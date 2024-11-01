Oklahoma: practicaba tiro al blanco en su jardín y mata accidentalmente una mujer

Un hombre de Oklahoma que estaba practicando tiro al blanco en su patio trasero en Navidad disparó y mató a una anciana a pocas cuadras de su casa, dijeron las autoridades. Cody Wayne Adams, de 33 años, ha sido acusado de homicidio en primer grado en relación con la muerte de una anciana. La víctima se encontraba en un porche de una casa vecina con familiares en una residencia en la localidad de Comanche cuando recibió un disparo el jueves por la tarde.
| etiquetas: oklahoma , tiro al blanco , disparo , mujer muerta
Badum psssss!