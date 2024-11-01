edición general
La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón

La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón

Las protestas por la participación del Israel-Premier Tech en la Vuelta a España están marcando el desarrollo de la prueba ciclista. También en su llegada a Aragón con dos etapas entre el viernes y el sábado. En la primera, con llegada a Cerler (Huesca), la organización retiró una docena de banderas de Palestina. El director de la carrera, Javier Guillén, ha confirmado que “denunciará” el boicot a Israel a la vez que cientos de manifestantes propalestinos gritan contra el genocidio al paso de los ciclistas por ciudades y carreteras.

43 comentarios
Comentarios destacados:            
#3 Albarkas
En España llevar una bandera palestina no es delito. Lo que tiene que hacer quien quiera lucir una es llevarla puesta, no apoyada en nada de la organización. Para que no te la puedan quitar.
9 K 82
#9 Veelicus
#3 y con que derecho te lo quitan?, que puta sentencia tienen para que unos tipos que ni son policias te quiten algo que es tuyo???
Es problema es que normalizamos cosas que no lo son.
6 K 64
#11 Albarkas
#9 Si tú apoyas algo tuyo sobre algo de ellos (vallas y otros trastos) creo que sí que te pueden obligar a quitarlo, porque pueden decir que tapas su propaganda. Pero si lo llevas puesto no te lo pueden decir.
0 K 11
#13 Veelicus
#11 Si las vallas las ha puesto la organizacion de la vuelta si, pero si las vallas las ha puesto cada localidad no, eso seria funcion de los municipales.
Por ejemplo, tambien borran las pintadas que no les gustan de las carreteras y no tienen ninguna derecho a hacerlo.
0 K 11
#16 Albarkas
#13 Sobre las vallas municipales será a capricho del municipal que te toque si no les han dado órdenes y conociendo a los lacayos que gobiernan Zaragoza, fijo que les han dado alguna orden. Si lo quitan los de la organización, no son quien, pero seguro que los policías les darán la razón.
Para evitar todo éste jaleo, te la pones encima y acabas antes.
0 K 11
#20 Veelicus
#16 La que se ve en el video es una bandera puesta detras de una valla en medio de la nada, ni hay publicidad ni hay nada, simplemente es un puto sionista el que va en el coche que se cree con derecho a retirar lo que no es sudo de donde no es suyo.
Lo que comentas de que si lo llevas puesto no te lo quitan... lamentablemente tampoco es cierto, de hecho te impiden entrar en el local. Esto lo se por un partido que jugo el Baskonia vs Maccabi Tel Aviv en Vitoria y a la gente que llevaba algo de palestina, le decian que o se lo quitaba o no entraban, y quien lo decia era la ertzantza.
0 K 11
#25 Albarkas
#20 Pero estamos hablando de la vuelta ciclista, que se hace en la calle, no en un recinto cerrado.
0 K 11
#6 Suleiman
Puto asco de vuelta...
7 K 69
#12 pirat
#6 Por cierto, un dechado de patrocinadores enrrollados: carrefur, el pozo, petroleras, apuestas,,,
3 K 30
#2 Gry
"Eh ¿Como conseguimos que boicoteen a toda la Vuelta en lugar de solo a los israelíes que participan?" :popcorn:
6 K 64
#7 R2dC
#2 Espero que esas palomitas no sean de cutrefur  media
2 K 35
#1 alpoza
¿Cómo las intentarán tapar las televisiones?
7 K 59
#4 Albarkas
#1 corta y pega. Los realizadores se pueden volver locos si a mucha gente le da por enseñarlas a última cuando pasan los cámaras. No darán abasto.
2 K 29
#37 powernergia
#1 De ninguna manera, es impresionante la cantidad de banderas palestinas que ondean los espectadores durante todo el recorrido, y más al final como indica #5.

#4

#15 Yo creo que lo que está pasando es mucho mas eficaz para apoyar a los palestinos.

Hoy comentaban que el director del equipo de Israel decía que sus corredores estaban teniendo problemas con esto, apuesto a que no terminan la carrera.
1 K 23
#42 borre
#37 Ojalá les reventara la cabeza.
0 K 10
#5 R2dC
#1 En TDP y La2 no parece que hayan censurado nada.

Imagen de 100 a meta, pero los último 30 han estado a reventar también.  media
13 K 116
#14 Nómada_sedentario
#5 como música para mis oídos...
2 K 30
#27 spanishpig
#5 Qué bonito es Huesca.
1 K 16
#41 borre
#5 Me encanta la imagen.
0 K 10
#22 karakol
Palestina es un estado reconocido por España.

Yo puedo llevar la bandera de Tayikistán y nadie me la puede quitar, y mucho menos unos pringaos de una organización privada.

