda no ser precisa y/o incompleta. Si se nos escapan requisitos a los humanos, no te digo a…
» ver todo el comentario
2
K
39
#7
Supercinexin
#6
Si se nos escapan requisitos a los humanos, no te digo a una IA, que suelen ser muy imaginativas y dan cosas por hecho sin preguntar (más que los humanos)
Sí, esa es una de las principales taras, en efecto. Hace falta siempre revisar lo que dice la IA.
0
K
17
#1
gorg
capitalismo, ahorro y trabajo duru
1
K
34
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/cuentas-piramide-aplicadas-ia-desempleo
La cuestión es que, tal como lo explicas, y tienes razón, esto supondrá una involución difícil de llevar para muchos. De hecho, pintar fachadas, instalar aire acondiciondo, recolectar lechugas y tapar baches son trabajos que tienen que hacer los inmigrantes porque nadie los quiere hacer aquí. Lo que vienes a decir es que desaparece el trabajo intelectual para ser sustituido por el físico, un trabajo que ya están realizando personas de fuera. Se acabó la oficinita y regresa la intemperie.
Ya verás qué bonito va a pintar todo si las cosas van por ahí.
Al final pasará lo que ya me imagino, lejos de acabar con muchos empleos, creará más escasez de perfiles cualificados.
Eso sí, el efepero que de dedicaba a revisar Excels, a llevar documentos de aquí para allá, a contabilizar nosequé, a dialogar con los clientes, el comerciata que les explica todo el producto en larga conversación ajustando el contexto a las necesidades del cliente... pues todas esas faenas sí son las que hará la IA.… » ver todo el comentario
Parece una risa pero, en España, sería un millón de parados en cuatro años.
- Los clientes y muchas veces los project owner no suelen tener la base técnica suficiente para describir el problema o la característica que se necesita de forma precisa y técnica.
- El agente IA que captura el ticket, toma está información como verdad en piedra, aunque en ocasiones pueda no ser precisa y/o incompleta. Si se nos escapan requisitos a los humanos, no te digo a… » ver todo el comentario
Sí, esa es una de las principales taras, en efecto. Hace falta siempre revisar lo que dice la IA.