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'La nueva frontera de Israel debe ser la Litani': ministro israelí exige la anexión del sur del Líbano [Eng]

'La nueva frontera de Israel debe ser la Litani': ministro israelí exige la anexión del sur del Líbano [Eng]

Israel ha intentado anexionar el sur del Líbano durante décadas para asegurar más recursos hídricos y expandir el 'Gran Israel'

| etiquetas: israel , anexión , sur , líbano
18 6 0 K 238 Israel
8 comentarios
18 6 0 K 238 Israel
Free_palestine #2 Free_palestine
Después del genocidio de gaza, su robo de tierras de gaza y también de Cisjordania, guerra ilegal en Irán, ahora anexión de Líbano, este año seguro que los e hamos de eurovisión :palm:
7 K 108
Noeschachi #5 Noeschachi
#2 Te olvidas del cachito masivo extra de Quneitra que ocuparon en Siria el año pasado mas allá de los altos del Golán o la granja de Shebaa libanesa
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Madre mía, si fueran los rusos a buenas horas les habíamos expulsado de todas las competiciones internacionales y de Eurovisión, boqueado cuentas de oligarcas y embargado sus bienes en suelo europeo
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Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#6 De hecho la invasión rusa de Ucrania es el precedente moderno de la guerra por territorios invocando a la seguridad interna. Además con la diferencia de que a Israel si le atacan desde Líbano y a Rusia no le ha atacado nadie, ni había intención.
Esperemos que llegado el caso, Europa actúe de la misma manera.
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XtrMnIO #3 XtrMnIO
El Gran Robo.
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#4 LunaTiko
Pues nada, si la comunidad internacional reacciona y deja de lamer culos al Zanahorio y a Naziyahu, a ver si se decide a desmontar Israel y devolver cada tierra a su pueblo.

Lo sé... que utópico
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#1 T3rr0rz0n3
Esta gente está desbocada
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#7 XXguiriXX
A ver cómo justifican esto los del G7. Supongo que harán la vista gorda.
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menéame