Espero que les caiga una buena denuncia para que, al menos durante un momento, puedan apartar la lengua del culo de los genocidas.
1 K 29
#10 pirat
Habrá que empezar a poner cara a esos sicarios defensores del genocidio para boicotear cualquier empresa y proyecto en el que se involucren.
¿ O también nos van a obligar a financiar y apoyar este genocidio ? Cosa que ya hacemos...
2 K 27
#33 ipanies
El inútil del director de la vuelta ha conseguido que sea más noticiable el tema del genocidio que las bicicletas. No conozco a nadie que sepa quién va primero y eso que hoy están en mi provincia.
Lo normal sería que destituyesen al responsable, los anunciantes y sponsors de los equipos deben de estar muuuuyyyyy contentos con todo esto.
0 K 13
#26 jonolulu
¿Con qué derecho? ¿Tiene la Vuelta legislación propia?
0 K 12
#17 Veelicus
Espero que a nadie se le ocurra hacer esto:
www.youtube.com/watch?v=Z5cTts0olsU&rco=1
0 K 11
#23 cdya
El propietario del Grupo Amaury y, por ende, de Amaury Sport Organisation (A.S.O.) es una empresa familiar francesa fundada por Émilien Amaury en 1944. Actualmente, el Grupo Amaury está dirigido por la viuda de Philippe Amaury, Marie-Odile Amaury, y sus hijos Aurora Amaury y Jean-Étienne Amaury, quienes son presidentes de l’Équipe y de A.S.O., respectivamente.
Esta estructura ha permitido a la familia Amaury mantener el control y expansión del Grupo, tanto en medios de comunicación como en la organización de eventos deportivos emblemáticos como el Tour de Francia y la Vuelta a España.
0 K 10
#21 cdya
Amaury Sport Organisation (A.S.O.) es una empresa dedicada a la organización de eventos deportivos internacionales, especialmente conocida por el Tour de Francia y otros eventos importantes como el Rally Dakar y la Vuelta a España (a través de su filial Unipublic).

El gerente actual y director general de A.S.O. es Yann Le Moenner, quien ocupa el cargo de director general de la empresa. Además, Jean-Etienne Amaury es presidente y director general del grupo Amaury, fundador de A.S.O. y parte de…   » ver todo el comentario
0 K 10
#31 cdya
Además del ciclismo, el Grupo Amaury y su filial Amaury Sport Organisation (A.S.O.) se dedican a organizar y gestionar una amplia variedad de eventos deportivos de élite en diferentes disciplinas.

Principales actividades y eventos organizados por A.S.O. y el Grupo Amaury incluyen:

Atletismo: Maratón de París, Maratón de Barcelona, Media Maratón de París y Media Maratón de Barcelona.

Ciclismo: Tour de Francia, París-Roubaix, París-Niza, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, París-Tours,…   » ver todo el comentario
0 K 10
#36 haprendiz
#34 No son horas de dormir. La pastilla, Aníbal.
0 K 10
#19 cdya
La organización de la Vuelta Ciclista a España está a cargo de la empresa Unipublic, que es una empresa especializada en la creación, organización y comercialización de eventos deportivos de élite. Unipublic es filial del grupo Amaury Sport Organisation (A.S.O.), que es un referente mundial en la organización de eventos deportivos. Desde 1979, Unipublic se encarga de organizar La Vuelta, consolidándola como una de las grandes vueltas ciclistas del mundo junto al Tour de Francia y…   » ver todo el comentario
0 K 10
#24 Veelicus
#19 La Misma UCI que impide a los equipos Bielorrusos participar por sus santos coj...
0 K 11
#30 eltxoa
#24 Es que Bielorrusia ha invadido... :troll:
0 K 10
#35 cdya
Somos solo rebaño.
0 K 10
#38 ipanies
#35 Si todas las ovejas y cabras se ponen de acuerdo revientan al pastor y se comen a los perros.
0 K 13
#39 cdya
#38 ¿Eso lo has visto alguna vez? No, porque solo son rebaños de ovejas o cabras.
0 K 10
#18 DPM
Suerte cuando pasen por País Vasco
0 K 9
#40 Pepy
Todo se compra y se vende con dinero
0 K 9
#28 imaginateca
¿Qué están haciendo con las de Yemen?
1 K 9
#29 haprendiz
#28 Sal a la calle con una y compruébalo por ti mismo de primera mano.
0 K 10
#34 imaginateca
#29 El cinismo no te deja dormir. ¿Eh, Clarice?
1 K 9
#8 AlexGuevara
Nivelazo!
0 K 8
#32 Razorworks
Si nunca me ha gustado a mí ni a mucha gente la vuelta ciclista y las molestias que ocasionan, con esto seguro que logran mejorar su imagen.
0 K 7
#43 j3j3j3j3
pues habra que pintar ladrillos con la bandera , asi les podra hacer daño de verdad
0 K 7
#15 karaskos
Pues a boicotear a nuestra manera, no viendo semejante mierda sionista y corriendo la voz.
0 K 7

