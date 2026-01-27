edición general
No puede ser normal que desaparezcan series por miedo a Donald Trump

No puede ser normal que desaparezcan series por miedo a Donald Trump

Cuando el clima de excepcionalidad se prolonga en el tiempo, la ciudadanía puede asimilarlo con naturalidad y resignación: puede reescribir esa realidad en el cerebro como la nueva normalidad y no una anomalía ante la que se debe resistir. Pero, en el caso de los Estados Unidos, no debería haber nada de normal en la claudicación de las plataformas de contenidos y medios de comunicación ante las amenazas y críticas de Donald Trump. Y, entre las víctimas colaterales del clima censor y autoritario, todavía está The Savant.

Supercinexin #2 Supercinexin
Son cancelaciones sanas provocadas por los auténticos amantes de la libertad que luchan contra los wokes y la izquierda totalitaria y dictatorial que quiere cancelarlo todo.

Sirculen.
bacilo #3 bacilo
Pero si aquí la derechuza ha callado a Héctor de Miguel. Tampoco hay que irse a EEUU para ver casos de miedo a que te destrocen la vida.
#4 sliana
Pero el dictador es perro
Bourée #5 Bourée
Lo que no puede ser normal es que no desaparezca Donald Trump
Mikhail #6 Mikhail
#5 Lo normal no es que desaparezca un estado fascista. Lo normal es que empiecen a aparecer emuladores como champiñones. :-S
pedrobotero #1 pedrobotero
Pues a lo mejor vuelve Jericho...
