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'La nueva frontera de Israel debe ser la Litani': ministro israelí exige la anexión del sur del Líbano [Eng]
Israel ha intentado anexionar el sur del Líbano durante décadas para asegurar más recursos hídricos y expandir el 'Gran Israel'
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Israel
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Israel
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#2
Free_palestine
Después del genocidio de gaza, su robo de tierras de gaza y también de Cisjordania, guerra ilegal en Irán, ahora anexión de Líbano, este año seguro que los e hamos de eurovisión
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#5
Noeschachi
#2
Te olvidas del cachito masivo extra de Quneitra que ocuparon en Siria el año pasado mas allá de los altos del Golán o la granja de Shebaa libanesa
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#6
Verdaderofalso
*
Madre mía, si fueran los rusos a buenas horas les habíamos expulsado de todas las competiciones internacionales y de Eurovisión, boqueado cuentas de oligarcas y embargado sus bienes en suelo europeo
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#8
Alakrán_
*
#6
De hecho la invasión rusa de Ucrania es el precedente moderno de la guerra por territorios invocando a la seguridad interna. Además con la diferencia de que a Israel si le atacan desde Líbano y a Rusia no le ha atacado nadie, ni había intención.
Esperemos que llegado el caso, Europa actúe de la misma manera.
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#3
XtrMnIO
El Gran Robo.
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#4
LunaTiko
Pues nada, si la comunidad internacional reacciona y deja de lamer culos al Zanahorio y a Naziyahu, a ver si se decide a desmontar Israel y devolver cada tierra a su pueblo.
Lo sé... que utópico
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#1
T3rr0rz0n3
Esta gente está desbocada
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#7
XXguiriXX
A ver cómo justifican esto los del G7. Supongo que harán la vista gorda.
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Esperemos que llegado el caso, Europa actúe de la misma manera.
Lo sé... que utópico