Intenté avisar a mis vecinos sobre el ICE. Entonces los agentes me atacaron. [ENG]

Brandon y yo vimos a varios agentes del ICE subirse a dos vehículos sin identificación. Giraron por una esquina y los seguimos durante unos 40 segundos, tocando el claxon para advertir de la llegada del ICE. Lo hicimos sabiendo que monitorear y alertar sobre las acciones de los agentes del gobierno es un derecho legalmente protegido. Pero ICE nos atacó. Los agentes salieron de su vehículo, rodearon el nuestro y nos gritaron que dejáramos de seguirlos. Uno de ellos regresó a mi coche y roció gas pimienta en las rejillas de ventilación.
| etiquetas: ice , abuso policial , eeuu , minneapolis
De camino a esa celda, pasé por celdas de detención llenas de personas que parecían ser de ascendencia latina y africana oriental. Los rostros abatidos y los gritos, lamentos y súplicas de estos hombres, mujeres y niños —algunos de tan solo 5 años— me atormentarán para siempre. Pero quizás aún más inquietante fue el sonido de las risas de los agentes cerca. ¿Acaso nuestras vidas son solo una broma para ellos?
El mensaje es para cuando den el segundo golpe de estado la gente se amedrente y tengan pánico. Los camisas pardas se están posicionando en estados que cuando llegue el golpe más posibilidades hay de que se levanten, básicamente Trump está posicionando tropas sobre el tablero para dominarlo. Esto es más viejo que el hilo negro, ahora solo queda presionar con unas cuantas muertes, y después cuando la gente ya la esté viendo venir y se levante, Trump… » ver todo el comentario
cada vez se parecen mas y mas....
x.com/ICEgov/status/2015078445928120456