edición general
10 meneos
24 clics
Oklahoma: practicaba tiro al blanco en su jardín y mata accidentalmente una mujer

Oklahoma: practicaba tiro al blanco en su jardín y mata accidentalmente una mujer

Un hombre de Oklahoma que estaba practicando tiro al blanco en su patio trasero en Navidad disparó y mató a una anciana a pocas cuadras de su casa, dijeron las autoridades. Cody Wayne Adams, de 33 años, ha sido acusado de homicidio en primer grado en relación con la muerte de una anciana. La víctima se encontraba en un porche de una casa vecina con familiares en una residencia en la localidad de Comanche cuando recibió un disparo el jueves por la tarde.

| etiquetas: oklahoma , tiro al blanco , disparo , mujer muerta
9 1 0 K 111 actualidad
8 comentarios
9 1 0 K 111 actualidad
Spirito #3 Spirito *
¿A quién no le ha pasado que está con su AK-47 disparando felizmente desde su jardín y una vecina de esas tikismikis se muere por acercarse a una bala? :troll:
4 K 54
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Se sabe que no es policía porque sino no haría tiro al blanco.

Badum psssss!
2 K 25
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Si hubiera estado tirando al negro en lugar de al blanco, no le ponen ni multa. :roll:
0 K 19
Fedorito #1 Fedorito
Si te pones a disparar un arma de fuego en tu jardín y matas a alguien no es una muerte accidental, es un asesinato.
0 K 14
Spirito #4 Spirito
#1 La anciana debería haber llevado una pequeña bomba nuclear portátil, con capacidad para arrasar el barrio, a modo de persuasión para evitar que los vecinos disparen hacia su posición.
1 K 12
#5 sald64059
#1 homicidio.
0 K 8
azathothruna #6 azathothruna
Mira nomas, jugando en el jardin, cumple con las tradiciones gringas de tiroteos :shit: :troll:
0 K 11
#8 Echenique29A
Todos a Minnesota.
0 K 6

menéame