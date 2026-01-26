edición general
Intenté avisar a mis vecinos sobre el ICE. Entonces los agentes me atacaron. [ENG]

Brandon y yo vimos a varios agentes del ICE subirse a dos vehículos sin identificación. Giraron por una esquina y los seguimos durante unos 40 segundos, tocando el claxon para advertir de la llegada del ICE. Lo hicimos sabiendo que monitorear y alertar sobre las acciones de los agentes del gobierno es un derecho legalmente protegido. Pero ICE nos atacó. Los agentes salieron de su vehículo, rodearon el nuestro y nos gritaron que dejáramos de seguirlos. Uno de ellos regresó a mi coche y roció gas pimienta en las rejillas de ventilación.

rojelio
Cuando llegamos al Edificio Federal Whipple, me pusieron grilletes en los tobillos. Pedí cuatro veces hacer una llamada, pero me negaron ese derecho. Tuve que rogar por agua y que me permitieran hacer mis necesidades en otra celda abarrotada con un inodoro tras un muro bajo.

De camino a esa celda, pasé por celdas de detención llenas de personas que parecían ser de ascendencia latina y africana oriental. Los rostros abatidos y los gritos, lamentos y súplicas de estos hombres, mujeres y niños —algunos de tan solo 5 años— me atormentarán para siempre. Pero quizás aún más inquietante fue el sonido de las risas de los agentes cerca. ¿Acaso nuestras vidas son solo una broma para ellos?
Herumel
Herumel
Están mandando el mensaje, es lo que hacen.
El mensaje es para cuando den el segundo golpe de estado la gente se amedrente y tengan pánico. Los camisas pardas se están posicionando en estados que cuando llegue el golpe más posibilidades hay de que se levanten, básicamente Trump está posicionando tropas sobre el tablero para dominarlo. Esto es más viejo que el hilo negro, ahora solo queda presionar con unas cuantas muertes, y después cuando la gente ya la esté viendo venir y se levante, Trump…   » ver todo el comentario
dakota
dakota
en que se diferencia el USA actual de la Alemania nazi de la decada de los 30?
cada vez se parecen mas y mas....
0 K 9
daniMate
#2 en EEUU los judíos son "los buenos". Por lo demás, poca diferencia.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial
Terrible, el ICE ha detenido a un compatriota español nuestro. Cuando sera deportado hacia España?
x.com/ICEgov/status/2015078445928120456
0 K 7
Noeschachi
#4 tecnicamente seria extraditado*
Nasser
Nasser
las SS del Trumpeta
0 K 6

