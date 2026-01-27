No puede ser normal que desaparezcan series por miedo a Donald Trump

Cuando el clima de excepcionalidad se prolonga en el tiempo, la ciudadanía puede asimilarlo con naturalidad y resignación: puede reescribir esa realidad en el cerebro como la nueva normalidad y no una anomalía ante la que se debe resistir. Pero, en el caso de los Estados Unidos, no debería haber nada de normal en la claudicación de las plataformas de contenidos y medios de comunicación ante las amenazas y críticas de Donald Trump. Y, entre las víctimas colaterales del clima censor y autoritario, todavía está The Savant.