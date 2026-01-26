Intenté avisar a mis vecinos sobre el ICE. Entonces los agentes me atacaron. [ENG]

Brandon y yo vimos a varios agentes del ICE subirse a dos vehículos sin identificación. Giraron por una esquina y los seguimos durante unos 40 segundos, tocando el claxon para advertir de la llegada del ICE. Lo hicimos sabiendo que monitorear y alertar sobre las acciones de los agentes del gobierno es un derecho legalmente protegido. Pero ICE nos atacó. Los agentes salieron de su vehículo, rodearon el nuestro y nos gritaron que dejáramos de seguirlos. Uno de ellos regresó a mi coche y roció gas pimienta en las rejillas de ventilación.