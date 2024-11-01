La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón

Las protestas por la participación del Israel-Premier Tech en la Vuelta a España están marcando el desarrollo de la prueba ciclista. También en su llegada a Aragón con dos etapas entre el viernes y el sábado. En la primera, con llegada a Cerler (Huesca), la organización retiró una docena de banderas de Palestina. El director de la carrera, Javier Guillén, ha confirmado que “denunciará” el boicot a Israel a la vez que cientos de manifestantes propalestinos gritan contra el genocidio al paso de los ciclistas por ciudades y carreteras.