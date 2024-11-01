La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón

Las protestas por la participación del Israel-Premier Tech en la Vuelta a España están marcando el desarrollo de la prueba ciclista. También en su llegada a Aragón con dos etapas entre el viernes y el sábado. En la primera, con llegada a Cerler (Huesca), la organización retiró una docena de banderas de Palestina. El director de la carrera, Javier Guillén, ha confirmado que “denunciará” el boicot a Israel a la vez que cientos de manifestantes propalestinos gritan contra el genocidio al paso de los ciclistas por ciudades y carreteras.
Es problema es que normalizamos cosas que no lo son.
Por ejemplo, tambien borran las pintadas que no les gustan de las carreteras y no tienen ninguna derecho a hacerlo.
Para evitar todo éste jaleo, te la pones encima y acabas antes.
Lo que comentas de que si lo llevas puesto no te lo quitan... lamentablemente tampoco es cierto, de hecho te impiden entrar en el local. Esto lo se por un partido que jugo el Baskonia vs Maccabi Tel Aviv en Vitoria y a la gente que llevaba algo de palestina, le decian que o se lo quitaba o no entraban, y quien lo decia era la ertzantza.
#4
#15 Yo creo que lo que está pasando es mucho mas eficaz para apoyar a los palestinos.
Hoy comentaban que el director del equipo de Israel decía que sus corredores estaban teniendo problemas con esto, apuesto a que no terminan la carrera.
Imagen de 100 a meta, pero los último 30 han estado a reventar también.
Yo puedo llevar la bandera de Tayikistán y nadie me la puede quitar, y mucho menos unos pringaos de una organización privada.
Espero que les caiga una buena denuncia para que, al menos durante un momento, puedan apartar la lengua del culo de los genocidas.
¿ O también nos van a obligar a financiar y apoyar este genocidio ? Cosa que ya hacemos...
Lo normal sería que destituyesen al responsable, los anunciantes y sponsors de los equipos deben de estar muuuuyyyyy contentos con todo esto.
Esta estructura ha permitido a la familia Amaury mantener el control y expansión del Grupo, tanto en medios de comunicación como en la organización de eventos deportivos emblemáticos como el Tour de Francia y la Vuelta a España.
El gerente actual y director general de A.S.O. es Yann Le Moenner, quien ocupa el cargo de director general de la empresa. Además, Jean-Etienne Amaury es presidente y director general del grupo Amaury, fundador de A.S.O. y parte de… » ver todo el comentario
Principales actividades y eventos organizados por A.S.O. y el Grupo Amaury incluyen:
Atletismo: Maratón de París, Maratón de Barcelona, Media Maratón de París y Media Maratón de Barcelona.
Ciclismo: Tour de Francia, París-Roubaix, París-Niza, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja, París-Tours,… » ver todo el comentario